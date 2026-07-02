Assurance en Afrique : Cotonou accueille les États Généraux de l’Assurance pour Tous

Cotonou va accueillir, du 6 au 8 juillet 2026, les États Généraux de l’Assurance pour Tous. Cette rencontre panafricaine, organisée par la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines, doit aboutir à l’adoption du premier Pacte panafricain pour l’inclusion assurantielle.

Près de 400 décideurs africains sont attendus au Sofitel de Cotonou pour cette rencontre consacrée à l’avenir de l’assurance inclusive sur le continent. Les participants viendront des pouvoirs publics, des organismes de régulation et de supervision, des sociétés d’assurance et de réassurance, des institutions financières, des banques de développement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations professionnelles.

L’objectif affiché est de faire émerger une vision commune et des engagements concrets pour accélérer l’accès à l’assurance au profit des populations africaines. Les travaux doivent également permettre de renforcer le rôle du secteur assurantiel dans le développement économique et social du continent.

Selon la FANAF, l’Afrique se trouve face à un paradoxe majeur. Le continent représente près de 19 % de la population mondiale, mais moins de 1 % des primes d’assurance émises dans le monde. Dans l’espace CIMA, le taux de pénétration de l’assurance demeure inférieur à 1 % du PIB, contre plus de 6 % au niveau mondial.

Cette faible couverture prive encore des millions de ménages, d’agriculteurs, d’entrepreneurs, de PME et d’acteurs du secteur informel de mécanismes de protection face aux risques sanitaires, climatiques, économiques et sociaux.

Un pacte panafricain attendu à Cotonou

Les États Généraux de Cotonou doivent déboucher sur l’adoption du Pacte panafricain pour l’inclusion assurantielle. Ce document est présenté comme un cadre de référence destiné à mobiliser les gouvernements, les régulateurs, les acteurs du marché, les institutions financières et les partenaires au développement autour d’objectifs communs.

Le Pacte sera accompagné d’un plan d’action stratégique 2026-2030. Ce plan devra préciser les priorités d’intervention, les mécanismes de coordination et les modalités de suivi des engagements retenus.

L’ambition portée par la FANAF est de contribuer au doublement du taux de pénétration de l’assurance dans l’espace FANAF à l’horizon 2040.

Pour Mamadou Koné, président de la FANAF, l’Afrique ne peut construire une croissance durable sans renforcer les mécanismes de protection de ses populations, de ses entreprises et de ses investissements. Il estime que les États Généraux de Cotonou doivent marquer le départ d’une nouvelle ambition continentale pour l’assurance africaine.

Au-delà de la couverture des risques, la FANAF veut repositionner l’assurance comme un levier de résilience économique, de mobilisation de l’épargne, de sécurisation des investissements, de financement des PME, d’accompagnement des transitions climatiques et de renforcement de l’inclusion financière.

La tenue de cette rencontre au Bénin s’inscrit dans une dynamique de dialogue entre pouvoirs publics, régulateurs, investisseurs, institutions financières, partenaires techniques et acteurs du marché. Pour la FANAF, Cotonou 2026 doit devenir un moment fondateur pour l’avenir de l’assurance africaine et pour une mobilisation durable en faveur de l’inclusion assurantielle.