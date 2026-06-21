World Cup 2026: Uruguay lead Cape Verde at half-time (2-1)

Uruguay lead Cape Verde 2-1 at half-time in their 2026 World Cup match after late first-half goals from M. Araujo and A. Canobbio.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
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SUMMARY

Uruguay – Cape Verde has reached half-time at the 2026 World Cup, with Uruguay leading Cape Verde by a score of 2-1.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Uruguay had the ball with 65% possession and tried their luck more often, with 5 shots compared with 1 for Cape Verde. In the decisive area, the shots-on-target tally is 0 for Uruguay and 1 for Cape Verde. The xG figures remain close, with 0.35 for Uruguay and 0.04 for Cape Verde.

First-half incidents

  • Yellow card – S. Lopes Cabral (Cape Verde, 5th)
  • Yellow card – R. Bentancur (Uruguay, 20th)
  • Goal – K. Lenini (Cape Verde, 21st)
  • Goal – M. Araujo (Uruguay, 44th)
  • Goal – A. Canobbio (assist M. Araujo) (Uruguay, 45+6th)

Uruguay must confirm their advantage

With this one-goal lead, Uruguay can approach the second half in a favourable position. The challenge now will be to hold on to that advantage without dropping too deep, while taking advantage of the spaces Cape Verde will have to leave as they look to get back into the game.

Cape Verde under pressure

For Cape Verde, the break must be used to correct what was missing in the final actions. Possession or volume will not be enough if the chances do not become clearer.

Uruguay
Finished Hard Rock Stadium
Cape Verde
21/06/2026 23:00 Group H
Fil du match
  1. 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
  2. 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
  3. 21'But - K. LeniniCap-Vert, 21e
  4. 44'But - M. AraujoUruguay, 44e
  5. 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
  6. 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
  7. 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
  8. 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
  9. 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
  10. 61'But - H. VarelaCap-Vert, 61e
  11. 68'VAR - M. AraujoUruguay, 68e
  12. 70'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
  13. 70'Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
  14. 71'Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  15. 80'Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
  16. 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
  17. 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 2 / Cape Verde 2
  • Tirs : Uruguay 16 / Cape Verde 7
  • Possession : Uruguay 66% / Cape Verde 34%
  • Corners : Uruguay 11 / Cape Verde 3
  • Fautes : Uruguay 8 / Cape Verde 4
  • Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cape Verde 1
  • Passes : Uruguay 494 / Cape Verde 256
  • Precision des passes : Uruguay 83% / Cape Verde 74%
  • xG : Uruguay 2.28 / Cape Verde 0.77
Group H schedule
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Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Cape Verde
Group H
Saudi Arabia
Finished Hard Rock Stadium
Uruguay
Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Finished Hard Rock Stadium
Cape Verde
Group H
Cape Verde
Upcoming NRG Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Upcoming Estadio Akron
Spain
Group H
TeamJGNPBPBCDiffPts
Spain21104044
Uruguay20203302
Cape Verde20202202
Saudi Arabia201115-41
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