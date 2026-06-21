World Cup 2026: Uruguay lead Cape Verde at half-time (2-1)

Uruguay lead Cape Verde 2-1 at half-time in their 2026 World Cup match after late first-half goals from M. Araujo and A. Canobbio.

Uruguay – Cape Verde has reached half-time at the 2026 World Cup, with Uruguay leading Cape Verde by a score of 2-1.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Uruguay had the ball with 65% possession and tried their luck more often, with 5 shots compared with 1 for Cape Verde. In the decisive area, the shots-on-target tally is 0 for Uruguay and 1 for Cape Verde. The xG figures remain close, with 0.35 for Uruguay and 0.04 for Cape Verde.

First-half incidents

Yellow card – S. Lopes Cabral (Cape Verde, 5th)

Yellow card – R. Bentancur (Uruguay, 20th)

Goal – K. Lenini (Cape Verde, 21st)

Goal – M. Araujo (Uruguay, 44th)

Goal – A. Canobbio (assist M. Araujo) (Uruguay, 45+6th)

Uruguay must confirm their advantage

With this one-goal lead, Uruguay can approach the second half in a favourable position. The challenge now will be to hold on to that advantage without dropping too deep, while taking advantage of the spaces Cape Verde will have to leave as they look to get back into the game.

Cape Verde under pressure

For Cape Verde, the break must be used to correct what was missing in the final actions. Possession or volume will not be enough if the chances do not become clearer.

Uruguay Finished 2-2 Hard Rock Stadium Cape Verde Cape Verde Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cape Verde 2

: Uruguay 2 / Cape Verde 2 Tirs : Uruguay 16 / Cape Verde 7

: Uruguay 16 / Cape Verde 7 Possession : Uruguay 66% / Cape Verde 34%

: Uruguay 66% / Cape Verde 34% Corners : Uruguay 11 / Cape Verde 3

: Uruguay 11 / Cape Verde 3 Fautes : Uruguay 8 / Cape Verde 4

: Uruguay 8 / Cape Verde 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cape Verde 1

: Uruguay 2 / Cape Verde 1 Passes : Uruguay 494 / Cape Verde 256

: Uruguay 494 / Cape Verde 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cape Verde 74%

: Uruguay 83% / Cape Verde 74% xG : Uruguay 2.28 / Cape Verde 0.77

Group H schedule View full schedule View match details for Spain - Cape Verde Match center Spain - Cape Verde Spain 0-0 0-0 Cape Verde Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Line-ups Spain System 4-3-3 Coach Luis de la Fuente Starters 11 23 Unai Simón Goalkeeper 5 Marcos Llorente Defender 22 Pau Cubarsí Defender 14 Aymeric Laporte Defender 24 Marc Cucurella Defender 8 Fabián Ruiz Midfielder 16 Rodri Midfielder 20 Pedri Midfielder 7 Ferran Torres Forward 21 Mikel Oyarzabal Forward 9 Pablo Gavi Forward Substitutes 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cape Verde System 4-1-4-1 Coach Pedro Leitao Brito Starters 11 1 Vozinha Goalkeeper 22 Steven Moreira Defender 4 Pico Defender 3 Diney Borges Defender 13 Sidny Lopes Cabral Defender 6 Kevin Lenini Midfielder 20 Ryan Mendes Midfielder 15 Laros Duarte Midfielder 10 Jamiro Monteiro Midfielder 7 Jovane Cabral Midfielder 19 Dailon Rocha Livramento Forward Substitutes 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Match stats Tirs cadres : Spain 7 / Cape Verde 0

: Spain 7 / Cape Verde 0 Tirs : Spain 23 / Cape Verde 3

: Spain 23 / Cape Verde 3 Possession : Spain 74% / Cape Verde 26%

: Spain 74% / Cape Verde 26% Corners : Spain 8 / Cape Verde 0

: Spain 8 / Cape Verde 0 Fautes : Spain 9 / Cape Verde 1

: Spain 9 / Cape Verde 1 Cartons jaunes : Spain 0 / Cape Verde 1

: Spain 0 / Cape Verde 1 Passes : Spain 745 / Cape Verde 256

: Spain 745 / Cape Verde 256 Precision des passes : Spain 92% / Cape Verde 75%

: Spain 92% / Cape Verde 75% xG : Spain 2.06 / Cape Verde 0.04 Key players Vozinha (Cape Verde) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cape Verde) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Spain) : note 8.9

