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Pays-Bas 5-1 Suède : Summerville alourdit le score pour les Pays-Bas

Crysencio Summerville marque à la 89e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et porte le score à 5-1. Le but intervient sur une passe de Memphis Depay, alors que les Néerlandais menaient déjà 4-1. Cette réalisation confirme le scénario d’un écart encore plus large dans cette rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Au tableau d’affichage, le changement est net pour les Pays-Bas, qui passent de 4-1 à 5-1 après ce nouveau but. Pour la Suède, ce cinquième but encaissé aggrave une situation déjà très défavorable. L’impact immédiat tient donc au score, avec un avantage néerlandais porté à quatre buts à la 89e minute.

Ce but s’inscrit dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et la Suède se joue au NRG Stadium. À ce stade des faits confirmés, seule cette évolution du score est établie avec Summerville comme buteur et Depay comme passeur.

Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
  2. 17'But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  3. 46'Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
  4. 47'But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  5. 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
  6. 54'But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
  7. 55'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
  8. 56'Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
  9. 56'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
  10. 59'But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
  11. 59'Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
  12. 59'Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
  13. 72'Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
  14. 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
  15. 79'Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
  16. 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
  17. 89'But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
  18. 90'Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
  19. 90+3'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Suède21016603
Japon10102201
Tunisie100115-40
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