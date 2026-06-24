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Mondial 2026 : Bosnie-Herzégovine et Qatar cherchent une victoire cruciale à Seattle

La Bosnie-Herzégovine affronte le Qatar le 24 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle, dans le cadre de la phase de groupes du Groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match est décisif pour les deux équipes, toujours en quête de leur première victoire dans le groupe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Après deux rencontres, la Bosnie-Herzégovine affiche un bilan d’un match nul et une défaite, tandis que le Qatar n’a pas réussi à s’imposer non plus, avec également un nul et une défaite. Ces résultats compliquent leur quête de qualification pour les phases à élimination directe.

La Bosnie-Herzégovine a débuté sa campagne mondiale par un nul contre le Canada (1-1), avant de subir une lourde défaite face à la Suisse (1-4). Le Qatar, de son côté, a été dominé 6-0 par le Canada avant d’arracher un nul contre la Suisse (1-1), soulignant ses difficultés défensives.

Le match du Lumen Field revêt donc une importance capitale pour les deux sélections qui doivent impérativement l’emporter pour rester dans la course qualificative. Chaque équipe devra aussi soigner son goal average, déjà fortement impacté.

Les deux équipes ont déjà croisé le fer avec des fortunes diverses dans ce tournoi, mais leur prochain affrontement constitue l’occasion de relancer leurs espoirs dans cette phase de groupes relevée.

Zoom sur Bosnie-Herzégovine

Placée sous la direction du sélectionneur Sergej Barbarez, ancien capitaine emblématique, la Bosnie-Herzégovine adopte un schéma tactique en 4-4-2. Ce dispositif favorise un équilibre entre solidité défensive et présence offensive avec deux attaquants de pointe.

Le gardien Nikola Vasilj est titularisé devant une ligne défensive composée d’Arjan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Sead Kolašinac, ce dernier apportant une expérience européenne précieuse sur le flanc gauche.

Au milieu, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević et Kerim Alajbegović animent le jeu, combinant combativité et créativité. Leur mission est de protéger la défense tout en alimentant les attaquants.

À l’avant, le duo composé d’Ermedin Demirović et d’Edin Džeko, capitaine et meilleur buteur historique avec 73 buts, constitue la principale menace offensive. Džeko, avec son expérience et son jeu aérien, est un atout majeur surtout dans les phases arrêtées.

La Bosnie mise ainsi sur une organisation collective rigoureuse et une exploitation des coups de pied arrêtés, qui pourraient faire la différence face au Qatar.

Zoom sur Qatar

Le Qatar est dirigé par Julen Lopetegui, habitué des clubs européens de haut niveau. Son équipe évolue en 4-3-3, privilégiant une approche basée sur la possession du ballon et la construction patiente des actions.

Le gardien Mahmud Abunada est protégé par une défense à quatre joueurs – Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye et Sultan Al-Brake. Sur le plan défensif, le Qatar devra faire preuve de vigilance pour contenir les attaques bosniennes et limiter les coups de pied arrêtés.

Au milieu de terrain, le trio Jassem Gaber Abdulsallam, Ahmed Fathi et Karim Boudiaf assure le contrôle du rythme et le soutien offensif. Leur capacité à relancer proprement sera cruciale face à la pression adverse.

L’attaque repose sur le talent d’Hassan Al Haydos, Akram Afif et Edmilson Junior. Akram Afif, joueur clé du collectif qatarien, est reconnu pour son sens du dribble et sa créativité, capable de déstabiliser la défense bosnienne.

Le Qatar cherchera à maîtriser le tempo et à construire patiemment ses offensives, tout en corrigeant les lacunes défensives apparues lors de ses précédents matchs, pour prétendre à une victoire essentielle dans ce groupe.

Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Compositions
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Compositions
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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