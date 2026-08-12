Guinée : un accord avec le FMI prépare un nouveau programme de 425 millions de dollars

La Guinée et les services du Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord préliminaire en vue d’un nouveau programme économique et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit. Le dispositif pourrait mobiliser environ 425 millions de dollars, sous réserve de son approbation par le conseil d’administration de l’institution.

Cet accord intervient alors que Conakry cherche à consolider ses équilibres macroéconomiques tout en préparant l’impact attendu du projet minier de Simandou sur la croissance, les investissements et les finances publiques. Le futur programme doit notamment encadrer les réformes budgétaires et renforcer la mobilisation des recettes de l’État.

L’entente conclue entre les autorités guinéennes et les équipes du FMI constitue un accord au niveau des services, et non encore une décision définitive de financement. La validation formelle par le conseil d’administration du Fonds reste nécessaire avant la mise à disposition des ressources.

Le montant annoncé, estimé à 425 millions de dollars, doit soutenir la mise en œuvre d’un programme économique pluriannuel. Les modalités précises du décaissement, le calendrier des versements et les conditions attachées à chaque revue n’ont pas été détaillés dans les informations disponibles.

Le dispositif devrait porter sur la gestion des finances publiques, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement de la stabilité macroéconomique. Pour la Guinée, l’enjeu consiste à accroître les recettes publiques et à mieux maîtriser les dépenses alors que le pays prépare une phase d’accélération de ses investissements.

La mise en place du programme doit également permettre d’établir un cadre de suivi pour les réformes engagées par les autorités. Comme pour les autres accords soutenus par la Facilité élargie de crédit, les décaissements devraient être liés à des revues périodiques des performances économiques et de l’avancement des mesures convenues, après approbation du programme.

Simandou au cœur des perspectives de croissance

Le projet Simandou occupe une place centrale dans les perspectives économiques de la Guinée. Son développement doit accroître l’activité dans le secteur minier et stimuler les investissements dans les infrastructures, notamment dans le transport et la logistique.

Cette montée en puissance attendue du secteur extractif pourrait augmenter les recettes publiques et les entrées de devises. Elle expose toutefois les finances guinéennes aux risques liés à la volatilité des cours des matières premières et à la gestion des revenus miniers. Le futur programme du FMI doit contribuer à encadrer ces équilibres, alors que le pays cherche à transformer la croissance attendue en ressources durables pour l’économie.

Le nouvel accord intervient après plusieurs années de progression soutenue de l’activité économique. Sa mise en œuvre dépendra désormais de l’approbation du conseil d’administration du FMI et de la concrétisation des engagements pris par les autorités guinéennes.