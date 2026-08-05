Adeline Toniutti annonce un concert gratuit au camping de La Baie de Kernic

Adeline Toniutti, révélée au grand public comme professeure de chant dans la Star Academy, se produira en concert gratuit le 20 août au Camping de La Baie de Kernic à Plouescat (Finistère) : l’annonce a été publiée sur son compte Instagram via un flyer qui précise la présence du chanteur breton Mathis en première partie. L’information, relayée sur les réseaux, vise vacanciers et habitants de la région et met en avant une soirée musicale et conviviale au cœur d’un camping animé en saison.

La carrière d’Adeline Toniutti se poursuit entre télévision, spectacles et concerts. Connue pour son rôle de professeure de chant dans la Star Academy, elle a travaillé avec des candidats tels que Pierre Garnier et Helena Bailly, et demeure très active sur les réseaux sociaux où elle partage son actualité artistique. Récemment, elle a annoncé l’organisation d’un stage d’été comprenant cours et masterclass dans sa maison en Bretagne, projet présenté comme une déclinaison pédagogique de son activité de formatrice et d’interprète.

Le flyer diffusé sur Instagram indique clairement la date et le lieu de la prestation : 20 août au Camping de La Baie de Kernic, à Plouescat. L’entrée au concert est annoncée comme entièrement gratuite, ce qui permet un accès large aux résidents du secteur et aux touristes séjournant dans le camping. Le format de l’événement — une scène installée au sein d’un camping — s’inscrit dans une tendance estivale d’animations musicales destinées à occuper les soirées des stations balnéaires et sites d’hébergement touristique.

Un concert annoncé sur Instagram

La publication Instagram comportait un visuel présentant la tête d’affiche et la programmation de la soirée. Outre Adeline Toniutti, le chanteur breton Mathis figure sur le flyer, impliquant un plateau local associé à une artiste de notoriété nationale. Le choix d’un cadre de camping pour ce type de prestation répond à des logiques d’accessibilité et d’animation saisonnière déjà observées sur le littoral breton.

Le Camping de La Baie de Kernic, situé à Plouescat dans le département du Finistère, accueille régulièrement des animations estivales. L’annonce de cette date s’inscrit dans le calendrier des manifestations culturelles locales destinées à renforcer l’offre de loisirs sur la côte nord du département.

Sur son compte, Adeline Toniutti communique fréquemment sur ses projets et ses déplacements professionnels, alternant publications promotionnelles et informations pédagogiques liées à ses activités de coach vocal. Le concert du 20 août apparaît ainsi comme l’une des étapes d’une série de représentations et d’initiatives qu’elle mène actuellement en Bretagne et ailleurs en France.