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Mondial 2026 : le Canada mène face au Qatar à la pause (3-0)

Le Canada mène 3-0 contre le Qatar à la mi-temps, jeudi 18 juin 2026 au BC Place de Vancouver, dans le groupe B du Mondial 2026, après une première période marquée par le but de Cyle Larin et le doublé de Jonathan David. Ce large avantage place provisoirement la sélection de Jesse Marsch en position favorable dans une poule où les deux équipes avaient commencé par un nul.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Le Canada restait sur un 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, comme le Qatar face à la Suisse. Cette deuxième sortie de groupe avait donc un poids direct dans la course aux places qualificatives, et les Canadiens ont rapidement fait basculer la rencontre avant la pause.

La première alerte disciplinaire est arrivée dès la 9e minute avec un carton jaune adressé à Derek Cornelius. Le Canada a ensuite pris l’avantage à la 16e minute par Cyle Larin, avant que Jonathan David ne double la mise à la 29e minute. Le Qatar a été réduit à dix à la 33e minute après l’exclusion de Homam Al-Amin.

Jonathan David a encore alourdi le score dans le temps additionnel de la première période, à la 45+3e minute. Entre-temps, le Qatar avait effectué un changement à la 40e minute, Yusuf Abdurisag remplaçant S. Al Brake, dans une séquence devenue plus difficile après le carton rouge.

Les chiffres de la pause confirment l’écart au tableau d’affichage. Le Canada a terminé la première période avec 63% de possession, onze tirs dont cinq cadrés et cinq corners. Le Qatar n’a cadré aucune de ses deux tentatives avant le retour aux vestiaires.

David et Larin donnent de l’air au Canada

Dans le 4-4-2 mis en place par Jesse Marsch, le duo Jonathan David et Cyle Larin a pesé directement sur le score. Stephen Eustaquio et Ismael Koné ont occupé l’axe du milieu, avec Tajon Buchanan et Ali Ahmed sur les côtés, tandis qu’Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea protégeaient Maxime Crépeau.

Le Canada a surtout capitalisé sur l’efficacité de ses attaquants. Larin a ouvert la voie, David a ensuite donné de l’ampleur à l’avantage canadien avec deux buts inscrits avant la pause, dont le troisième dans le temps additionnel.

Le Qatar en difficulté après l’exclusion

Julen Lopetegui avait aligné le Qatar en 4-3-3 avec Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag devant, soutenus par Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye. La défense composée d’Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi et Homam Al-Amin a été fragilisée par l’expulsion de ce dernier à la 33e minute.

À la pause, le Qatar doit remonter trois buts en infériorité numérique. Le Canada, lui, dispose d’un net avantage dans un groupe B encore ouvert après les deux nuls enregistrés lors de la première journée.

Canada
Mi-temps BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 5 / Qatar 0
  • Tirs : Canada 11 / Qatar 2
  • Possession : Canada 63% / Qatar 37%
  • Corners : Canada 5 / Qatar 1
  • Fautes : Canada 3 / Qatar 5
  • Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1
  • Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 1
  • Passes : Canada 181 / Qatar 116
  • Precision des passes : Canada 87% / Qatar 71%
  • xG : Canada 1.39 / Qatar 0.18
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Mi-temps BC Place
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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