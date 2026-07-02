Bénin: la Direction générale des Douanes alerte contre une fausse ventes aux enchères initiée en son nom

​La Direction générale des Douanes du Bénin met en garde le public contre une tentative d’escroquerie orchestrée sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée.

Un prétendu communiqué officiel, massivement relayé via un faux compte Facebook usurpant l’identité du Directeur général des Douanes, annonce l’organisation d’une vente aux enchères publiques de véhicules et de motocyclettes au Prt de Cotonou.

​Dans son communiqué officiel N0 305/DGD/DBP/SP daté du 2 juillet 2026, l’institution dément formellement ces informations. Elle précise qu’aucune opération de cette nature n’est actuellement programmée dans les conditions décrites par ce document frauduleux, lequel impose des procédures d’inscription payantes par Mobile Money (MTN Money, Moov Money) ou des échanges via des contacts WhatsApp.

​Le Directeur général des Douanes, Raouf Maléhossou Aboudou, rappelle que l’administration douanière ne sollicite jamais de versements de fonds sur des comptes privés ou par paiement mobile, et qu’elle communique exclusivement à travers ses canaux officiels ou les voies administratives appropriées.

Le public est invité à faire preuve de la plus grande vigilance, à ne procéder à aucun paiement et à ne transmettre aucune donnée personnelle en réponse à cette fausse annonce.

​Des investigations sont d’ores et déjà en cours pour identifier et traduire en justice les auteurs et complices de cette fraude pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, et escroquerie.

Toute personne contactée dans le cadre de cette arnaque est priée de le signaler immédiatement aux services des douanes en composant le 0191131313, ou d’en informer les autorités compétentes.