Miss France 2027 : Ophélie Vitalbo, kinésithérapeute de 27 ans, élue Miss Provence

À ce jour, quatorze reines de beauté régionales ont déjà été élues, chacune portant haut les couleurs de son territoire. Parmi elles figurent les titulaires des couronnes du Centre-Val de Loire, de l’Aquitaine, de la Normandie, de la Bourgogne, de la Martinique, de l’Alsace, de Tahiti, du Roussillon, de la Guyane, de la Guadeloupe ou encore de la Corse. Ces élections révèlent la richesse et la diversité culturelle que le concours souhaite représenter. L’été 2026 a vu une nouvelle accélération du calendrier avec le sacre en trois jours seulement de Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Côte d’Azur et Miss Provence, démontrant une intense dynamique régionale notamment pour les élections estivales.

Le concours de Miss Provence s’est tenu le vendredi 24 juillet à Saint-Raphaël devant un public nombreux et enthousiaste. Quatorze candidates étaient en lice pour obtenir la couronne régionale, mais c’est Ophélie Vitalbo qui a finalement été sacrée Miss Provence 2026 par la précédente Miss France, Hinaupoko Devèze, présente pour cette cérémonie. Ce titre la propulse désormais parmi les prétendantes à la couronne nationale, soulignant la qualité et la diversité des participantes issues de cette région méridionale.

Ophélie Vitalbo, kinésithérapeute parisienne de 27 ans, incarne déjà un rêve d’épanouissement personnel et professionnel

Ophélie Vitalbo, âgée de 27 ans, est bien plus qu’une candidate au titre de Miss Provence : elle est également kinésithérapeute à Paris. Son profil professionnel ressort immédiatement sur les recherches en ligne, notamment via la plateforme Doctolib où elle assure des consultations. Cette semaine, en raison de ses nouvelles responsabilités liées à son sacre, ses rendez-vous sont confiés à une remplaçante, mais le retour d’Ophélie à son cabinet est prévu pour début août, bien que celui-ci puisse être modulé selon ses engagements dans le cadre de Miss France.

Elle s’est exprimée auprès du journal La Provence, partageant ses impressions après son sacre : « C’est un rêve de petite fille, de jeune femme et de femme épanouie aujourd’hui. Cette soirée est passée à une allure folle. Je suis encore choquée et j’ai hâte de vivre la suite, c’était super. Bien évidemment, je vais tout donner. J’ai hâte de rencontrer chaque personne, de pouvoir échanger avec elles et de tout donner sur la scène de Miss France en décembre prochain. » Cette déclaration traduit l’enthousiasme et la détermination de la nouvelle Miss Provence, prête à assumer pleinement ce rôle prestigieux.

Mesurant 1,71 m, Ophélie se définit comme une personne solaire, passionnée et attentive. Elle exprime sa fierté de représenter la Provence en valorisant les qualités qui font la réputation de cette région, notamment sa chaleur humaine, sa générosité, son authenticité mais aussi sa beauté. Historiquement, la dernière Miss Provence à devenir Miss France était Sylvie Paréra, élue en 1979 sous le titre de Miss Marseille. Ophélie Vitalbo souhaite inscrire son parcours dans cette continuité et porter les couleurs de la Provence lors du rendez-vous national.

Le calendrier des élections régionales s’intensifie avant l’élection nationale en décembre 2026

Le déroulement de l’élection Miss France 2027 repose sur un calendrier régional rigoureusement établi, avec une succession d’élections dans les différentes régions métropolitaines et d’Outre-mer. Les élections débutent au printemps et se poursuivent jusqu’en septembre, avant le grand rendez-vous télévisé de décembre.

Pour faire un état des lieux des couronnes déjà attribuées, voici quelques dates et élues des élections régionales :

Miss Centre-Val de Loire : Justine Bourrelier, élue le 26 avril 2026

Miss Aquitaine : Solène Videau, élue le 15 mai 2026

Miss Normandie : Pauline Gourlez, élue le 22 mai 2026

Miss Bourgogne : Ilona Perrot, élue le 31 mai 2026

Miss Martinique : Maureen-Alycia Lucea-Merlin, élue le 13 juin 2026

Miss Alsace : Chiara Blazevic, élue le 14 juin 2026

Miss Tahiti : Leia Diard, élue le 26 juin 2026

Miss Roussillon : Juliette Gauthier, élue le 5 juillet 2026

Miss Guyane : Sandra Justine, élue le 11 juillet 2026

Miss Guadeloupe : Julia Désirée, élue le 16 juillet 2026

Miss Corse : Satine Nomary, élue le 23 juillet 2026

Miss Provence : Ophélie Vitalbo, élue le 24 juillet 2026

Miss Nouvelle-Calédonie : Lana Prost, élue le 25 juillet 2026

Miss Côte d’Azur : Luna Maiolino, élue le 26 juillet 2026

Les prochaines échéances sont programmées dans les semaines à venir, notamment :

Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy : 1er août 2026, à l’Aleeze Convention Center de Saint-Martin

Miss Languedoc : 7 août 2026, à Beaucaire

Miss Réunion : 22 août 2026, à Saint-Denis

Miss Mayotte : 29 août 2026, à Petite-Terre

Miss Poitou-Charentes : 4 septembre 2026, au Futuroscope

Miss Midi-Pyrénées : 5 septembre 2026, au Château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn

Miss Limousin : 6 septembre 2026, à Aubusson

Miss Franche-Comté : 11 septembre 2026, à Port-sur-Saône

Miss Lorraine : 12 septembre 2026, au zoo d’Amnéville

Miss Picardie : 13 septembre 2026, à Beauvais

Miss Auvergne : 18 septembre 2026, à l’Opéra de Vichy

Miss Rhône-Alpes : 19 septembre 2026, à Villefranche-sur-Saône

Miss Île-de-France : 20 septembre 2026, à Dammarie-les-Lys

Miss Bretagne : 25 septembre 2026, à Brest

Miss Nord-Pas-de-Calais : 26 septembre 2026, à Liévin

À mesure que les élections régionales se succèdent, le cercle des prétendantes à Miss France s’étoffe, participant à la création d’un concours de plus en plus suivi et médiatisé, tant en France métropolitaine que dans les territoires ultramarins.