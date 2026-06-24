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Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Qatar à la pause (2-1)

À la pause du match du Groupe B entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar disputé au Lumen Field, les hôtes mènent 2-1. Kerim Alajbegović a ouvert le score à la 29e minute grâce à une passe d’Ivan Bašić, suivi cinq minutes plus tard par un but de Sultan Al Brake qui porte l’avantage à la Bosnie-Herzégovine. Le Qatar a réduit l’écart à la 42e minute par Hassan Al Haydos, assisté par Edmilson Junior.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Ce résultat intervient dans un contexte où les deux équipes cherchent à relancer leur campagne après des débuts compliqués dans ce groupe dominé également par le Canada et la Suisse. La Bosnie-Herzégovine avait perdu 1-4 face à la Suisse tandis que le Qatar avait concédé une défaite lourde 0-6 contre le Canada. Cette rencontre est cruciale pour maintenir l’espoir de qualification.

La Bosnie-Herzégovine, évoluant en 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les buts, profite particulièrement de son milieu de terrain avec des joueurs clés comme Ivan Bašić, Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović qui ont animé la première mi-temps. La possession de balle est majoritairement bosnienne (59%) avec une précision de passes élevée (89%), traduisant une maîtrise du jeu dans le camp qatari.

En réponse, le Qatar en 4-3-3, sous la houlette de Julen Lopetegui, peine à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant aucun tir jusqu’à la pause et se reposant sur un bon travail défensif. Le gardien Mahmud Abunada a été sollicité à deux reprises, notamment pour contrer les tentatives bosniennes.

Les deux formations ont respectivement subi des exclusions dans la compétition, avec trois joueurs indisponibles dont T. Muharemović pour la Bosnie-Herzégovine et Homam Ahmed et Assim Madibo pour le Qatar. Ce facteur pourrait influencer la suite du match alors que les équipes ajusteront leurs stratégies durant la pause.

Bosnie-Herzégovine
Mi-temps Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Bosnie-Herzégovine 3 / Qatar 0
  • Tirs : Bosnie-Herzégovine 6 / Qatar 0
  • Possession : Bosnie-Herzégovine 59% / Qatar 41%
  • Corners : Bosnie-Herzégovine 2 / Qatar 1
  • Fautes : Bosnie-Herzégovine 4 / Qatar 4
  • Passes : Bosnie-Herzégovine 154 / Qatar 116
  • Precision des passes : Bosnie-Herzégovine 89% / Qatar 83%
  • xG : Bosnie-Herzégovine 0.27 / Qatar 0.00
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
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Canada
Résumé à la pause
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
Mi-temps Lumen Field
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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