(Spain) : note 8.9 Rodri (Spain) : note 8.3

(Spain) : note 8.3 Diney Borges (Cape Verde) : note 8.2

(Cape Verde) : note 8.2 Aymeric Laporte (Spain) : note 7.9

(Spain) : note 7.9 Marcos Llorente (Spain) : note 7.7

(Spain) : note 7.7 Pau Cubarsí (Spain) : note 7.7

(Spain) : note 7.7 Marc Cucurella (Spain) : note 7.2 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group H Spain Finished 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cape Verde Cape Verde View match details for Saudi Arabia - Uruguay Match center Saudi Arabia - Uruguay Saudi Arabia 1-1 1-1 Uruguay Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Line-ups Saudi Arabia System 4-4-2 Coach Georgios Donis Starters 11 21 Mohammed Al-Owais Goalkeeper 12 Saud Abdulhamid Defender 4 Abdulelah Al-Amri Defender 5 Hassan Altambakti Defender 24 Moteb Al-Harbi Defender 26 Mohammed Abu Al-Shamat Midfielder 23 Mohamed Kanno Midfielder 15 Abdullah Al-Khaibari Midfielder 10 Salem Al-Dawsari Midfielder 9 Firas Al-Buraikan Forward 7 Musab Al Juwayr Forward Substitutes 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay System 4-4-2 Coach Marcelo Bielsa Starters 11 23 Fernando Muslera Goalkeeper 13 Guillermo Varela Defender 3 Sebastián Cáceres Defender 16 Mathías Olivera Defender 17 Matías Viña Defender 8 Federico Valverde Midfielder 5 Manuel Ugarte Midfielder 6 Rodrigo Bentancur Midfielder 20 Maximiliano Araújo Midfielder 21 Federico Viñas Forward 9 Darwin Núñez Forward Substitutes 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Match stats Tirs cadres : Saudi Arabia 3 / Uruguay 3

: Saudi Arabia 3 / Uruguay 3 Tirs : Saudi Arabia 5 / Uruguay 9

: Saudi Arabia 5 / Uruguay 9 Possession : Saudi Arabia 37% / Uruguay 63%

: Saudi Arabia 37% / Uruguay 63% Corners : Saudi Arabia 4 / Uruguay 4

: Saudi Arabia 4 / Uruguay 4 Fautes : Saudi Arabia 5 / Uruguay 5

: Saudi Arabia 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Saudi Arabia 1 / Uruguay 0

: Saudi Arabia 1 / Uruguay 0 Passes : Saudi Arabia 241 / Uruguay 400

: Saudi Arabia 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Saudi Arabia 76% / Uruguay 88%

: Saudi Arabia 76% / Uruguay 88% xG : Saudi Arabia 0.93 / Uruguay 0.57 Key players Abdulelah Al-Amri (Saudi Arabia) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Saudi Arabia) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) : note 7.2, 3 arret(s)

(Saudi Arabia) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Saudi Arabia) : note 7.2

(Saudi Arabia) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Saudi Arabia) : note 6.9

(Saudi Arabia) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Saudi Arabia) : note 6.7 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 20/06/2018 Uruguay 1-0 Saudi Arabia (World Cup) Group H Saudi Arabia Finished 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay View match details for Spain - Saudi Arabia Match center Spain - Saudi Arabia Spain 4-0 4-0 Saudi Arabia Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) 30' Carton jaune - S. Al Dawsari 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) 49' ⚽ But - H. Tambakti 60' Carton jaune - M. Kanno 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) 90+2' VAR VAR - F. Torres Line-ups Spain System 4-3-3 Coach Luis de la Fuente Starters 11 23 Unai Simón Goalkeeper 12 Pedro Porro Defender 22 Pau Cubarsí Defender 14 Aymeric Laporte Defender 24 Marc Cucurella Defender 10 Dani Olmo Midfielder 16 Rodri Midfielder 20 Pedri Midfielder 19 Lamine Yamal Forward 21 Mikel Oyarzabal Forward 15 Alex Baena Forward Substitutes 15 7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

6 Mikel Merino

17 Nico Williams

1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Saudi Arabia System 5-4-1 Coach Georgios Donis Starters 11 21 Mohammed Al-Owais Goalkeeper 12 Saud Abdulhamid Defender 4 Abdulelah Al-Amri Defender 3 Ali Lajami Defender 5 Hassan Altambakti Defender 24 Moteb Al-Harbi Defender 7 Musab Al Juwayr Midfielder 15 Abdullah Al-Khaibari Midfielder 6 Nasser Al-Dawsari Midfielder 10 Salem Al-Dawsari Midfielder 9 Firas Al-Buraikan Forward Substitutes 15 23 Mohamed Kanno

