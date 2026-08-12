Bénin

Enseignement primaire et maternel: tolérance zéro contre l’absentéisme lors de la pré-rentrée 2026-2027

​Le ministère des Enseignements maternel et primaire prend des mesures fermes pour lutter contre l’absentéisme des enseignants et directeurs d’écoles durant la période de pré-rentrée de l’année scolaire 2026-2027.

Edouard Djogbénou
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Rentrée scolaire ardoise crayons billes @ Adobe Stock
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À travers un communiqué, les autorités ministérielles ont annoncé un renforcement des contrôles d’inspection sur le terrain afin de mettre un terme à ces manquements récurrents.

​Afin d’informer l’ensemble des acteurs pédagogiques sur leurs obligations de présence, le ministère organise des ateliers d’information et de sensibilisation programmés au plus tard le 4 septembre. Ces séances d’échanges donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux formels.

​Le déroulement du démarrage de l’année scolaire s’articule comme suit. L’atelier d’information et de sensibilisation aura lieu au plus tard le 4 septembre. La pré-rentrée est prévue du 6 au 11 septembre et la rentrée scolaire est prévue pour le 14 septembre.

​La direction du ministère met en garde tout le personnel enseignant et administratif, précisant que des sanctions réglementaires seront appliquées à l’encontre de tout absentéiste non justifié durant la pré-rentrée.

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