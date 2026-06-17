Mondial 2026 : le Canada défie le Qatar à Vancouver pour lancer sa quête historique

Le Canada affronte le Qatar jeudi 18 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver, pour son match du groupe B de la phase de groupes du Mondial 2026. Coorganisatrice du tournoi, la sélection canadienne aborde ce rendez-vous avec l’objectif majeur de franchir le premier tour pour la première fois de son histoire.

La rencontre oppose deux équipes aux trajectoires différentes. Le Canada joue à domicile, dans un contexte de forte attente, après avoir gagné en crédibilité sous Jesse Marsch. Le Qatar, éliminé dès la phase de groupes lors de son Mondial à domicile en 2022, revient avec l’ambition de peser davantage dans une compétition qu’il connaît désormais mieux.

L’enjeu est immédiat dans un groupe B où chaque point peut peser lourd. Une victoire canadienne donnerait un élan important aux hôtes dans la course à la qualification. Pour le Qatar, un résultat positif à Vancouver serait un signal fort avant la suite de la phase de groupes.

Le Canada s’appuie sur une génération qui a progressé au contact du haut niveau international. Jesse Marsch, nommé en 2024, a notamment conduit l’équipe jusqu’en demi-finale de la Copa América 2024, un parcours qui a renforcé les repères collectifs de son groupe.

Le Qatar arrive avec Julen Lopetegui sur le banc, nommé en 2025 pour relancer la sélection. Sa qualification pour le Mondial 2026 a été acquise dans la zone asiatique après une victoire contre les Émirats arabes unis et un nul face à Oman lors du quatrième tour des qualifications de l’AFC.

Zoom sur le Canada

Le Canada dispute ce Mondial avec un objectif clairement identifié. Sortir de la phase de groupes constituerait une première pour une sélection qui veut transformer l’avantage du terrain en résultat sportif. Le match au BC Place place déjà les hommes de Jesse Marsch face à une obligation de maîtrise, sans droit à une entame hésitante.

Le projet canadien repose sur un football direct, énergique et orienté vers l’avant. Sous Marsch, l’équipe cherche à utiliser la vitesse de ses couloirs et la créativité de ses milieux pour attaquer rapidement les espaces. Ce profil peut compter dans un match où le Canada devrait vouloir imposer du rythme devant son public.

Alphonso Davies reste l’un des visages majeurs de cette sélection. Le latéral du Bayern Munich figure dans la liste canadienne malgré une blessure aux ischio-jambiers. Jonathan David constitue l’autre référence forte du groupe, avec un statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection, porté par 39 buts en 79 capes, et une expérience renforcée par son passage à la Juventus.

Le secteur offensif canadien peut aussi s’appuyer sur l’expérience de Cyle Larin, autre cadre important du groupe. En revanche, Marcelo Flores a déclaré forfait après une rupture des ligaments croisés du genou, une absence qui réduit les options dans l’animation offensive.

Zoom sur le Qatar

Le Qatar aborde cette Coupe du monde avec la volonté de corriger l’image laissée en 2022, lorsque son parcours s’était arrêté dès le premier tour. Quatre ans plus tard, la sélection arrive avec un encadrement renouvelé et une qualification obtenue sur le terrain dans une zone asiatique compétitive.

Julen Lopetegui apporte une expérience de haut niveau, acquise notamment avec l’Espagne et le Real Madrid. Son Qatar privilégie un jeu de possession, avec des sorties de balle structurées et des transitions rapides lorsque les espaces s’ouvrent. Face au Canada, la capacité à résister au rythme imposé par les hôtes sera l’un des points clés.

Almoez Ali reste la principale référence offensive qatarienne. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 55 buts en 85 matches, l’attaquant conserve un rôle central dans la finition. Akram Afif, créateur et accélérateur dans les trente derniers mètres, demeure également l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Le duel entre l’intensité canadienne et la maîtrise recherchée par le Qatar devrait orienter la rencontre. Le Canada voudra capitaliser sur le terrain et son élan récent. Le Qatar cherchera à contrôler les temps faibles et à exploiter l’efficacité de ses cadres offensifs pour entrer dans son tournoi avec un résultat.

Canada A venir 23:00 BC Place Qatar Qatar

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 1-1 1-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Resume final Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 20:00 A venir Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Avant-match Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 23:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Canada A venir 23:00 BC Place Qatar Qatar Avant-match Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar