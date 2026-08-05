Jean Imbert pourrait être présenté à un magistrat en vue d’une possible mise en examen

Le chef étoilé Jean Imbert est actuellement au centre d’une affaire judiciaire qui défraye la chronique. Après une garde à vue prolongée et une nuit passée au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, le célèbre cuisinier pourrait prochainement être présenté à un magistrat dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales. Ces nouvelles procédures font suite à plusieurs plaintes déposées par d’anciennes compagnes, soulevant ainsi une enquête policière approfondie sur les faits présumés.

Jean Imbert, reconnu pour ses talents culinaires et sa notoriété médiatique depuis sa victoire à la troisième saison de Top Chef en 2012, se retrouve aujourd’hui confronté à une procédure judiciaire délicate. Né en 1981, il est devenu une figure majeure de la gastronomie française, notamment après avoir pris la succession d’Alain Ducasse au Plaza Athénée en 2021. Cette affaire judiciaire pourrait ainsi impacter sa carrière déjà très suivie par le grand public et les médias.

Placé en garde à vue depuis le 2 août, Jean Imbert est soupçonné de violences conjugales. Cette mesure a été prise dans le cadre d’une enquête ouverte après le dépôt de plusieurs plaintes par d’anciennes compagnes. La garde à vue du chef a été prolongée avant de le transférer au dépôt du tribunal judiciaire de Paris où il a passé la nuit, dans l’attente d’une présentation à un magistrat qui décidera des suites de la procédure.

Jean Imbert placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales

Le 2 août, Jean Imbert a été placé en garde à vue après la réception de plusieurs plaintes relatives à des actes de violences conjugales présumées. Ces plaintes auraient été formulées par plusieurs anciennes partenaires du chef, dont certaines ont dénoncé des faits datant de plusieurs années. Parmi ces plaignantes figure notamment Lila Salet, qui évoque des incidents survenus en 2012 et 2013, ainsi qu’Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France, qui a déposé plainte en février 2026.

Outre ces deux figures publiques, une ancienne compagne identifiée sous le prénom d’emprunt Lucie* ainsi que deux autres femmes ont été entendues par la police dans le cadre de l’enquête, même si ces dernières n’ont pas formellement déposé plainte. Cette multiplication des témoignages et plaintes a conduit à l’ouverture d’une enquête visant Jean Imbert, qui conteste fermement toutes les accusations portées contre lui par l’intermédiaire de ses avocates.

Après la période de garde à vue, qui a été prolongée compte tenu de la complexité de l’enquête, le chef cuisinier a été transféré au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, où il a passé la nuit afin d’y être présenté à un magistrat. Cette présentation aura pour but de déterminer si une mise en examen sera décidée, permettant ainsi la poursuite formelle des investigations.

Le déroulement et les implications d’une mise en examen

Dans le système judiciaire français, la mise en examen est une étape importante qui ne signifie pas la reconnaissance d’une culpabilité, mais plutôt la constatation d’indices graves ou concordants laissant penser que la personne mise en cause pourrait être impliquée dans les faits en cours d’enquête. Cette décision est prise par un juge d’instruction et ouvre la voie à une instruction plus approfondie, tout en assurant la protection des droits de la défense.

Selon le juge, d’autres statuts peuvent être attribués, comme celui de témoin assisté, qui est une position intermédiaire dans la procédure, ou le magistrat peut décider de ne pas retenir la mise en examen si les preuves ne sont pas assez substantielles. Dans le cas de Jean Imbert, la présentation devant le magistrat déterminera cette orientation, en fonction des éléments qui auront été recueillis durant l’enquête.

Cette procédure est donc une étape clé qui pourrait signifier l’ouverture d’une instruction judiciaire plus poussée et un approfondissement des investigations autour des accusations de violences conjugales dont le chef cuisinier fait l’objet.