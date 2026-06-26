World Cup 2026: Paraguay and Australia level at halftime (0-0)

Paraguay and Australia are level 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, with Australia recording three shots on target.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Paraguay – Australia has reached halftime at the 2026 World Cup, with Paraguay and Australia level at 0-0.

The figures, however, paint a more nuanced first half. Paraguay had the ball with 38% possession, but Australia had more attempts, with 6 shots to 1. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Paraguay and 3 for Australia.

The key moments of the first half

  • 6′ A couple of turnovers in midfield offer opportunities for both teams. Volpato takes a heavy touch for Australia and is robbed, then Bos drags back Enciso to allow Paraguay a free-kick from deep that each deals with confidently. Paraguay are in a 5-3-2 set-u…
  • 4′ Irvine with a fierce drive on the angle forces a save from Gill. Good lead-up play from Circati then Volpato on the right. Nothing fancy about it, just crisp passing and movement. The resulting corner, as so many have been for the Socceroos this World Cup, …

A still-fragile balance

Paraguay and Australia head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.

Paraguay
Finished Levi's Stadium
Australia
26/06/2026 03:00 Group D
Fil du match
  1. 45'Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
  2. 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
  3. 58'Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
  4. 67'Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
  5. 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
  6. 84'Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
  7. 84'Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
  8. 84'Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
  9. 92'Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
  10. 92'Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 2 / Australia 5
  • Tirs : Paraguay 7 / Australia 12
  • Possession : Paraguay 44% / Australia 56%
  • Corners : Paraguay 1 / Australia 3
  • Fautes : Paraguay 9 / Australia 6
  • Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australia 1
  • Cartons rouges : Paraguay 0 / Australia 0
Group D schedule
View full schedule
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group D
United States
Finished Lumen Field
Australia
Group D
Turkey
Finished Levi's Stadium
Paraguay
Group D
Turkey
Finished SoFi Stadium
United States
Group D
Paraguay
Finished Levi's Stadium
Australia
Group D
TeamJGNPBPBCDiffPts
United States32018446
Australia31112204
Paraguay311124-24
Turkey310235-23
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