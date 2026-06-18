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Mondial 2026 : Canada-Qatar, David et Larin en 4-4-2 face au 4-3-3 d’Afif

Le Canada débute avec Jonathan David et Cyle Larin en pointe contre le Qatar, ce jeudi 18 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au BC Place, pour son deuxième match du groupe B du Mondial 2026. Jesse Marsch a retenu un 4-4-2, tandis que Julen Lopetegui répond avec un 4-3-3 articulé autour d’Akram Afif.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux sélections abordent cette rencontre avec un point chacune. Le Canada a été accroché par la Bosnie-Herzégovine, 1-1, lors de sa précédente sortie, tandis que le Qatar a également partagé les points avec la Suisse, 1-1. Ce duel pèse donc directement sur la course aux places qualificatives dans un groupe encore ouvert.

Le choix fort côté canadien se situe devant, avec l’association David et Larin, soutenue par Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Koné et Ali Ahmed au milieu. En défense, Maxime Crépeau garde le but derrière Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea.

Le Qatar s’appuie sur Mahmud Abunada dans le but, avec une ligne défensive composée d’Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi et Homam Al-Amin. Au milieu, Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye doivent accompagner un trio offensif formé par Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag et Akram Afif.

Lecture du onze du Canada

Jesse Marsch conserve une structure en 4-4-2 qui donne au Canada deux points de fixation offensifs. Jonathan David et Cyle Larin offrent une présence axiale, avec Buchanan et Ali Ahmed chargés d’élargir le jeu depuis les côtés. Eustaquio et Koné forment l’axe de contrôle devant la défense.

La ligne arrière canadienne repose sur Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius et Laryea. Le banc comprend notamment Alphonso Davies, Joel Waterman, Moise Bombito, Jonathan Osorio, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Tani Oluwaseyi et Promise David, autant d’options pour modifier le couloir, renforcer l’axe ou ajouter de la profondeur.

  • Canada en 4-4-2
  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Luc De Fougerolles
  • Derek Cornelius
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Stephen Eustaquio
  • Ismael Koné
  • Ali Ahmed
  • Jonathan David
  • Cyle Larin

Lecture du onze du Qatar

Julen Lopetegui opte pour un 4-3-3 avec Akram Afif dans le trio offensif, aux côtés d’Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag. Cette organisation place Madibo, Jassem Gaber Abdulsallam et Issa Laye dans une zone centrale importante pour fermer les espaces et alimenter les attaquants.

Derrière, Abunada est protégé par Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi et Homam Al-Amin. Le Qatar garde sur le banc plusieurs profils offensifs connus, dont Almoez Ali, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Ahmed Alaaeldin et Tahsin Mohammed Jamshid, avec aussi Karim Boudiaf et Abdelaziz Hatem pour le milieu.

  • Qatar en 4-3-3
  • Mahmud Abunada
  • Ayoub Al Oui
  • Pedro Miguel
  • Boualem Khoukhi
  • Homam Al-Amin
  • Jassem Gaber Abdulsallam
  • Assim Madibo
  • Issa Laye
  • Edmilson Junior
  • Yusuf Abdurisag
  • Akram Afif

La première lecture tactique oppose donc un Canada construit autour de deux attaquants et de relais latéraux à un Qatar plus étiré devant, avec trois offensifs et un milieu à trois. Le rapport entre Eustaquio, Koné, Madibo et Jassem Gaber Abdulsallam peut peser sur la capacité des deux équipes à installer leur jeu au BC Place.

Les onze de départ

Canada
Système4-4-2SélectionneurJesse Marsch
Titulaires11
  1. 16 Maxime Crépeau Gardien
  2. 2 Alistair Johnston Défenseur
  3. 4 Luc De Fougerolles Défenseur
  4. 13 Derek Cornelius Défenseur
  5. 22 Richie Laryea Défenseur
  6. 17 Tajon Buchanan Milieu
  7. 7 Stephen Eustaquio Milieu
  8. 8 Ismael Koné Milieu
  9. 20 Ali Ahmed Milieu
  10. 10 Jonathan David Attaquant
  11. 9 Cyle Larin Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Dayne St. Clair
  • 18 Owen Goodman
  • 5 Joel Waterman
  • 19 Alphonso Davies
  • 15 Moise Bombito
  • 23 Niko Sigur
  • 6 Mathieu Choinière
  • 11 Liam Millar
  • 14 Jacob Shaffelburg
  • 21 Jonathan Osorio
  • 25 Nathan-Dylan Saliba
  • 12 Tani Oluwaseyi
  • 24 Promise David
  • 26 Jayden Nelson
Qatar
Système4-3-3SélectionneurJulen Lopetegui
Titulaires11
  1. 1 Mahmud Abunada Gardien
  2. 13 Ayoub Al Oui Défenseur
  3. 2 Pedro Miguel Défenseur
  4. 16 Boualem Khoukhi Défenseur
  5. 14 Homam Al-Amin Défenseur
  6. 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
  7. 23 Assim Madibo Milieu
  8. 4 Issa Laye Milieu
  9. 8 Edmilson Junior Attaquant
  10. 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
  11. 11 Akram Afif Attaquant
Remplaçants15
  • 21 Salah Zakaria
  • 22 Meshaal Barsham
  • 3 Lucas Mendes
  • 18 Sultan Al-Brake
  • 25 Al-Hashmi Al-Hussain
  • 6 Abdelaziz Hatem
  • 12 Karim Boudiaf
  • 17 Ahmed Al-Ganehi
  • 20 Ahmed Fathi
  • 19 Almoez Ali
  • 26 Mohamed Naceur Almanai
  • 7 Ahmed Alaaeldin
  • 9 Mohammed Muntari
  • 10 Hassan Al Haydos
  • 24 Tahsin Mohammed Jamshid
Canada
A venir BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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FIL D'ACTU
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