Mondial 2026 : Suisse-Bosnie-Herzégovine, Xhaka en 4-3-3 face au duo Džeko-Demirović
La Suisse débute avec Granit Xhaka, Breel Embolo et Gregor Kobel dans un 4-3-3 face à la Bosnie-Herzégovine, alignée en 4-4-2 avec Edin Džeko et Ermedin Demirović, jeudi 18 juin 2026 à 20 h 00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour un match du groupe B du Mondial 2026.
Le duel oppose deux sélections européennes avec des choix tactiques distincts. Murat Yakin privilégie une structure à trois attaquants autour d’Embolo, tandis que Sergej Barbarez mise sur deux pointes et un milieu à quatre pour encadrer la paire Džeko-Demirović.
Côté suisse, Gregor Kobel garde le but derrière Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Granit Xhaka est associé à Michel Aebischer et Remo Freuler, un trio appelé à donner de la continuité à la première relance et à protéger l’axe.
La Bosnie-Herzégovine répond avec Nikola Vasilj dans le but, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić et Sead Kolašinac en défense. Benjamin Tahirović et Ivan Šunjić débutent dans l’entrejeu, avec Amar Memić et Kerim Alajbegović dans la ligne de quatre, derrière Edin Džeko et Ermedin Demirović.
Lecture du onze de Suisse
Le 4-3-3 de Murat Yakin place la Suisse dans une organisation familière, avec une base défensive expérimentée et un milieu dense. Akanji et Elvedi forment l’axe, Widmer et Rodríguez occupent les côtés, tandis que Kobel assure la dernière ligne.
Xhaka, Freuler et Aebischer composent le cœur du dispositif. Devant eux, Fabian Rieder, Breel Embolo et Dan Ndoye forment l’attaque. Embolo débute dans l’axe, entouré de deux profils chargés d’étirer le bloc bosnien et d’offrir des solutions dans les couloirs.
Suisse en 4-3-3 Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye
Sergej Barbarez opte pour un 4-4-2 avec deux attaquants confirmés. Džeko et Demirović partagent le front offensif, soutenus par une ligne de quatre milieux où figurent Memić, Tahirović, Šunjić et Alajbegović. Cette structure donne à la Bosnie-Herzégovine une présence immédiate dans la surface et un relais central devant la défense.
La défense bosnienne s’articule autour de Muharemović et Katić, avec Dedić et Kolašinac sur les côtés. Vasilj débute dans le but. Le banc offre plusieurs options offensives, dont Haris Tabaković, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić et Samed Baždar, ainsi que des relais au milieu comme Amir Hadžiahmetović, Armin Gigović et Dženis Burnić.
Bosnie-Herzégovine en 4-4-2 Nikola Vasilj, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović, Edin Džeko
Sélectionneur Sergej Barbarez
Remplaçants Martin Zlomislić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Dennis Hadžikadunić, Nihad Mujakić, Stjepan Radeljić, Amir Hadžiahmetović, Armin Gigović, Dženis Burnić, Ermin Mahmic, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Jovo Lukić, Samed Baždar
13'⚽13' Lovely again from Xhaka. Inside left, he paasses for Rieder who is unmarked in the box. He spins and fizzes a low pass for the rushing Ndoye. But it’s a topuch behind him so he tries to flick it with his trailing leg. He misses. Good chance that. Goal comin...
9'⚽9' The short corner is eventually crossed in but again it’s a poor delivery. But Suisse get hold of it once again after there’s an odd handball call against. Bosnian (missed who that was as Suisse moved things along swiftly). It’s all Suisse. An...
7'⚽7' The first corner doesn’t beat the first man but they get a second. This one is played short and Rodruiguez hoists a cross in from a 45 degree angle, looking for Akanji. That’s also easily cleared. Suisse, as expected, are bossing possession. Xhaka take...
3'⚽3' The corner is knocked away safely by Suisse by the Bosnians come back. There’s a dinked ball from the left into Dzeko but he’s well covered. Switerland escape unharmed
13'⚽13' Lovely again from Xhaka. Inside left, he paasses for Rieder who is unmarked in the box. He spins and fizzes a low pass for the rushing Ndoye. But it’s a topuch behind him so he tries to flick it with his trailing leg. He misses. Good chance that. Goal comin...
9'⚽9' The short corner is eventually crossed in but again it’s a poor delivery. But Suisse get hold of it once again after there’s an odd handball call against. Bosnian (missed who that was as Suisse moved things along swiftly). It’s all Suisse. An...
7'⚽7' The first corner doesn’t beat the first man but they get a second. This one is played short and Rodruiguez hoists a cross in from a 45 degree angle, looking for Akanji. That’s also easily cleared. Suisse, as expected, are bossing possession. Xhaka take...
3'⚽3' The corner is knocked away safely by Suisse by the Bosnians come back. There’s a dinked ball from the left into Dzeko but he’s well covered. Switerland escape unharmed
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Compositions
Suisse
Système4-3-3SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
1Gregor KobelGardien
3Silvan WidmerDéfenseur
4Nico ElvediDéfenseur
5Manuel AkanjiDéfenseur
13Ricardo RodríguezDéfenseur
20Michel AebischerMilieu
10Granit XhakaMilieu
8Remo FreulerMilieu
22Fabian RiederAttaquant
7Breel EmboloAttaquant
11Dan NdoyeAttaquant
Remplaçants14
12Yvon Mvogo
21Marvin Keller
18Eray Cömert
24Aurèle Amenda
25Luca Jaquez
6Denis Zakaria
9Johan Manzambi
14Ardon Jashari
15Djibril Sow
16Christian Fassnacht
17Rubén Vargas
19Noah Okafor
23Zeki Amdouni
26Cédric Itten
Bosnie-Herzégovine
Système4-4-2SélectionneurSergej Barbarez
Titulaires11
1Nikola VasiljGardien
7Amar DedićDéfenseur
18Nikola KatićDéfenseur
4Tarik MuharemovićDéfenseur
5Sead KolašinacDéfenseur
15Amar MemićMilieu
6Benjamin TahirovićMilieu
14Ivan ŠunjićMilieu
19Kerim AlajbegovićMilieu
10Ermedin DemirovićAttaquant
11Edin DžekoAttaquant
Remplaçants15
22Martin Zlomislić
12Mladen Jurkas
24Arjan Malić
3Dennis Hadžikadunić
2Nihad Mujakić
21Stjepan Radeljić
16Amir Hadžiahmetović
8Armin Gigović
17Dženis Burnić
26Ermin Mahmic
13Ivan Bašić
20Esmir Bajraktarević
23Haris Tabaković
25Jovo Lukić
9Samed Baždar
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 1
Tirs : Suisse 4 / Bosnie-Herzégovine 3
Possession : Suisse 69% / Bosnie-Herzégovine 31%
Corners : Suisse 4 / Bosnie-Herzégovine 2
Fautes : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 8
Passes : Suisse 332 / Bosnie-Herzégovine 149
Precision des passes : Suisse 89% / Bosnie-Herzégovine 77%
xG : Suisse 0.06 / Bosnie-Herzégovine 0.18
Joueurs clés
Granit Xhaka (Suisse) : note 7.3
Remo Freuler (Suisse) : note 7.3
Manuel Akanji (Suisse) : note 7
Nico Elvedi (Suisse) : note 6.9
Fabian Rieder (Suisse) : note 6.9
Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 1 arret(s)
Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.3, 1 arret(s)
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