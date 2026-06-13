Mondial 2026 : D. Bobadilla marque contre son camp à la 7e minute dans États-Unis – Paraguay

D. Bobadilla a marque contre son camp à la 7e minute dans le match États-Unis – Paraguay, un but au profit de des États-Unis.

Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputee au SoFi Stadium.

Le score indique par les donnees live est de 1-0 au moment de cette alerte.

Benin Web TV suit les autres faits majeurs de cette rencontre du Mondial 2026.

États-Unis - Paraguay 2e periode 80' · 3-1 Fil du match 7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - T. Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - A. Sanabria (remplace A. Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - S. Dest (remplace T. Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - F. Balogun (remplace R. Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Mauricio (passe J. Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - D. Gomez (Paraguay, 79e)

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 3-1 2e periode 80' · 3-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - T. Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - A. Sanabria (remplace A. Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - S. Dest (remplace T. Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - F. Balogun (remplace R. Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Mauricio (passe J. Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - D. Gomez (Paraguay, 79e) Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

11 Mauricio

21 Gabriel Ávalos

18 Alex Arce

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 6 / Paraguay 1

: États-Unis 6 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 12 / Paraguay 9

: États-Unis 12 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 66% / Paraguay 34%

: États-Unis 66% / Paraguay 34% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 9 / Paraguay 11

: États-Unis 9 / Paraguay 11 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 2

: États-Unis 1 / Paraguay 2 Passes : États-Unis 482 / Paraguay 251

: États-Unis 482 / Paraguay 251 Precision des passes : États-Unis 86% / Paraguay 73%

: États-Unis 86% / Paraguay 73% xG : États-Unis 1.13 / Paraguay 0.51 Joueurs clés Folarin Balogun (États-Unis) : note 9.2, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.2, 2 but(s) Mauricio (Paraguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Paraguay) : note 7.3, 1 but(s) Christian Pulišić (États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 7.2, 4 arret(s)

(Paraguay) : note 7.2, 4 arret(s) Tim Ream (États-Unis) : note 7.5

(États-Unis) : note 7.5 Tyler Adams (États-Unis) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) 13/06

02:00 États-Unis 2e periode 80' 3-1 Paraguay Paraguay SoFi Stadium Groupe D Compositions Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 05:00 A venir Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 14/06

05:00 Australie A venir 05:00 Turquie Turquie BC Place Groupe D Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 19/06

20:00 États-Unis A venir 20:00 Australie Australie Lumen Field Groupe D Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 20/06

04:00 Turquie A venir 04:00 Paraguay Paraguay Levi's Stadium Groupe D Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 26/06

03:00 Turquie A venir 03:00 États-Unis États-Unis SoFi Stadium Groupe D Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 26/06

03:00 Paraguay A venir 03:00 Australie Australie Levi's Stadium Groupe D