Kendji Girac : six albums et des millions de disques vendus

Kendji Girac revient sous les projecteurs à l’occasion de la rediffusion sur France Télévisions de Rendez-vous en terre inconnue, où le chanteur rencontre le peuple Turkana au Kenya. Ce passage télé met en lumière une trajectoire qui, en dix ans, a transformé un jeune issu d’un milieu modeste en l’un des artistes français les plus vendus, auteur de six albums studio, de tournées à guichets fermés et de plusieurs millions de disques écoulés.

Né à Périgueux dans une famille gitane catalane, Kendji Maillé travaillait comme élagueur aux côtés de son père avant d’être repéré. Une reprise amateur de Bella de Maître Gims, diffusée sur les réseaux sociaux, lui ouvre la porte de The Voice en 2014. Lors des auditions à l’aveugle, seul Mika se retourne pour le soutenir, et Kendji remporte ensuite largement la troisième saison du télé-crochet, avec plus de 51 % des suffrages.

Son premier single, Color Gitano, impose immédiatement son style et précipite la sortie d’un premier album, Kendji, à l’automne 2014. Le disque connaît un démarrage fulgurant et dépassera le million d’exemplaires vendus, devenant l’un des plus gros succès commerciaux pour un artiste français de la décennie.

Une carrière discographique et des revenus diversifiés

Depuis ses débuts, Kendji Girac a aligné six albums studio : Kendji (2014), Ensemble (2015), Amigo (2018), Mi vida (2020), L’École de la vie (2022) et Vivre… (octobre 2024). À ces sorties s’ajoutent un album live et un EP. Parmi les titres marquants figurent Les yeux de la mama, No me mires más en duo avec Soprano et Pour oublier, locomotive de l’album Amigo.

Au total, plus de trois millions de disques ont été vendus en France depuis ses débuts, son premier album restant le plus important commercialement avec environ 1,5 million d’exemplaires écoulés. Les ventes des albums suivants ont progressivement baissé, phénomène que l’industrie attribue en partie au basculement du marché vers le streaming.

Le dernier opus, Vivre…, est paru quelques mois après que l’artiste ait été grièvement blessé par balle en 2024. Conçu comme une étape de reconstruction personnelle, l’album comprend des chansons à tonalité intime et s’approchait des 60 000 exemplaires vendus à la fin de 2024.

Les recettes tirées des ventes ne constituent qu’une partie des revenus de Kendji Girac. Les tournées, festivals et concerts représentent une source majeure de rémunération. À cela s’ajoutent les droits d’auteur, les revenus du streaming, les passages radio et télé, ainsi que des prestations dans des émissions de divertissement. L’artiste a été coach dans The Voice Kids, juré sur des programmes de TF1 et a mené des incursions dans le cinéma et la télévision.

Sa notoriété a également permis des partenariats commerciaux et la publication d’une autobiographie, Mi Vida, en 2025. Des spécialistes de l’industrie estiment que l’ensemble de ces activités a contribué à constituer un patrimoine significatif. Âgé de 30 ans, Kendji Girac continue de remplir les salles et prépare une importante tournée.