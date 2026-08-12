Burkina : les autorités actualisent le cadre réglementaire du secteur postal

Face au recul du courrier traditionnel et à l’essor du commerce électronique, le Burkina Faso veut adapter les règles applicables au secteur postal. Le ministère chargé de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a lancé, à Koudougou, un atelier consacré à la préparation des textes d’application de la nouvelle loi sur la réglementation générale des services postaux.

Les travaux ont débuté lundi 10 août à l’initiative des autorités burkinabè. Ils doivent contribuer à préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre légal régissant le secteur postal.

Cette révision intervient dans un contexte de transformation des usages. La diminution des échanges de courrier physique et le développement du commerce électronique contraignent les opérateurs postaux à diversifier leurs activités et à proposer des services davantage adaptés aux besoins numériques.

Un cadre à adapter aux nouveaux services

À travers l’élaboration des textes d’application, le gouvernement entend accompagner l’évolution du secteur et encadrer les nouveaux services liés à la digitalisation. Les modalités précises prévues par ces textes n’ont pas été détaillées dans les informations disponibles.

Le nouveau dispositif doit ainsi permettre de mieux prendre en compte les mutations qui affectent les activités postales, tout en fournissant une base réglementaire aux opérateurs et aux services développés autour du commerce électronique. Les travaux engagés à Koudougou constituent une étape préparatoire avant l’adoption et l’entrée en vigueur des textes concernés.