19 Abdullah Al-Hamdan

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

20 Sultan Mandash Match stats Tirs cadres : Spain 8 / Saudi Arabia 1

: Spain 8 / Saudi Arabia 1 Tirs : Spain 21 / Saudi Arabia 3

: Spain 21 / Saudi Arabia 3 Possession : Spain 66% / Saudi Arabia 34%

: Spain 66% / Saudi Arabia 34% Corners : Spain 6 / Saudi Arabia 1

: Spain 6 / Saudi Arabia 1 Fautes : Spain 10 / Saudi Arabia 2

: Spain 10 / Saudi Arabia 2 Cartons jaunes : Spain 0 / Saudi Arabia 2

: Spain 0 / Saudi Arabia 2 Passes : Spain 693 / Saudi Arabia 365

: Spain 693 / Saudi Arabia 365 Precision des passes : Spain 92% / Saudi Arabia 80%

: Spain 92% / Saudi Arabia 80% xG : Spain 2.78 / Saudi Arabia 0.14 Key players Mikel Oyarzabal (Spain) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Spain) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Spain) : note 8.2, 1 but(s)

(Spain) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Spain) : note 7.9, 1 but(s)

(Spain) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Spain) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Spain) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) : note 6.7, 5 arret(s)

(Saudi Arabia) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Spain) : note 8.2 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 21/06/2026 Spain 4-0 Saudi Arabia (World Cup) Group H Spain Finished 4-0 Mercedes-Benz Stadium Saudi Arabia Saudi Arabia View match details for Uruguay - Cape Verde Match center Uruguay - Cape Verde Uruguay 2-2 2-2 Cape Verde Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Line-ups Uruguay System 4-1-4-1 Coach Marcelo Bielsa Starters 11 23 Fernando Muslera Goalkeeper 13 Guillermo Varela Defender 3 Sebastián Cáceres Defender 16 Mathías Olivera Defender 25 Juan Sanabria Defender 5 Manuel Ugarte Midfielder 14 Agustín Canobbio Midfielder 6 Rodrigo Bentancur Midfielder 8 Federico Valverde Midfielder 20 Maximiliano Araújo Midfielder 21 Federico Viñas Forward Substitutes 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cape Verde System 4-1-4-1 Coach Pedro Leitao Brito Starters 11 1 Vozinha Goalkeeper 22 Steven Moreira Defender 4 Pico Defender 3 Diney Borges Defender 13 Sidny Lopes Cabral Defender 6 Kevin Lenini Midfielder 20 Ryan Mendes Midfielder 18 Telmo Arcanjo Midfielder 10 Jamiro Monteiro Midfielder 11 Garry Rodrigues Midfielder 9 Gilson Tavares Forward Substitutes 15 14 Deroy Duarte

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

7 Jovane Cabral

19 Dailon Rocha Livramento Match stats Tirs cadres : Uruguay 2 / Cape Verde 2

: Uruguay 2 / Cape Verde 2 Tirs : Uruguay 16 / Cape Verde 7

: Uruguay 16 / Cape Verde 7 Possession : Uruguay 66% / Cape Verde 34%

: Uruguay 66% / Cape Verde 34% Corners : Uruguay 11 / Cape Verde 3

: Uruguay 11 / Cape Verde 3 Fautes : Uruguay 8 / Cape Verde 4

: Uruguay 8 / Cape Verde 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cape Verde 1

: Uruguay 2 / Cape Verde 1 Passes : Uruguay 494 / Cape Verde 256

: Uruguay 494 / Cape Verde 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cape Verde 74%

: Uruguay 83% / Cape Verde 74% xG : Uruguay 2.28 / Cape Verde 0.77 Key players Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cape Verde) : note 7.7, 1 but(s)

(Cape Verde) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cape Verde) : note 7.2, 1 but(s)

(Cape Verde) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Pico (Cape Verde) : note 7.2

(Cape Verde) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group H Uruguay Finished 2-2 Hard Rock Stadium Cape Verde Cape Verde View match details for Cape Verde - Saudi Arabia Match center Cape Verde - Saudi Arabia Cape Verde 01:00 Upcoming Saudi Arabia Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed Le fil du match s affichera au coup d envoi. Line-ups Line-ups will be published before kickoff. Match stats Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Key players Key players will be highlighted during the match. Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group H Cape Verde Upcoming 01:00 NRG Stadium Saudi Arabia Saudi Arabia View match details for Uruguay - Spain Match center Uruguay - Spain Uruguay 01:00 Upcoming Spain Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed Le fil du match s affichera au coup d envoi. Line-ups Line-ups will be published before kickoff. Match stats Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Key players Key players will be highlighted during the match. Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group H Uruguay Upcoming 01:00 Estadio Akron Spain Spain