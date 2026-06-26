World Cup 2026: Paraguay and Australia level at halftime (0-0)
Paraguay and Australia are level 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, with Australia recording three shots on target.
SUMMARY
Paraguay – Australia has reached halftime at the 2026 World Cup, with Paraguay and Australia level at 0-0.
The figures, however, paint a more nuanced first half. Paraguay had the ball with 38% possession, but Australia had more attempts, with 6 shots to 1. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Paraguay and 3 for Australia.
The key moments of the first half
- 6′ A couple of turnovers in midfield offer opportunities for both teams. Volpato takes a heavy touch for Australia and is robbed, then Bos drags back Enciso to allow Paraguay a free-kick from deep that each deals with confidently. Paraguay are in a 5-3-2 set-u…
- 4′ Irvine with a fierce drive on the angle forces a save from Gill. Good lead-up play from Circati then Volpato on the right. Nothing fancy about it, just crisp passing and movement. The resulting corner, as so many have been for the Socceroos this World Cup, …
A still-fragile balance
Paraguay and Australia head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.
- 45'↑↓Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
- 67'↑↓Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
- 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
- 92'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
- Tirs cadres : Paraguay 2 / Australia 5
- Tirs : Paraguay 7 / Australia 12
- Possession : Paraguay 44% / Australia 56%
- Corners : Paraguay 1 / Australia 3
- Fautes : Paraguay 9 / Australia 6
- Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australia 1
- Cartons rouges : Paraguay 0 / Australia 0
- 7'⚽But - Damian Bobadilla1-0États-Unis
- 10'Carton jaune - Juan CaceresParaguay, 10e
- 31'⚽But - Folarin Balogun2-0États-Unis · Passe : Christian Pulisic
- 45'↑↓Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter)États-Unis, 45e
- 50'⚽But - Folarin Balogun3-0États-Unis · Passe : Malik Tillman
- 52'VARVAR - Tim ReamÉtats-Unis, 52e
- 53'Carton jaune - Miguel AlmirónParaguay, 53e
- 59'Carton jaune - Tyler AdamsÉtats-Unis, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce)Paraguay, 62e
- 72'↑↓Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah)États-Unis, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi)États-Unis, 72e
- 73'⚽But - Maurício Magalhães Prado3-1Paraguay · Passe : Julio Enciso
- 79'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa)Paraguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez)Paraguay, 79e
- 80'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra)Paraguay, 80e
- 82'↑↓Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna)États-Unis, 82e
- 88'Carton jaune - Alex ArceParaguay, 88e
- 93'Carton jaune - Junior AlonsoParaguay, 93e
- 98'⚽But - Giovanni Reyna4-1États-Unis · Passe : Alex Freeman
- 24 Matthew Freese Goalkeeper
- 16 Alexander Freeman Defender
- 3 Chris Richards Defender
- 13 Tim Ream Defender
- 5 Antonee Robinson Defender
- 4 Tyler Adams Midfielder
- 17 Malik Tillman Midfielder
- 2 Sergiño Dest Midfielder
- 8 Weston McKennie Midfielder
- 10 Christian Pulišić Midfielder
- 20 Folarin Balogun Forward
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 9 Ricardo Pepi
- 19 Haji Wright
- 12 Orlando Gill Goalkeeper
- 4 Juan Cáceres Defender
- 15 Gustavo Gómez Defender
- 3 Omar Alderete Defender
- 6 Junior Alonso Defender
- 8 Diego Gómez Midfielder
- 14 Andrés Cubas Midfielder
- 16 Damián Bobadilla Midfielder
- 10 Miguel Almirón Midfielder
- 9 Antonio Sanabria Forward
- 19 Julio Enciso Forward
- 11 Mauricio
- 18 Alex Arce
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 2 Gustavo Velázquez
- 13 José Canale
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 24 Gustavo Caballero
- 23 Matías Galarza
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 7 Ramón Sosa
- Tirs cadres : United States 5 / Paraguay 1
- Tirs : United States 15 / Paraguay 9
- Possession : United States 64% / Paraguay 36%
- Corners : United States 3 / Paraguay 1
- Fautes : United States 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : United States 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : United States 0 / Paraguay 0
- F. Balogun (United States) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (United States) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (United States) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (United States) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (United States) : note 7.1
No confirmed absence yet.
