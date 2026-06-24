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Mondial 2026 : la Suisse et le Canada dos à dos à la pause (0-0)

Le match du Groupe B entre la Suisse et le Canada, disputé le 24 juin 2026 au BC Place de Vancouver, reste fermé à la pause sur un score nul et vierge de 0-0. À la 32e minute, Granit Xhaka côté suisse et Cyle Larin pour le Canada se sont vus attribuer un carton jaune, témoignant d’une intensité certaine dans cette première période. Aucun but n’a été inscrit dans cette première mi-temps alors que les deux équipes restent à égalité au classement du groupe après leurs résultats précédents.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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La Suisse, en 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin, contrôle largement le ballon avec environ 70 % de possession, et affiche une précision de passes supérieure à 85 %. Le gardien Gregor Kobel a dû intervenir une fois, tandis que l’équipe a accumulé huit fautes.

Le Canada évolue en 4-4-2 avec Jesse Marsch comme entraîneur. Malgré une possession plus limitée à 30 % et un taux de passes précises à 71 %, Maxime Crépeau, le gardien canadien, a réalisé deux arrêts importants. Les joueurs canadiens ont commis quatre fautes, tentant de contenir la domination suisse.

Dans le secteur offensif, Breel Embolo a été le joueur suisse le plus actif avec deux tirs cadrés. Du côté canadien, Jonathan David et Cyle Larin constituent le duo d’attaque, ce dernier ayant écopé du carton jaune. Le milieu suisse, avec des joueurs clés comme Granit Xhaka et Remo Freuler, tente de faire la différence mais bute pour le moment sur la défense canadienne bien organisée.

Suisse
Mi-temps BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
  2. 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 2 / Canada 1
  • Tirs : Suisse 3 / Canada 1
  • Possession : Suisse 70% / Canada 30%
  • Corners : Suisse 1 / Canada 0
  • Fautes : Suisse 8 / Canada 4
  • Passes : Suisse 169 / Canada 70
  • Precision des passes : Suisse 85% / Canada 71%
  • xG : Suisse 0.67 / Canada 0.03
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
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Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
Mi-temps BC Place
Canada
Résumé à la pause
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
Mi-temps Lumen Field
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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