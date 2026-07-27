Après Dubaï, Élodie Gossuin confrontée aux incendies durant ses vacances en famille

Élodie Gossuin, ancienne Miss France et Miss Europe 2001, vit des vacances estivales marquées par des événements exceptionnels. Installée dans les Landes, elle fait face en direct aux dramatiques incendies qui ravagent le sud-ouest de la France. Entre images de fumée, cendres et enveloppement d’une atmosphère lourde, l’animatrice, également maman de quatre enfants, partage son témoignage et rend hommage aux pompiers engagés dans ces opérations de sauvetage.

Originaire de Picardie et reconnue pour son parcours dans l’univers médiatique français, Élodie Gossuin continue de faire parler d’elle au-delà des projecteurs. Son installation estivale dans le chalet familial des Landes, lieu traditionnel de rassemblements pour elle et ses proches, est aujourd’hui bouleversée par les incendies qui sévissent dans la région. Cette violence naturelle impose à la star une nouvelle épreuve après un épisode cauchemardesque vécu il y a peu à Dubaï.

Une ambiance pesante au cœur des Landes

Depuis plusieurs jours, les départements de la Gironde et des Landes subissent des incendies d’une ampleur inédite. Les conditions météorologiques, notamment la forte sécheresse couplée à des vents persistants, ont favorisé la propagation rapide des flammes. Des milliers d’hectares de forêt ont été détruits, forçant les autorités à procéder à l’évacuation préventive de nombreuses zones habitées ainsi que de campings et lieux de villégiature.

Élodie Gossuin s’était rendue dans ce secteur pour profiter de ses vacances, retrouvant sa famille dans un cadre naturel qu’elle affectionne particulièrement. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, elle décrit avec émotion la réalité du terrain : « Ça sent la fumée, il y a des cendres » indique-t-elle, témoignant du choc causé par la proximité du sinistre. La sérénité habituelle de ce lieu est désormais éclipsée par la menace qui pèse sur les habitants et la nature.

L’ancienne reine de beauté reste proche des siens et suit de près l’évolution de la situation tout en soulignant la solidarité locale face à cette catastrophe environnementale. Son attachement à la région et à sa famille transparaît dans ses messages, où elle livre un regard personnel sur un contexte alarmant.

Un hommage émouvant aux pompiers

Au-delà du constat direct sur la nature des incendies, Élodie Gossuin a tenu à saluer les efforts quotidiens des pompiers. Ces soldats du feu, engagés dans des conditions extrêmement difficiles, œuvrent sans relâche pour contenir les flammes, protéger les vies humaines, ainsi que les habitations et les espaces naturels.

Dans un message empreint d’émotion, elle les remercie : « Nos héros, qui dans la fumée, les cendres, le noir, avec 25 kilos sur le dos, vont sauver nos vies, nos forêts, nos animaux… Merci. Merci, ça ne suffit pas, mais merci quand même. Je n’ai pas d’autres mots », déclare-t-elle, rendant hommage à la bravoure et au dévouement de ces professionnels. Ce message s’inscrit dans une dynamique collective où plusieurs personnalités publiques ont exprimé leur reconnaissance et leur soutien.

De nombreuses figures du monde médiatique ont aussi partagé leur expérience et leur soutien. Benjamin Castaldi a adressé une « immense pensée » aux pompiers, tandis que Julien Courbet a évoqué la nécessité de se protéger avec sa famille. Par ailleurs, Ingrid Chauvin a relaté la situation de son frère, contraint de passer la nuit dans sa voiture en pleine zone sinistrée avant de pouvoir regagner son domicile au Cap Ferret.

Après Dubaï, une nouvelle épreuve pendant ses vacances

Cette nouvelle crise rappelle à Élodie Gossuin un événement survenu en mars dernier lors de ses vacances à Dubaï. En compagnie de son mari, le mannequin Bertrand Lacherie, et de leurs quatre enfants, elle avait été confrontée à une situation de panique liée à des frappes militaires dans la région. Cette expérience traumatisante avait été relatée sur le plateau de l’émission Quelle époque ! sur France 2, où elle avait expliqué avoir cru à un instant donné que leur vie était menacée, avec des missiles interceptés au-dessus de leur tête et des débris tombant à proximité.

Ces épisodes successifs illustrent les défis auxquels la famille fait face lors de ses séjours, que ce soit dans un contexte de conflits internationaux ou de catastrophes naturelles en France. Deux situations distinctes, mais qui suscitent chez Élodie Gossuin un sentiment d’impuissance face à des événements hors de contrôle.