- 15/11/2025 USA 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 USA 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 USA 1-0 Paraguay (Copa America)
- 27'⚽But - N. Irankunda1-0Australie · Passe : P. Okon-Engstler
- 46'↑↓Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz)Turquie, 46e
- 61'↑↓Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay)Australie, 61e
- 62'↑↓Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun)Turquie, 62e
- 74'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi)Australie, 74e
- 74'↑↓Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria)Australie, 74e
- 75'⚽But - C. Metcalfe2-0Australie
- 81'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan)Turquie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur)Turquie, 81e
- 84'↑↓Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)Australie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul)Turquie, 85e
- 86'Carton jaune - Y. AkgunTurquie, 86e
- 18 Patrick Beach Goalkeeper
- 4 Jacob Italiano Defender
- 3 Alessandro Circati Defender
- 19 Harry Souttar Defender
- 21 Cameron Burgess Defender
- 5 Jordan Bos Defender
- 8 Connor Metcalfe Midfielder
- 13 Aiden O'Neill Midfielder
- 24 Paul Okon-Engstler Midfielder
- 17 Nestory Irankunda Midfielder
- 9 Mohamed Touré Forward
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 6 Jason Geria
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 7 Mathew Leckie
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 20 Cristian Volpato
- 23 Nishan Velupillay
- 26 Tete Yengi
- 23 Uğurcan Çakır Goalkeeper
- 2 Zeki Çelik Defender
- 3 Merih Demiral Defender
- 14 Abdülkerim Bardakcı Defender
- 20 Ferdi Kadıoğlu Defender
- 16 İsmail Yüksek Midfielder
- 10 Hakan Çalhanoğlu Midfielder
- 8 Arda Güler Midfielder
- 6 Orkun Kökçü Midfielder
- 21 Barış Alper Yılmaz Midfielder
- 7 Kerem Aktürkoğlu Forward
- 1 Mert Günok
- 12 Altay Bayındır
- 4 Çağlar Söyüncü
- 13 Eren Elmalı
- 15 Ozan Kabak
- 18 Mert Müldür
- 25 Samet Akaydın
- 22 Kaan Ayhan
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 19 Yunus Akgün
- 24 Oğuz Aydın
- 26 Can Uzun
- 9 Deniz Gül
- 11 Kenan Yıldız
- Tirs cadres : Australia 4 / Turkey 6
- Tirs : Australia 9 / Turkey 25
- Possession : Australia 31% / Turkey 69%
- Corners : Australia 4 / Turkey 6
- Fautes : Australia 8 / Turkey 3
- Passes : Australia 250 / Turkey 581
- Precision des passes : Australia 77% / Turkey 90%
- xG : Australia 0.81 / Turkey 1.14
- Patrick Beach (Australia) : note 7.9, 6 arret(s)
- Connor Metcalfe (Australia) : note 7.9, 1 but(s)
- Nestory Irankunda (Australia) : note 7.5, 1 but(s)
- Paul Okon-Engstler (Australia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- İsmail Yüksek (Turkey) : note 7.5
- Harry Souttar (Australia) : note 7.3
- Uğurcan Çakır (Turkey) : note 6.3, 2 arret(s)
- Alessandro Circati (Australia) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 11'⚽But - C. Burgess1-0États-Unis
- 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
- 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
- 43'⚽But - A. Freeman2-0États-Unis
- 46'↑↓Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
- 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
- 61'↑↓Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
- 74'↑↓Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter)États-Unis, 74e
- 78'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)AÉtats-Unistralie, 78e
- 80'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally)États-Unis, 80e
- 80'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty)États-Unis, 80e
- 88'Carton jaune - H. SouttarAÉtats-Unistralie, 88e
- 89'Carton jaune - F. BalogunÉtats-Unis, 89e
- 89'Carton jaune - J. ItalianoAÉtats-Unistralie, 89e
- 90+3'Carton jaune - C. RichardsÉtats-Unis, 90+3e
- 90+6'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+6e
- 90+6'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+6e
- 24 Matthew Freese Goalkeeper
- 16 Alexander Freeman Defender
- 3 Chris Richards Defender
- 13 Tim Ream Defender
- 2 Sergiño Dest Midfielder
- 8 Weston McKennie Midfielder
- 4 Tyler Adams Midfielder
- 17 Malik Tillman Midfielder
- 5 Antonee Robinson Midfielder
- 20 Folarin Balogun Forward
- 9 Ricardo Pepi Forward
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 19 Haji Wright
- 18 Patrick Beach Goalkeeper
- 4 Jacob Italiano Defender
- 3 Alessandro Circati Defender
- 19 Harry Souttar Defender
- 21 Cameron Burgess Defender
- 5 Jordan Bos Defender
- 7 Mathew Leckie Midfielder
- 13 Aiden O'Neill Midfielder
- 24 Paul Okon-Engstler Midfielder
- 23 Nishan Velupillay Midfielder
- 9 Mohamed Touré Forward
- 6 Jason Geria
- 8 Connor Metcalfe
- 17 Nestory Irankunda
- 20 Cristian Volpato
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 26 Tete Yengi
- Tirs cadres : United States 2 / Australia 2
- Tirs : United States 10 / Australia 5
- Possession : United States 62% / Australia 38%
- Corners : United States 7 / Australia 4
- Fautes : United States 12 / Australia 16
- Cartons jaunes : United States 3 / Australia 4
- Passes : United States 516 / Australia 301
- Precision des passes : United States 86% / Australia 73%
- xG : United States 1.30 / Australia 0.44
- Alexander Freeman (United States) : note 8.2, 1 but(s)
- Alessandro Circati (Australia) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Matthew Freese (United States) : note 6.6, 2 arret(s)
- Antonee Robinson (United States) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Chris Richards (United States) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Malik Tillman (United States) : note 7.3
- Tim Ream (United States) : note 6.9
- Sergiño Dest (United States) : note 6.9
No confirmed absence yet.
