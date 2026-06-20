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Pays-Bas 2-0 Suède : Brobbey s’offre un doublé pour les Pays-Bas

Brian Brobbey a marqué à la 17e minute pour les Pays-Bas face à la Suède, portant le score à 2-0 dans ce match de la Coupe du monde 2026. Servi par Denzel Dumfries, l’attaquant néerlandais signe ainsi le but du break, après un score de 1-0 avant cette nouvelle réalisation.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce deuxième but d’écart donne aux Pays-Bas un avantage plus net au tableau d’affichage. La Suède, désormais menée 2-0, se retrouve avec une marge réduite dans la suite de la rencontre. Le but correspond au scénario confirmé, celui d’un break réalisé tôt dans le match. À ce stade des faits confirmés, l’impact immédiat tient à l’écart creusé par les Néerlandais, sans autre élément de scénario signalé.

Cette réalisation intervient en phase de groupes, dans le Groupe F, au NRG Stadium, cadre confirmé de cette affiche entre les Pays-Bas et la Suède. Elle compte aussi comme le deuxième but de Brian Brobbey dans la rencontre, un fait qui renforce encore le poids de son intervention dans l’évolution du score. Aucune indication de penalty ou de but contre son camp n’accompagne cette action, le but étant attribué au joueur néerlandais.

Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
  2. 17'But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  3. 46'Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
  4. 47'But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  5. 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
  6. 54'But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
  7. 55'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
  8. 56'Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
  9. 56'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
  10. 59'But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
  11. 59'Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
  12. 59'Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
  13. 72'Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
  14. 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
  15. 79'Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
  16. 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
  17. 89'But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
  18. 90'Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
  19. 90+3'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Suède21016603
Japon10102201
Tunisie100115-40
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