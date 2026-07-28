Slimane affiche un physique de rêve en Colombie aux côtés d’Esmeralda

Slimane a partagé sur Instagram un carrousel de photos et vidéos qui donne un aperçu de ses vacances en Colombie : torse nu lors de séances de sport, promenades à cheval, déambulations nocturnes et moments en famille aux côtés de sa fille Esmeralda, âgée de quatre ans. Ces publications mettent en avant autant son entraînement physique que sa vie de père, tout en respectant la discrétion qu’il accorde à l’identité de sa fille.

Le chanteur, visible sur plusieurs séquences sans t-shirt et souvent casque sur les oreilles, a alterné clichés très travaillés et instants plus spontanés. Parmi les images, on retrouve des scènes de sport, des plans de rue pris la nuit, des balades à cheval et des captures de complicité père-fille, publiées dans un format carrousel destiné à ses abonnés.

La présence d’Esmeralda revient régulièrement dans ces publications : dans certaines séquences elle danse, dans d’autres elle accompagne son père lors de flâneries urbaines ou apparaît de dos, conformément à la règle de confidentialité appliquée par Slimane depuis la naissance de sa fille.

Des images sportives et des instants de paternité partagés avec pudeur

La première photo du carrousel est un selfie torse nu qui s’arrête au niveau du haut des pectoraux, marquant le ton physique de la série. D’autres images montrent le chanteur en salle de sport, casque audio vissé sur la tête et sans t-shirt, où il met en évidence des abdominaux bien dessinés, témoignant d’un entraînement soutenu ces derniers mois.

Au milieu de ces apparitions sportives, des clichés plus intimes viennent contrebalancer : Slimane pose avec des lunettes aux côtés d’Esmeralda, tous deux pris dans une grimace complice. Une photo montre aussi le chanteur en train de pousser la poussette de sa fille dans les allées d’une ville colombienne, geste simple et décontracté filmé en plein jour.

Le séjour comprend également des scènes nocturnes où on le voit en débardeur et lunettes de soleil, profitant de l’ambiance locale lors de ses déambulations. Une autre image le montre à cheval, insérant ainsi des éléments de découverte et de loisir dans ce séjour familial.

Devenu père en janvier 2022, Slimane n’a jamais caché l’importance de ce rôle, qu’il place au même niveau que sa carrière musicale. Sur ses réseaux sociaux, il partage régulièrement des instants choisis de son quotidien avec sa fille tout en veillant à ne jamais montrer son visage, une règle qu’il respecte depuis la naissance d’Esmeralda.

Dans le carrousel colombien, la fillette est notamment visible en train de danser sous le regard attendri de son père. Fin décembre, le chanteur partageait déjà un cliché complice avec sa fille, assortis pour l’occasion. Plus récemment, en story, il publiait une photo de sa fille de dos face à l’océan, vêtue d’une robe blanche et de petites sandales, accompagnée du message : « Tu grandis beaucoup trop vite ma fille » accompagné d’un émoji.