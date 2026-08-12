Le Ghana signe un accord de défense avec le Burkina pour sécuriser les corridors commerciaux

Le Ghana et le Burkina Faso ont signé un accord de coopération en matière de défense visant à renforcer la sécurité sur les corridors commerciaux reliant les deux pays. Le dispositif doit notamment contribuer à mieux protéger les marchandises et les transporteurs exposés aux risques sécuritaires dans cette zone d’échanges.

L’accord a été annoncé le lundi 10 août par le ministère ghanéen de la Défense. Il concerne les principaux axes routiers utilisés pour le commerce entre le Ghana et le Burkina Faso, deux pays dont les économies sont étroitement liées par les flux de marchandises.

Ces corridors jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement du marché burkinabè, notamment via les ports et les infrastructures logistiques ghanéens. Leur sécurisation constitue donc un enjeu à la fois commercial et économique pour les opérateurs des deux pays.

La coopération doit permettre de renforcer la protection des convois, des transporteurs et des marchandises contre les menaces qui pèsent sur ces itinéraires. Le ministère ghanéen de la Défense n’a toutefois pas communiqué, dans les informations disponibles, le détail des mécanismes prévus ni le calendrier de leur mise en œuvre.

L’accord intervient alors que les risques sécuritaires affectant les axes de transport terrestres peuvent perturber les échanges, augmenter les coûts logistiques et ralentir l’approvisionnement du Burkina Faso. Les modalités concrètes de la coopération entre les forces des deux pays restent à préciser.