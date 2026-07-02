Nathalie Saint-Cricq répond aux attaques de Jean-Luc Mélenchon visant son fils Benjamin Duhamel

Le 1er juillet 2026, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique et journaliste réputée de France Télévisions, était invitée dans l’émission radiophonique « Les Grandes Gueules » sur RMC, présentée par Alain Marschall et Olivier Truchot. Au cours de cet entretien, elle a répondu aux multiples critiques visant sa famille, et plus particulièrement son fils, Benjamin Duhamel, lui-même journaliste. Cette intervention intervient dans un contexte où les membres de la famille Duhamel sont fréquemment la cible de commentaires médiatiques et politiques, en raison de leur présence notable dans les médias français.

« Les Grandes Gueules », émission phare de RMC diffusée tous les jours de 9 heures à 12 heures depuis 2004, est connue pour ses débats vifs et l’invitation régulière de personnalités publiques du monde politique et médiatique. Ce jour-là, Nathalie Saint-Cricq était présente pour promouvoir son dernier ouvrage, intitulé La Petite mère, publié aux éditions de l’Observatoire. Son passage fut également l’occasion pour elle d’évoquer certains débats d’actualité, allant de la date de l’élection présidentielle aux questions plus diverses telles que la climatisation dans les lieux publics.

Vers la fin de l’émission, le journaliste Alain Marschall a demandé à Nathalie Saint-Cricq de réagir aux critiques dont elle et sa famille sont l’objet, notamment en évoquant la lourdeur médiatique que représente la présence des Duhamel dans le paysage audiovisuel. Elle a reconnu que cette situation était « lourde », avant de défendre la carrière de son fils Benjamin, qui fait face à des accusations d’être favorisé en raison de ses liens familiaux.

Nathalie Saint-Cricq répond aux accusations de favoritisme visant son fils Benjamin Duhamel

Parmi les personnalités à s’être exprimées sur la présence des Duhamel dans les médias, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, s’est distingué par des critiques virulentes. Selon plusieurs sources, l’an dernier, Mélenchon aurait quitté précipitamment une interview animée par Benjamin Duhamel, exprimant sa lassitude de voir le fils de Patrice Duhamel omniprésent dans les médias, le qualifiant de « gosse de riche » bénéficiant d’un traitement de faveur. Lors de son intervention sur RMC, Nathalie Saint-Cricq a pris soin de répondre à ces accusations en insistant sur le parcours professionnel de son fils.

Elle a expliqué que Benjamin Duhamel avait dû passer des entretiens d’embauche et avait accompli des études sérieuses pour parvenir à ses fonctions, réfutant ainsi l’idée qu’il aurait été positionné grâce à ses relations familiales. Elle a également précisé que ce n’était pas elle qui l’avait fait venir à BFM, mais que c’est la chaîne elle-même qui l’avait recruté après qu’il ait travaillé sur LCI. Saint-Cricq a par ailleurs lancé un tacle à Jean-Luc Mélenchon, rappelant que le gendre du leader de La France Insoumise est député dans une circonscription complémentaire, que sa partenaire politique, Madame Chikirou, est également élue, et que d’autres proches de Mélenchon occupent aussi des mandats politiques.

« Je ne dirai jamais à Jean-Luc Mélenchon que son gendre est député dans une circonscription qui lui a été attribuée parce qu’elle était bonne, que Madame Chikirou est députée et que sa fille a travaillé avec lui, et que son ancien garde du corps, Monsieur Delogu, a eu sa circonscription dans les Bouches-du-Rhône. Donc, je ne les accuse pas de travailler en famille », a-t-elle déclaré, soulignant que les accusations de népotisme peuvent toucher tous les bords politiques.