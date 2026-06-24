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Mondial 2026 : Suisse et Canada s’affrontent au BC Place dans un duel décisif du Groupe B

La Suisse accueille le Canada au BC Place de Vancouver le 24 juin 2026 à 20h00 GMT+1 pour une rencontre déterminante de la phase de groupes du Mondial 2026. Les deux équipes, comptant chacune 4 points après deux matchs, cherchent à consolider leur position dans le Groupe B où elles affrontent également la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Ce face-à-face est capital pour poursuivre la lutte qualificative pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Déjà sur le terrain lors des deux premières journées, la Suisse reste sur un succès éclatant 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine tandis que le Canada vient de s’imposer 6-0 face au Qatar. Ces résultats mettent la pression sur les deux formations pour continuer sur leur lancée. Le match au Canada s’annonce intense, d’autant que les deux équipes affichent une efficacité offensive notable avec respectivement 5 et 7 buts inscrits jusqu’ici.

Sur le plan tactique, la Suisse mise sur une organisation en 4-2-3-1 pilotée par Murat Yakin qui s’appuie sur son milieu d’expérience Granit Xhaka et une attaque portée par Breel Embolo. Le Canada, dirigé par Jesse Marsch, privilégie un schéma en 4-4-2 avec Jonathan David et Cyle Larin en pointe, tentant d’exploiter la dynamique portée par leur public et leur fraîcheur.

L’enjeu sportif est clair – une victoire est essentielle pour les deux équipes pour se rapprocher de la qualification et maintenir la pression sur la Bosnie-Herzégovine. Avec un goal-average favorable au Canada, premier du groupe avant ce match, la Suisse espère rebondir après un nul décevant initial face au Qatar, tandis que le Canada veut confirmer son statut de co-organisateur ambitieux.

Zoom sur Suisse

La Suisse évoluera avec un système en 4-2-3-1 conçu pour combiner solidité défensive et créativité offensive. Le gardien Gregor Kobel est bien protégé par une défense composée de Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Remo Freuler et Granit Xhaka forment un double pivot complémentaire, offrant à la fois couverture et qualité de relance. Devant, Djibril Sow, Johan Manzambi et Rubén Vargas alimentent le seul attaquant de pointe, Breel Embolo, à la fois finisseur et pivot.Le sélectionneur Murat Yakin capitalise sur cette ossature robuste et expérimentée, notamment grâce à Xhaka qui en est à sa quatrième Coupe du Monde. L’animation collective mise sur un pressing modéré et une patience dans la construction pour profiter des décalages créés par les milieux offensifs.

Zoom sur Canada

Le Canada s’appuie sur une formation en 4-4-2 classique destinée à exploiter l’équilibre entre les ailes et le centre. Le gardien Maxime Crépeau encadre une défense formée par Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea. Le milieu à quatre fait appel à Tajon Buchanan et Ali Ahmed sur les côtés, tandis que Mathieu Choinière et Nathan-Dylan Saliba occupent les positions centrales. En attaque, la doublette Jonathan David et Cyle Larin constitue la force offensive majeure.Sous la direction du coach Jesse Marsch, le Canada privilégie un style dynamique, rapide et porté vers l’avant. Malgré quelques blessures, le groupe reste compétitif et porté par le soutien de ses supporters locaux. La formation cherche à faire valoir son intensité physique et sa capacité de contre-attaque pour déstabiliser les adversaires.

Suisse
A venir BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Compositions
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Compositions
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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