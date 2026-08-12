Mercato: Alexis Sanchez rejoint le CF Montréal

Libre de tout contrat, Alexis Sanchez s’offre un nouveau défi en Major League Soccer. L’attaquant chilien de 37 ans s’est engagé avec le CF Montréal jusqu’en 2027, avec une option pour la saison suivante.

Le CF Montréal a officialisé mardi l’arrivée d’Alexis Sanchez. Libre de tout contrat, l’attaquant chilien s’est engagé avec la franchise canadienne jusqu’à la fin de la saison 2027, avec une option pour la saison 2027-2028. Sanchez occupera par ailleurs une place de joueur désigné au sein de l’effectif montréalais. « Je suis très heureux de rejoindre le CF Montréal et de relever ce nouveau défi », a déclaré l’international chilien. « Je suis reconnaissant envers le club pour la confiance qu’il m’accorde et j’ai hâte de mettre mon expérience au service de l’équipe afin que nous puissions atteindre nos objectifs et offrir des moments mémorables à nos supporters », a-t-il ajouté.

Une carrière riche en Europe

Alexis Sanchez a débuté sa carrière professionnelle au Chili, sous les couleurs de Cobreloa et de Colo-Colo, avant de rejoindre River Plate en Argentine. Il a ensuite passé près de deux décennies en Europe, où il s’est imposé comme l’un des attaquants sud-américains les plus reconnus de sa génération. Le Chilien a notamment porté les maillots de l’Udinese et de l’Inter Milan en Italie, du FC Barcelone et du FC Séville en Espagne, ainsi que ceux d’Arsenal et de Manchester United en Angleterre.

Il a également évolué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en France. Sa dernière expérience européenne l’a conduit au FC Séville, avant son départ pour le CF Montréal. À 37 ans, Alexis Sanchez apporte ainsi toute son expérience au club de Major League Soccer, qui espère profiter de son vécu au plus haut niveau.