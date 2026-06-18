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Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine : Xhaka alourdit le score pour la Suisse

Granit Xhaka marque sur penalty à la 90+7e minute pour la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine et porte le score à 4-1. Le but arrive alors que la Suisse menait déjà 3-1, et il alourdit encore l’écart dans cette fin de match. La réalisation de Xhaka confirme le scénario d’un avantage suisse désormais très net.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Bosnie-Herzégovine, le 18/06/2026 20:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Pour la Bosnie-Herzégovine, ce but encaissé dans le temps additionnel rend la situation encore plus difficile au tableau d’affichage. Le passage de 3-1 à 4-1 ne change pas seulement l’écart, il ferme davantage la marge de retour de l’équipe adverse. La Suisse, déjà devant avant ce penalty, consolide son avance sans qu’aucun autre élément de jeu ne soit nécessaire pour mesurer l’impact immédiat.

Cette réalisation intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe B, entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. La rencontre se dispute au SoFi Stadium. Avec ce but tardif de Granit Xhaka, la Suisse passe donc à 4-1 dans un contexte où le score reflète uniquement les faits confirmés du match.

Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
18/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
  2. 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
  3. 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  4. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  5. 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
  6. 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
  9. 74'But - J. Manzambi1-0Suisse
  10. 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
  11. 84'But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
  12. 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  13. 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  14. 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
  15. 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
  16. 90'But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
  17. 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
  18. 90+3'But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
  19. 90+7'But - G. Xhaka4-1Suisse
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Avant-match
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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