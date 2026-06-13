Mondial 2026 : Mauricio marque à la 73e minute pour le Paraguay dans États-Unis – Paraguay

Ce but intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputee au SoFi Stadium.
Le score indique par les donnees live est de 3-1 au moment de cette alerte.
Benin Web TV suit les autres faits majeurs de cette rencontre du Mondial 2026.
États-Unis - Paraguay
13/06/2026 02:00
·
SoFi Stadium
·
Groupe D
2e periode 80' · 3-1
Fil du match
- 7'But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e)
- 10'Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e)
- 28'VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e)
- 31'But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e)
- 45+5'But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e)
- 46'Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e)
- 46'Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e)
- 53'Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
- 59'Carton jaune - T. Adams (États-Unis, 59e)
- 62'Remplacement - A. Sanabria (remplace A. Arce) (Paraguay, 62e)
- 72'Remplacement - S. Dest (remplace T. Weah) (États-Unis, 72e)
- 72'Remplacement - F. Balogun (remplace R. Pepi) (États-Unis, 72e)
- 73'But - Mauricio (passe J. Enciso) (Paraguay, 73e)
- 79'Carton jaune - D. Gomez (Paraguay, 79e)
Fil du match
- 7'But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e)
- 10'Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e)
- 28'VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e)
- 31'But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e)
- 45+5'But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e)
- 46'Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e)
- 46'Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e)
- 53'Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
- 59'Carton jaune - T. Adams (États-Unis, 59e)
- 62'Remplacement - A. Sanabria (remplace A. Arce) (Paraguay, 62e)
- 72'Remplacement - S. Dest (remplace T. Weah) (États-Unis, 72e)
- 72'Remplacement - F. Balogun (remplace R. Pepi) (États-Unis, 72e)
- 73'But - Mauricio (passe J. Enciso) (Paraguay, 73e)
- 79'Carton jaune - D. Gomez (Paraguay, 79e)
Compositions
Titulaires11
-
24
Matthew Freese
Gardien
-
16
Alexander Freeman
Défenseur
-
3
Chris Richards
Défenseur
-
13
Tim Ream
Défenseur
-
5
Antonee Robinson
Défenseur
-
4
Tyler Adams
Milieu
-
17
Malik Tillman
Milieu
-
2
Sergiño Dest
Milieu
-
8
Weston McKennie
Milieu
-
10
Christian Pulišić
Milieu
-
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants15
-
1
Matt Turner
-
25
Chris Brady
-
6
Auston Trusty
-
12
Miles Robinson
-
22
Mark McKenzie
-
23
Joe Scally
-
18
Maximilian Arfsten
-
7
Giovanni Reyna
-
14
Sebastian Berhalter
-
15
Cristian Roldán
-
11
Brenden Aaronson
-
21
Tim Weah
-
26
Alex Zendejas
-
9
Ricardo Pepi
-
19
Haji Wright
Titulaires11
-
12
Orlando Gill
Gardien
-
4
Juan Cáceres
Défenseur
-
15
Gustavo Gómez
Défenseur
-
3
Omar Alderete
Défenseur
-
6
Junior Alonso
Défenseur
-
8
Diego Gómez
Milieu
-
14
Andrés Cubas
Milieu
-
16
Damián Bobadilla
Milieu
-
10
Miguel Almirón
Milieu
-
9
Antonio Sanabria
Attaquant
-
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants15
-
22
Gastón Olveira
-
1
Roberto Fernández
-
5
Fabián Balbuena
-
26
Alexandro Maidana
-
2
Gustavo Velázquez
-
13
José Canale
-
20
Braian Ojeda
-
17
Alejandro Romero
-
24
Gustavo Caballero
-
23
Matías Galarza
-
11
Mauricio
-
21
Gabriel Ávalos
-
18
Alex Arce
-
25
Isidro Pitta
-
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
- Tirs cadres : États-Unis 6 / Paraguay 1
- Tirs : États-Unis 12 / Paraguay 9
- Possession : États-Unis 66% / Paraguay 34%
- Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
- Fautes : États-Unis 9 / Paraguay 11
- Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 2
- Passes : États-Unis 482 / Paraguay 251
- Precision des passes : États-Unis 86% / Paraguay 73%
- xG : États-Unis 1.13 / Paraguay 0.51
Joueurs clés
- Folarin Balogun (États-Unis) : note 9.2, 2 but(s)
- Mauricio (Paraguay) : note 7.3, 1 but(s)
- Christian Pulišić (États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 7.2, 4 arret(s)
- Tim Ream (États-Unis) : note 7.5
- Tyler Adams (États-Unis) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
- 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
États-Unis
SoFi Stadium
2e periode 80'
Paraguay
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Australie
BC Place
A venir
Turquie
Groupe D
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
États-Unis
Lumen Field
A venir
Australie
Groupe D
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Turquie
Levi's Stadium
A venir
Paraguay
Groupe D
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Turquie
SoFi Stadium
A venir
États-Unis
Groupe D
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Paraguay
Levi's Stadium
A venir
Australie
Groupe D
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires