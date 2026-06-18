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Suisse 3-1 Bosnie-Herzégovine : Mahmic réduit l’écart pour la Bosnie-Herzégovine

Ermin Mahmic marque à la 90+3e minute pour la Bosnie-Herzégovine face à la Suisse et ramène le score à 3-1. La Bosnie-Herzégovine était menée 3-0 avant cette réalisation, qui réduit l’écart dans les dernières minutes du match. Le but n’est pas inscrit sur penalty et n’est pas signalé comme un but contre son camp.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Bosnie-Herzégovine, le 18/06/2026 20:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Au tableau d’affichage, ce but change immédiatement la lecture du score sans remettre la Suisse à égalité. La sélection suisse conserve deux buts d’avance après cette réduction de l’écart, tandis que la Bosnie-Herzégovine passe de 3-0 à 3-1. L’impact immédiat est donc clair, le match reste à l’avantage de la Suisse, mais l’écart est désormais moins large.

Cette rencontre entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine se dispute au SoFi Stadium, dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Elle concerne le Groupe B, selon les informations confirmées avant ce but tardif. La réalisation d’Ermin Mahmic constitue ainsi le dernier changement de score communiqué dans ce match, avec un score après but fixé à 3-1.

Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
18/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
  2. 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
  3. 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  4. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  5. 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
  6. 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
  9. 74'But - J. Manzambi1-0Suisse
  10. 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
  11. 84'But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
  12. 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  13. 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  14. 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
  15. 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
  16. 90'But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
  17. 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
  18. 90+3'But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
  19. 90+7'But - G. Xhaka4-1Suisse
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Avant-match
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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