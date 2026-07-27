Star Academy : ‘Un manque de respect’, notre journaliste réagit au concert donné à Bayonne

Trois des neuf anciens élèves de la Star Academy ont annulé leur participation au concert prévu le 26 juillet 2026 aux Arènes de Bayonne, quelques minutes seulement avant de monter sur scène, invoquant leur opposition aux corridas qui se tiennent sur ce site. L’annulation surprise — attribuée publiquement à Mélissa, Victor et Sarah — a provoqué colère et incompréhension parmi des spectateurs venus de loin et ayant payé jusqu’à 69 euros une place en catégorie OR.

La représentante de la promotion victorieuse, Ambre, lauréate de la treizième saison le 7 février dernier, figurait parmi les artistes présents. Selon des messages publiés par les trois ex-académiciens, Mélissa a déclaré avoir été « navrée d’apprendre » tardivement la tenue de corridas dans l’enceinte des arènes, Victor a affirmé que « toute forme de cruauté envers les animaux est profondément contraire à mes valeurs », et Sarah a indiqué regretter de ne pas s’être suffisamment renseignée avant de s’engager.

Les artistes avaient cependant répété dans l’après-midi dans la même arène, détail qui alimente les interrogations de plusieurs spectateurs et observateurs. Après l’annonce des absences, Ambre s’est longuement adressée au public et a prononcé la phrase forte « Fuck la corrida » lors de son intervention.

Star Academy : le concert des élèves à Bayonne prévu depuis des mois

Le concert s’inscrivait dans la programmation du festival « Arènes en Fêtes », rendez-vous annuel du Pays basque. Le terme « arènes » renvoie, selon les dictionnaires, à une « aire sablée où se donnent les corridas », ce qui explique la sensibilité soulevée par le lieu auprès d’artistes et de spectateurs opposés à la tauromachie.

Plusieurs fans, ayant fait le déplacement pour assister au concert complet des académiciens, ont dénoncé un spectacle amputé : six artistes sur neuf se sont finalement produits, alors que la billetterie annonçait une représentation intégrale. Des messages sur les réseaux sociaux exprimant déception et colère ont circulé immédiatement après l’annonce des annulations.

Sur X (anciennement Twitter), le journaliste Clément Garin a partagé un message soulignant la proximité de l’annulation avec le début de la représentation et mettant en doute le motif taurino-politique avancé par les artistes, publiant : « Ils ont annulé quinze minutes à peine avant la représentation alors même qu’ils ont répété toute la journée… DANS UNE ARÈNE. et ça ne leur posait aucun problème de conscience. Il y a forcément autre chose et ils utilisent l’excuse taurine pour ne pas révéler le vrai problème… »

Selon la programmation communiquée pour le festival, l’artiste Christophe Maé devait se produire le 27 juillet, suivi de Julien Doré le lendemain ; ce dernier s’est déjà illustré par des prises de position publiques en faveur de la cause animale lors de précédentes prestations dans des arènes. La tournée des élèves de la Star Academy doit se conclure le 28 juillet au Théâtre antique d’Orange, dans le Vaucluse, où, d’après les informations disponibles, l’ensemble des participants devrait être présent.