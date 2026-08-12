Égypte : Jasan Group lance un projet textile de 117 millions de dollars

Le groupe chinois Jasan Group prévoit d’investir 117 millions de dollars dans un complexe consacré au textile et à l’habillement en Égypte. Installé dans la zone industrielle de Qantara Ouest, au sein de la Zone économique du canal de Suez, le projet devrait créer 6 000 emplois directs et destiner 90 % de sa production à l’exportation.

L’annonce a été faite le lundi 10 août 2026 par l’Autorité de la Zone économique du canal de Suez (SCZONE). Le site doit renforcer les capacités industrielles égyptiennes dans un secteur que le gouvernement cherche à développer pour accroître les exportations et attirer davantage d’investissements étrangers.

Le projet sera implanté dans la zone industrielle de Qantara Ouest, située dans le périmètre de la SCZONE. Cette localisation doit permettre au groupe chinois de bénéficier de l’accès aux infrastructures portuaires et logistiques du canal de Suez, ainsi que de la proximité des marchés extérieurs.

Selon les informations communiquées par les autorités, Jasan Group prévoit de consacrer 90 % de sa production aux marchés internationaux. La part restante serait destinée au marché égyptien, mais les détails sur les produits concernés, le calendrier de construction et la date de démarrage de l’activité n’ont pas été précisés.

Un projet orienté vers l’exportation

Avec 6 000 emplois directs annoncés, le complexe compterait parmi les nouveaux projets industriels destinés à développer la base manufacturière égyptienne. Les autorités n’ont toutefois pas détaillé la répartition des postes, les capacités de production ni le montant des éventuels avantages accordés à l’investisseur.

L’implantation de Jasan Group intervient dans le cadre des efforts de l’Égypte pour attirer des capitaux étrangers dans les secteurs à vocation exportatrice. Le textile et l’habillement figurent parmi les filières ciblées, en raison de leur potentiel de création d’emplois et de leur intégration aux chaînes de valeur internationales.

Le montant de 117 millions de dollars correspond à l’investissement annoncé pour le projet. Les informations disponibles ne précisent pas encore si cette somme couvre exclusivement la construction du complexe ou si elle inclut également les équipements et les dépenses de mise en service.