Jeanne tacle ses camarades après leur départ de dernière minute au concert de la Star Academy à Bayonne

Le concert de la Star Academy aux arènes de Bayonne, le 26 juillet, a été perturbé : trois anciens candidats — Mélissa, Victor et Sarah — ont renoncé à monter sur scène en apprenant que des corridas se tiennent dans ce lieu, tandis que d’autres participants ont maintenu le spectacle mais ont publiquement pris leurs distances avec la pratique.

La tournée 2025/2026 de la Star Academy arrive à son terme après cinq mois de concerts. La troupe, composée des neuf apprentis chanteurs issus du télé-crochet diffusé sur TF1, doit clore la tournée le mardi 28 juillet au Théâtre Antique d’Orange (Vaucluse), avec Ambre, la grande gagnante de l’émission, annoncée en tête d’affiche pour une représentation programmée à 20 heures.

Le rendez-vous de Bayonne s’inscrivait dans le cadre du festival Arènes en Fêtes. Selon les témoignages publiés par les intéressés, les artistes avaient répété sur place dans la journée, mais à quelques minutes du début du concert plusieurs anciens élèves ont préféré annuler leur prestation. Les trois artistes qui ont quitté le plateau — Mélissa, Victor et Sarah — ont expliqué sur leurs comptes Instagram avoir appris tardivement que le site accueillait des corridas et invoqué des convictions personnelles et un engagement contre la maltraitance animale pour justifier leur décision.

Performances maintenues et prises de parole publiques contre la corrida

Plusieurs membres de la troupe ont toutefois choisi de chanter aux arènes tout en exprimant leur opposition à la corrida. Ambre, la gagnante de la saison, est intervenue entre deux morceaux pour s’adresser au public. Elle a dénoncé l’organisation de corridas et dit espérer que ce type de lieu puisse être « réinvesti autrement », ponctuant son intervention par un appel virulent contre la corrida, relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Jeanne, autre participante présente sur scène, a également pris la parole pour affirmer son opposition à la corrida et, plus largement, à toute forme de souffrance animale. Dans un message publié sur Instagram, elle a précisé qu’elle comprenait le choix de ses camarades ayant renoncé à se produire, mais qu’elle avait décidé de monter sur scène « par respect pour le public », en évoquant les spectateurs ayant acheté des billets et parfois fait plusieurs heures de route pour assister au concert.

Les déclarations des candidats reflètent des positions personnelles rendues publiques par des messages et stories sur leurs comptes Instagram. Les trois artistes ayant annulé leur apparition ont fait savoir qu’ils avaient pris leur décision en raison de « valeurs » et d’un « engagement » contre la cruauté envers les animaux. Jeanne a indiqué, pour sa part, qu’elle serait à l’avenir plus attentive aux salles proposées pour ses prestations.

La Star Academy, lancée il y a 23 ans et comptant 12 saisons, reste l’une des émissions musicales emblématiques du paysage télévisuel français, ayant révélé des artistes tels que Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal et Pierre Garnier.