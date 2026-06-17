Mondial 2026 : la Suisse et la Bosnie-Herzégovine jouent un tournant du Groupe B

La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine jeudi 18 juin 2026 à 20 h 00 GMT+1 au SoFi Stadium de Los Angeles, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce match du Groupe B pèse déjà lourd dans la course aux places qualificatives, après une première journée qui a laissé les quatre équipes à égalité.

La Suisse, la Bosnie-Herzégovine, le Canada et le Qatar comptent chacun un point dans cette poule. Dans ce contexte resserré, un succès permettrait à l’une des deux sélections européennes de prendre une option importante avant la dernière journée, sans trancher définitivement le classement.

La Suisse aborde ce rendez-vous avec le statut d’équipe expérimentée à ce niveau. Classée 19e au classement FIFA, elle dispute une nouvelle phase finale mondiale, portée par une culture de compétition installée et par une organisation qui lui a souvent permis de traverser les premiers tours.

La Bosnie-Herzégovine revient, elle, dans une Coupe du monde pour la première fois depuis 2014. Cette présence aux Etats-Unis marque une étape importante pour une sélection qui cherche à dépasser le souvenir de son élimination en phase de groupes lors de sa précédente participation.

Le duel oppose deux profils distincts. La Suisse mise d’abord sur sa discipline collective, sa structure défensive et sa capacité à gérer les temps du match. La Bosnie-Herzégovine s’appuie davantage sur l’expérience de ses cadres et sur une volonté de peser plus haut pour créer des situations offensives.

Zoom sur la Suisse

La Suisse avance avec des repères solides dans les grandes compétitions. Son parcours récent dans les tournois internationaux a consolidé l’image d’une sélection difficile à déséquilibrer, rarement coupée en deux et capable de rester dans le match même sous pression.

Breel Embolo fait partie des joueurs attendus côté suisse. L’attaquant a marqué lors du match précédent contre le Qatar, un fait important dans une phase de groupes où chaque but peut compter dans l’équilibre final. Sa présence donne à la Suisse un point de fixation et une solution dans les transitions.

L’enjeu pour les Suisses sera de convertir leur maîtrise collective en résultat. Dans une poule où aucun adversaire n’a pris d’avance nette après la première journée, la sélection helvétique doit éviter de laisser filer une occasion de s’installer dans la partie haute du groupe.

Le cadre du SoFi Stadium peut aussi peser dans la gestion de la rencontre. Face à une équipe bosnienne qui cherchera à exister avec le ballon, la Suisse devra maintenir ses lignes compactes et limiter les espaces dans les zones centrales, tout en exploitant les moments où le bloc adverse se découvre.

Zoom sur la Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine dispute ce rendez-vous avec l’ambition de donner du poids à son retour sur la scène mondiale. Après douze ans d’absence en Coupe du monde, elle a l’occasion de transformer un bon départ comptable en signal fort dans un groupe encore totalement ouvert.

La sélection bosnienne dispose d’éléments expérimentés pour guider son animation offensive. Son défi sera de trouver le bon équilibre entre initiative et prudence, car une défaite la placerait sous pression avant le dernier match de groupe.

Face à la Suisse, la Bosnie-Herzégovine devra aussi répondre dans l’intensité et la rigueur. L’adversaire suisse a l’habitude des rencontres fermées et sait tirer profit des erreurs. La capacité bosnienne à conserver le ballon proprement et à attaquer avec précision peut donc devenir un facteur décisif.

Ce match ne livre pas encore un verdict définitif, mais il peut orienter nettement la suite du Groupe B. Dans une poule à quatre équipes au même niveau comptable, la marge d’erreur reste réduite pour la Suisse comme pour la Bosnie-Herzégovine.

Suisse A venir 20:00 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 1-1 1-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Resume final Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 20:00 A venir Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Avant-match Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 23:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Canada A venir 23:00 BC Place Qatar Qatar Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar