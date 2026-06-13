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Mondial 2026 : F. Balogun marque à la 31e minute pour les États-Unis dans États-Unis – Paraguay

F. Balogun a marque pour les États-Unis à la 31e minute dans le match États-Unis – Paraguay.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Paraguay, le 13/06/2026 02:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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Ce but intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputee au SoFi Stadium.

Le score indique par les donnees live est de 2-0 au moment de cette alerte.

Benin Web TV suit les autres faits majeurs de cette rencontre du Mondial 2026.

États-Unis - Paraguay
13/06/2026 02:00 SoFi Stadium Groupe D
2e periode 80' · 3-1
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e)
  2. 10'Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e)
  3. 28'VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e)
  4. 31'But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e)
  5. 45+5'But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e)
  6. 46'Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e)
  7. 46'Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e)
  8. 53'Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
  9. 59'Carton jaune - T. Adams (États-Unis, 59e)
  10. 62'Remplacement - A. Sanabria (remplace A. Arce) (Paraguay, 62e)
  11. 72'Remplacement - S. Dest (remplace T. Weah) (États-Unis, 72e)
  12. 72'Remplacement - F. Balogun (remplace R. Pepi) (États-Unis, 72e)
  13. 73'But - Mauricio (passe J. Enciso) (Paraguay, 73e)
  14. 79'Carton jaune - D. Gomez (Paraguay, 79e)
Calendrier Groupe D
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États-Unis
2e periode 80'
Paraguay
SoFi Stadium
Groupe D Compositions
Australie
A venir
Turquie
BC Place
Groupe D
États-Unis
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Australie
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Turquie
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Paraguay
Levi's Stadium
Groupe D
Turquie
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États-Unis
SoFi Stadium
Groupe D
Paraguay
A venir
Australie
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Groupe D
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis00000000
Paraguay00000000
Australie00000000
Turquie00000000
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FIL D'ACTU
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