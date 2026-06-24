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Mondial 2026 : Bosnie-Herzégovine en 4-4-2 face au 4-3-3 qatari de Lopetegui

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar aura lieu le 24 juin à 20h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle. Les deux équipes, qui comptent chacune un point et deux défaites après deux journées, chercheront à renouer avec une victoire indispensable pour leurs chances de qualification dans ce Groupe B dominé par la Suisse et le Canada.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les Bosniens, menés par le sélectionneur Sergej Barbarez, s’aligneront en 4-4-2 avec un onze mêlant expérience et jeunesse. Edin Džeko, capitaine et référence offensive, sera associé en attaque à Ermedin Demirović. La défense inclut notamment Sead Kolašinac et un quatuor médian intégré par Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović.

De leur côté, les Qataris de Julen Lopetegui joueront en 4-3-3 avec un trident offensif constitué d’Hassan Al Haydos, Akram Afif et Edmilson Junior. Karim Boudiaf et Ahmed Fathi font partie du trio de milieux, chargé de nourrir l’attaque et soutenir une défense emmenée par Boualem Khoukhi.

Ce choc entre deux sélections en quête de points revêt un enjeu critique pour la suite de la compétition. La Bosnie-Herzégovine et le Qatar devront s’appuyer sur leurs cadres expérimentés pour tenter de prendre le dessus dans ce duel stratégique.

Lecture du onze de Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine opte pour un classique 4-4-2. Nikola Vasilj gardera les buts derrière une ligne défensive composée d’Arjan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Sead Kolašinac. Ce dernier, habitué des grands clubs européens, apporte une solide expérience à l’arrière-garde.

Au milieu, Esmir Bajraktarević accompagne Ivan Šunjić, Ivan Bašić et Kerim Alajbegović, un mélange de maturité et de fraîcheur qui devra faire la différence face à un milieu qatari compact. En attaque, Edin Džeko, figure emblématique et capitaine, évoluera aux côtés d’Ermedin Demirović, formant un duo d’attaque complémentaire autour de leur expérience et jeunesse.

Aux remplaçants, le coach Sergej Barbarez pourra s’appuyer sur des joueurs comme Martin Zlomislić au poste de gardien, Dennis Hadžikadunić en défense ou encore Jovo Lukić en attaque, ce qui offre des solutions variées pour ajuster le schéma tactique suivant le déroulement du match.

Lecture du onze de Qatar

Julen Lopetegui a choisi un 4-3-3 offensif pour tenter d’animer le jeu qatari. Mahmud Abunada évoluera dans les buts, protégé par la défense formée de Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye et Sultan Al-Brake, avec ce dernier autant chargé des repères défensifs que de l’impulsion sur le flanc droit.

Le trio du milieu cuisine le jeu entre Jassem Gaber Abdulsallam, Ahmed Fathi et Karim Boudiaf, des joueurs au profil équilibré capables de délivrer rapidement vers l’avant. Dans le compartiment offensif, Hassan Al Haydos, capitaine et meneur, sera soutenu par Akram Afif et Edmilson Junior pour créer des opportunités et déstabiliser la défense bosnienne.

Sur le banc, les Qatariens disposent de renforts comme Almoez Ali, Mohammed Muntari et Ahmed Alaaeldin qui pourraient intervenir pour dynamiser le secteur offensif selon les besoins du match face à une Bosnie organisée en 4-4-2.

Les onze de départ

Bosnie-Herzégovine
Système4-4-2SélectionneurSergej Barbarez
Titulaires11
  1. 1 Nikola Vasilj Gardien
  2. 24 Arjan Malić Défenseur
  3. 18 Nikola Katić Défenseur
  4. 21 Stjepan Radeljić Défenseur
  5. 5 Sead Kolašinac Défenseur
  6. 20 Esmir Bajraktarević Milieu
  7. 14 Ivan Šunjić Milieu
  8. 13 Ivan Bašić Milieu
  9. 19 Kerim Alajbegović Milieu
  10. 10 Ermedin Demirović Attaquant
  11. 11 Edin Džeko Attaquant
Remplaçants14
  • 22 Martin Zlomislić
  • 12 Mladen Jurkas
  • 2 Nihad Mujakić
  • 3 Dennis Hadžikadunić
  • 7 Amar Dedić
  • 16 Amir Hadžiahmetović
  • 8 Armin Gigović
  • 6 Benjamin Tahirović
  • 17 Dženis Burnić
  • 26 Ermin Mahmić
  • 15 Amar Memić
  • 25 Jovo Lukić
  • 9 Samed Baždar
  • 23 Haris Tabaković
Qatar
Système4-3-3SélectionneurJulen Lopetegui
Titulaires11
  1. 1 Mahmud Abunada Gardien
  2. 2 Pedro Miguel Défenseur
  3. 16 Boualem Khoukhi Défenseur
  4. 4 Issa Laye Défenseur
  5. 18 Sultan Al-Brake Défenseur
  6. 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
  7. 20 Ahmed Fathi Milieu
  8. 12 Karim Boudiaf Milieu
  9. 10 Hassan Al Haydos Attaquant
  10. 11 Akram Afif Attaquant
  11. 8 Edmilson Junior Attaquant
Remplaçants13
  • 22 Meshaal Barsham
  • 21 Salah Zakaria
  • 3 Lucas Mendes
  • 25 Al-Hashmi Al-Hussain
  • 13 Ayoub Al Oui
  • 19 Almoez Ali
  • 26 Mohamed Naceur Almanai
  • 6 Abdelaziz Hatem
  • 17 Ahmed Al-Ganehi
  • 24 Tahsin Mohammed Jamshid
  • 9 Mohammed Muntari
  • 7 Ahmed Alaaeldin
  • 15 Yusuf Abdurisag
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Compositions
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Compositions
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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FIL D'ACTU
19:34 Football : Mondial 2026 : les onze de départ de la Suisse et du Canada
19:33 Football : Mondial 2026 : Bosnie-Herzégovine en 4-4-2 face au 4-3-3 qatari de Lopetegui
19:34 Mondial 2026 : les onze de départ de la Suisse et du Canada