- 15/10/2025 USA 2-1 Australia (Friendlies)
- 2'⚽But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
- 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
- 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
- 46'↑↓Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
- 60'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun)Turquie, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul)Turquie, 60e
- 63'Carton jaune - V. MontellaTurquie, 63e
- 67'↑↓Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez)Paraguay, 67e
- 70'↑↓Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali)Turquie, 70e
- 71'Carton jaune - E. ElmaliTurquie, 71e
- 81'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana)Paraguay, 81e
- 86'↑↓Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu)Turquie, 86e
- 90+2'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos)Paraguay, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale)Paraguay, 90+2e
- 23 Uğurcan Çakır Goalkeeper
- 18 Mert Müldür Defender
- 3 Merih Demiral Defender
- 14 Abdülkerim Bardakcı Defender
- 20 Ferdi Kadıoğlu Defender
- 16 İsmail Yüksek Midfielder
- 10 Hakan Çalhanoğlu Midfielder
- 19 Yunus Akgün Midfielder
- 8 Arda Güler Midfielder
- 11 Kenan Yıldız Midfielder
- 7 Kerem Aktürkoğlu Forward
- 12 Altay Bayındır
- 1 Mert Günok
- 13 Eren Elmalı
- 22 Kaan Ayhan
- 15 Ozan Kabak
- 25 Samet Akaydın
- 2 Zeki Çelik
- 4 Çağlar Söyüncü
- 21 Barış Alper Yılmaz
- 26 Can Uzun
- 6 Orkun Kökçü
- 24 Oğuz Aydın
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 9 Deniz Gül
- 12 Orlando Gill Goalkeeper
- 4 Juan Cáceres Defender
- 15 Gustavo Gómez Defender
- 3 Omar Alderete Defender
- 6 Junior Alonso Defender
- 10 Miguel Almirón Midfielder
- 14 Andrés Cubas Midfielder
- 8 Diego Gómez Midfielder
- 23 Matías Galarza Midfielder
- 25 Isidro Pitta Forward
- 19 Julio Enciso Forward
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- Tirs cadres : Turkey 4 / Paraguay 2
- Tirs : Turkey 18 / Paraguay 5
- Possession : Turkey 80% / Paraguay 20%
- Corners : Turkey 6 / Paraguay 0
- Fautes : Turkey 6 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Turkey 0 / Paraguay 1
- Cartons rouges : Turkey 0 / Paraguay 1
- Passes : Turkey 490 / Paraguay 129
- Precision des passes : Turkey 89% / Paraguay 57%
- xG : Turkey 0.87 / Paraguay 0.21
- Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)
- Abdülkerim Bardakcı (Turkey) : note 7.9
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9
- Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)
- Hakan Çalhanoğlu (Turkey) : note 7.3
- Kenan Yıldız (Turkey) : note 7.3
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 3'⚽But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter)États-Unis, 3e
- 10'⚽But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz)Turquie, 10e
- 19'Carton jaune - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 19e
- 31'⚽But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü)Turquie, 31e
- 49'⚽But - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 49e
- 58'↑↓Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic)États-Unis, 58e
- 76'↑↓Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest)États-Unis, 76e
- 77'↑↓Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas)États-Unis, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman)États-Unis, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü)Turquie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun)Turquie, 84e
- 86'↑↓Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman)États-Unis, 86e
- 88'↑↓Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan)Turquie, 88e
- 92'↑↓Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür)Turquie, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci)Turquie, 92e
- 98'⚽But - Kaan AyhanTurquie, 98e
- 23 U. Çakır Goalkeeper
- 2 Z. Çelik Defender
- 15 O. Kabak Defender
- 14 A. Bardakcı Defender
- 13 E. Elmalı Defender
