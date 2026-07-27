Marie Trintignant : qu’est devenu l’hôtel où elle séjour nait à Vilnius après sa mort

27 juillet 2026 : vingt-trois ans après la nuit du 26 au 27 juillet 2003, le souvenir de la mort de l’actrice Marie Trintignant reste vivace. Victime d’une agression mortelle dans sa chambre d’hôtel à Vilnius pendant le tournage du téléfilm Colette, une femme libre, elle succomba quelques jours plus tard à un œdème cérébral. L’affaire a marqué l’opinion publique et continue d’être associée au lieu où les faits se sont produits.

Selon les éléments de l’enquête et les expertises médicales, une dispute a éclaté dans la nuit entre Marie Trintignant et son compagnon de l’époque, le chanteur Bertrand Cantat. Le conflit serait survenu après la réception d’un message envoyé par Samuel Benchetrit, alors séparé de l’actrice. Les examens ont relevé une vingtaine de traces de coups sur le visage et le corps de la comédienne.

Après l’agression, Marie Trintignant a été hospitalisée dans un coma profond. Les chirurgiens de l’hôpital universitaire de Vilnius l’ont opérée à deux reprises pour tenter de réduire la pression exercée sur son cerveau. Le 31 juillet 2003, elle a été rapatriée en France dans un état de mort cérébrale et a été opérée une dernière fois à Neuilly-sur-Seine avant de décéder le 1er août 2003 à l’âge de 41 ans.

Le bâtiment de Vilnius : du Domina Plaza au Domina Plaza Luxury Apartments

À l’époque des faits, Marie Trintignant séjournait au Domina Plaza, un établissement de standing situé dans la vieille ville de Vilnius. Le bâtiment n’a pas fermé à la suite du drame et a vu son identité et son offre évoluer au fil des années.

Aujourd’hui, l’adresse est exploitée sous l’enseigne Domina Plaza Luxury Apartments, située Didžioji g. 39-1 au cœur du centre historique, secteur classé au patrimoine mondial de l’Unesco. L’établissement propose des appartements équipés de cuisines, des espaces de vie modernes et des prestations conformes à une offre destinée aux touristes et aux voyageurs d’affaires.

Les plateformes de réservation présentent cet hébergement comme un lieu confortable et bien placé, à quelques minutes de la cathédrale et des principales rues commerçantes de la capitale lituanienne. L’immeuble se situe à environ un kilomètre de la gare centrale et à un peu plus de six kilomètres de l’aéroport international de Vilnius.

Sur le plan judiciaire, la justice lituanienne a condamné Bertrand Cantat en 2004 à une peine de huit ans de prison pour les coups ayant entraîné la mort de Marie Trintignant. Il a finalement purgé environ la moitié de cette peine avant d’être libéré sous condition.

Au fil des années, la mémoire de la comédienne a été entretenue par ses proches. Nadine Trintignant, sa mère et réalisatrice du téléfilm en cours de tournage, a multiplié les prises de parole pour évoquer la disparition de sa fille et dénoncer les violences faites aux femmes. Le lieu du drame reste régulièrement cité par des journalistes et des visiteurs qui évoquent la chambre où se sont déroulés les faits.

Malgré la permanence de ce souvenir dans l’opinion française, le bâtiment continue d’accueillir des clients et les références à son passé criminel demeurent rares dans la communication commerciale de l’établissement.