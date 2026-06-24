Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Qatar à la pause (2-1)
À la pause du match du Groupe B entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar disputé au Lumen Field, les hôtes mènent 2-1. Kerim Alajbegović a ouvert le score à la 29e minute grâce à une passe d’Ivan Bašić, suivi cinq minutes plus tard par un but de Sultan Al Brake qui porte l’avantage à la Bosnie-Herzégovine. Le Qatar a réduit l’écart à la 42e minute par Hassan Al Haydos, assisté par Edmilson Junior.
Ce résultat intervient dans un contexte où les deux équipes cherchent à relancer leur campagne après des débuts compliqués dans ce groupe dominé également par le Canada et la Suisse. La Bosnie-Herzégovine avait perdu 1-4 face à la Suisse tandis que le Qatar avait concédé une défaite lourde 0-6 contre le Canada. Cette rencontre est cruciale pour maintenir l’espoir de qualification.
La Bosnie-Herzégovine, évoluant en 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les buts, profite particulièrement de son milieu de terrain avec des joueurs clés comme Ivan Bašić, Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović qui ont animé la première mi-temps. La possession de balle est majoritairement bosnienne (59%) avec une précision de passes élevée (89%), traduisant une maîtrise du jeu dans le camp qatari.
En réponse, le Qatar en 4-3-3, sous la houlette de Julen Lopetegui, peine à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant aucun tir jusqu’à la pause et se reposant sur un bon travail défensif. Le gardien Mahmud Abunada a été sollicité à deux reprises, notamment pour contrer les tentatives bosniennes.
Les deux formations ont respectivement subi des exclusions dans la compétition, avec trois joueurs indisponibles dont T. Muharemović pour la Bosnie-Herzégovine et Homam Ahmed et Assim Madibo pour le Qatar. Ce facteur pourrait influencer la suite du match alors que les équipes ajusteront leurs stratégies durant la pause.
- 29'⚽But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
- 34'⚽But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
- 42'⚽But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
- Tirs cadres : Bosnie-Herzégovine 3 / Qatar 0
- Tirs : Bosnie-Herzégovine 6 / Qatar 0
- Possession : Bosnie-Herzégovine 59% / Qatar 41%
- Corners : Bosnie-Herzégovine 2 / Qatar 1
- Fautes : Bosnie-Herzégovine 4 / Qatar 4
- Passes : Bosnie-Herzégovine 154 / Qatar 116
- Precision des passes : Bosnie-Herzégovine 89% / Qatar 83%
- xG : Bosnie-Herzégovine 0.27 / Qatar 0.00
- 11'Carton jaune - A. JohnstonCanada, 11e
- 21'⚽But - J. Lukic (passe S. Kolasinac)Bosnie-Herzégovine, 21e
- 45'Carton jaune - E. DemirovicBosnie-Herzégovine, 45e
- 45+1'Carton jaune - J. LukicBosnie-Herzégovine, 45+1e
- 53'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 53e
- 61'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - J. David (remplace P. David)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed)Canada, 61e
- 62'↑↓Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 62'↑↓Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 74'↑↓Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 76'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 76e
- 78'⚽But - C. Larin (passe P. David)Canada, 78e
- 84'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 84e
- 90+1'↑↓Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio)Canada, 90+1e
- 90+3'Carton jaune - N. KaticBosnie-Herzégovine, 90+3e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 20 Esmir Bajraktarević Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 13 Ivan Bašić Milieu
- 15 Amar Memić Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 25 Jovo Lukić Attaquant
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8
- Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
- Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
- 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
- 17'⚽But - B. Embolo0-1Suisse
- 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
- 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
- 65'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
- 65'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
- 79'↑↓Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
- 89'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
- 90+4'⚽But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7
- Tirs : Qatar 6 / Suisse 25
- Possession : Qatar 31% / Suisse 69%
- Corners : Qatar 3 / Suisse 9
- Fautes : Qatar 12 / Suisse 11
- Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1
- Passes : Qatar 266 / Suisse 568
- Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%
- xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
- Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)
- Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5
- Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3
- Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
- 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
- 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
- 63'↑↓Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
- 64'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
- 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
- 71'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
- 74'⚽But - J. Manzambi1-0Suisse
- 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
- 84'⚽But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
- 86'↑↓Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
- 89'↑↓Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
- 90'⚽But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
- 90+1'↑↓Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
- 90+3'⚽But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
- 90+7'⚽But - G. Xhaka4-1Suisse
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 3 Silvan Widmer Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 22 Fabian Rieder Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 25 Luca Jaquez
- 6 Denis Zakaria
- 9 Johan Manzambi
- 14 Ardon Jashari
- 15 Djibril Sow
- 16 Christian Fassnacht
- 17 Rubén Vargas
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 15 Amar Memić Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 14 Ivan Šunjić Milieu
- 19 Kerim Alajbegović Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 11 Edin Džeko Attaquant
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 21 Stjepan Radeljić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 8 Armin Gigović
- 17 Dženis Burnić
- 26 Ermin Mahmic
- 13 Ivan Bašić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 23 Haris Tabaković
- 25 Jovo Lukić
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2
- Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40%
- Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2
- Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16
- Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2
- Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1
- Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333
- Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82%
- xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19
- Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s)
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)
- Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6
- Remo Freuler (Suisse) : note 7.5
- Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 2 arret(s)
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
- Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.2, 2 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
- 16'⚽But - C. Larin1-0Canada
- 29'⚽But - J. David2-0Canada
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
- 40'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
- 45+3'⚽But - J. David3-0Canada
- 46'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
- 46'↑↓Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
- 57'↑↓Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
- 59'↑↓Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
- 62'Carton jaune - A. FathiQatar, 62e
- 64'⚽But - N. Saliba4-0Canada
- 71'↑↓Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)Canada, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 71e
- 75'⚽But - M. Al Mannai5-0Canada
- 83'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)Canada, 83e
- 87'↑↓Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)Qatar, 87e
- 90+2'⚽But - J. David6-0Canada · Passe : N. Saliba
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 20 Ali Ahmed Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 9 Cyle Larin Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 15 Moise Bombito
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 11 Liam Millar
- 14 Jacob Shaffelburg
- 21 Jonathan Osorio
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 12 Tani Oluwaseyi
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- 1 Mahmud Abunada Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 21 Salah Zakaria
- 22 Meshaal Barsham
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 12 Karim Boudiaf
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 19 Almoez Ali
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 9 Mohammed Muntari
- 10 Hassan Al Haydos
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0
- Tirs : Canada 17 / Qatar 2
- Possession : Canada 74% / Qatar 26%
- Corners : Canada 8 / Qatar 1
- Fautes : Canada 4 / Qatar 8
- Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1
- Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2
- Passes : Canada 354 / Qatar 136
- Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%
- xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18
- Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)
- Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)
- Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)
- Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Richie Laryea (Canada) : note 7.5
- Alistair Johnston (Canada) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies)
- 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
- 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 25 Luca Jaquez Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 15 Djibril Sow Milieu
- 9 Johan Manzambi Milieu
- 17 Rubén Vargas Milieu
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 21 Marvin Keller
- 12 Yvon Mvogo
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 3 Silvan Widmer
- 6 Denis Zakaria
- 11 Dan Ndoye
- 20 Michel Aebischer
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 22 Fabian Rieder
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
- 6 Mathieu Choinière Milieu
- 20 Ali Ahmed Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 9 Cyle Larin Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 5 Joel Waterman
- 23 Niko Sigur
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 7 Stephen Eustaquio
- 11 Liam Millar
- 21 Jonathan Osorio
- 14 Jacob Shaffelburg
- 12 Tani Oluwaseyi
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : Suisse 2 / Canada 1
- Tirs : Suisse 3 / Canada 1
- Possession : Suisse 70% / Canada 30%
- Corners : Suisse 1 / Canada 0
- Fautes : Suisse 8 / Canada 4
- Passes : Suisse 169 / Canada 70
- Precision des passes : Suisse 85% / Canada 71%
- xG : Suisse 0.67 / Canada 0.03
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 6.7, 1 arret(s)
- Manuel Akanji (Suisse) : note 6.9
- Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 6.9
- Breel Embolo (Suisse) : note 6.9
- Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.9
- Mathieu Choinière (Canada) : note 6.9
- Johan Manzambi (Suisse) : note 6.7
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture of lower leg
- A. Jones : Canada · Missing Fixture
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 29'⚽But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
- 34'⚽But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
- 42'⚽But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 24 Arjan Malić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 21 Stjepan Radeljić Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 20 Esmir Bajraktarević Milieu
- 13 Ivan Bašić Milieu
- 14 Ivan Šunjić Milieu
- 19 Kerim Alajbegović Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 11 Edin Džeko Attaquant
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 2 Nihad Mujakić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 7 Amar Dedić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 8 Armin Gigović
- 6 Benjamin Tahirović
- 17 Dženis Burnić
- 26 Ermin Mahmić
- 15 Amar Memić
- 25 Jovo Lukić
- 9 Samed Baždar
- 23 Haris Tabaković
- 1 Mahmud Abunada Gardien
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 4 Issa Laye Défenseur
- 18 Sultan Al-Brake Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 20 Ahmed Fathi Milieu
- 12 Karim Boudiaf Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 10 Hassan Al Haydos Attaquant
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 13 Ayoub Al Oui
- 19 Almoez Ali
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 9 Mohammed Muntari
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 15 Yusuf Abdurisag
- Tirs cadres : Bosnie-Herzégovine 3 / Qatar 0
- Tirs : Bosnie-Herzégovine 6 / Qatar 0
- Possession : Bosnie-Herzégovine 59% / Qatar 41%
- Corners : Bosnie-Herzégovine 2 / Qatar 1
- Fautes : Bosnie-Herzégovine 4 / Qatar 4
- Passes : Bosnie-Herzégovine 154 / Qatar 116
- Precision des passes : Bosnie-Herzégovine 89% / Qatar 83%
- xG : Bosnie-Herzégovine 0.27 / Qatar 0.00
- Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6, 1 but(s)
- Ivan Bašić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.5, 2 arret(s)
- Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 6.9
- Ivan Šunjić (Bosnie-Herzégovine) : note 6.9
- Edin Džeko (Bosnie-Herzégovine) : note 6.7
- Akram Afif (Qatar) : note 6.7
- Arjan Malić (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6
- T. Muharemović : Bosnie-Herzégovine · Missing Fixture · Red Card
- Homam Ahmed : Qatar · Missing Fixture · Red Card
- Assim Madibo : Qatar · Missing Fixture · Red Card
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|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
Commentaires