- 6 O. Kökçü Midfielder
- 5 S. Özcan Midfielder
- 24 O. Aydın Midfielder
- 8 A. Güler Midfielder
- 11 K. Yıldız Midfielder
- 21 B. Yılmaz Forward
- 17 İ. Kahveci
- 22 K. Ayhan
- 10 H. Çalhanoğlu
- 1 M. Günok
- 4 Ç. Söyüncü
- 3 M. Demiral
- 12 A. Bayındır
- 20 F. Kadıoğlu
- 18 M. Müldür
- 19 Y. Akgün
- 16 İ. Yüksek
- 25 S. Akaydin
- 7 K. Aktürkoğlu
- 26 C. Uzun
- 9 D. Gül
- 1 M. Turner Goalkeeper
- 23 J. Scally Defender
- 22 M. McKenzie Defender
- 12 M. Robinson Defender
- 6 A. Trusty Defender
- 8 W. McKennie Midfielder
- 14 S. Berhalter Midfielder
- 7 G. Reyna Midfielder
- 21 T. Weah Midfielder
- 9 R. Pepi Forward
- 11 B. Aaronson Midfielder
- 16 A. Freeman
- 18 M. Arfsten
- 25 C. Brady
- 20 F. Balogun
- 17 M. Tillman
- 24 M. Freese
- 26 A. Zendejas
- 3 C. Richards
- 2 S. Dest
- 19 H. Wright
- 10 C. Pulišić
- 5 A. Robinson
- 4 T. Adams
- 13 T. Ream
- Tirs cadres : Turkey 2 / United States 7
- Tirs : Turkey 7 / United States 17
- Possession : Turkey 47% / United States 53%
- Corners : Turkey 2 / United States 9
- Fautes : Turkey 13 / United States 12
- Cartons jaunes : Turkey 0 / United States 1
- Cartons rouges : Turkey 0 / United States 0
- S. Berhalter (United States) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- B. Yılmaz (Turkey) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- A. Güler (Turkey) : note 7.36, 1 but(s)
- A. Trusty (United States) : note 6.91, 1 but(s)
- U. Çakır (Turkey) : note 6.71, 5 arret(s)
- O. Kökçü (Turkey) : note 6.26, 1 passe(s) decisive(s)
- W. McKennie (United States) : note 6.64
- A. Bardakcı (Turkey) : note 6.57
No confirmed absence yet.
- 07/06/2025 USA 1-2 Türkiye (Friendlies)
- 45'↑↓Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
- 67'↑↓Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
- 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
- 92'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
- 12 O. Gill Goalkeeper
- 4 J. Cáceres Defender
- 2 G. Velázquez Defender
- 15 G. Gómez Defender
- 3 O. Alderete Defender
- 26 A. Maidana Defender
- 8 D. Gómez Midfielder
- 14 A. Cubas Midfielder
- 23 M. Galarza Midfielder
- 19 J. Enciso Midfielder
- 21 G. Ávalos Forward
- 22 G. Olveira
- 6 J. Alonso
- 9 A. Sanabria
- 25 I. Pitta
- 7 R. Sosa
- 16 D. Bobadilla
- 18 A. Arce
- 17 A. Romero
- 5 F. Balbuena
- 11 Maurício
- 24 G. Caballero
- 1 R. Fernandez
- 13 J. Canale
- 20 B. Ojeda
- 18 P. Beach Goalkeeper
- 3 A. Circati Defender
- 19 H. Souttar Defender
- 25 L. Herrington Defender
- 16 A. Behich Midfielder
- 13 A. O'Neill Midfielder
- 22 J. Irvine Midfielder
- 5 J. Bos Midfielder
- 8 C. Metcalfe Midfielder
- 17 N. Irankunda Forward
- 20 C. Volpato Midfielder
- 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler
- 23 N. Velupillay
- 26 T. Yengi
- 9 M. Touré
- 15 K. Trewin
- 14 C. Devlin
- 10 A. Hrustić
- 21 C. Burgess
- 11 A. Mabil
- 6 J. Geria
- 2 M. Degenek
- 12 P. Izzo
- 1 M. Ryan
- Tirs cadres : Paraguay 2 / Australia 5
- Tirs : Paraguay 7 / Australia 12
- Possession : Paraguay 44% / Australia 56%
- Corners : Paraguay 1 / Australia 3
- Fautes : Paraguay 9 / Australia 6
- Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australia 1
- Cartons rouges : Paraguay 0 / Australia 0
- O. Gill (Paraguay) : note 7.59, 5 arret(s)
- P. Beach (Australia) : note 7.14, 2 arret(s)
- H. Souttar (Australia) : note 7.07
- J. Bos (Australia) : note 7.05
- J. Irvine (Australia) : note 6.8, 1 carton(s) jaune(s)
- L. Herrington (Australia) : note 6.95
- G. Gómez (Paraguay) : note 6.94
- M. Galarza (Paraguay) : note 6.93
- J. Italiano : Australia · Missing Fixture
- M. Almirón : Paraguay · Missing Fixture · Red Card
- 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australia (World Cup)
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|United States
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|Turkey
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
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