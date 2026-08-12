Enseignement primaire et maternel: tolérance zéro contre l’absentéisme lors de la pré-rentrée 2026-2027
Le ministère des Enseignements maternel et primaire prend des mesures fermes pour lutter contre l’absentéisme des enseignants et directeurs d’écoles durant la période de pré-rentrée de l’année scolaire 2026-2027.
À travers un communiqué, les autorités ministérielles ont annoncé un renforcement des contrôles d’inspection sur le terrain afin de mettre un terme à ces manquements récurrents.
Afin d’informer l’ensemble des acteurs pédagogiques sur leurs obligations de présence, le ministère organise des ateliers d’information et de sensibilisation programmés au plus tard le 4 septembre. Ces séances d’échanges donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux formels.
Le déroulement du démarrage de l’année scolaire s’articule comme suit. L’atelier d’information et de sensibilisation aura lieu au plus tard le 4 septembre. La pré-rentrée est prévue du 6 au 11 septembre et la rentrée scolaire est prévue pour le 14 septembre.
La direction du ministère met en garde tout le personnel enseignant et administratif, précisant que des sanctions réglementaires seront appliquées à l’encontre de tout absentéiste non justifié durant la pré-rentrée.
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