Julien Courbet signe son retour sur RTL pour soutenir les sinistrés du méga feu en Gironde

Durant l’été 2026, la région de la Gironde a été la proie de violents incendies qui ont détruit des milliers d’hectares de forêts et plusieurs habitations, mobilisant largement les moyens de secours français. Parmi ceux touchés de près par la catastrophe, le journaliste et animateur Julien Courbet, qui a interrompu ses vacances pour se rendre au chevet des sinistrés. Evacué du village du Lège-Cap-Ferret, touché par les fumées et les cendres venues des flammes dévastatrices, il est revenu sur RTL pour apporter son soutien aux victimes et aux nombreux bénévoles engagés sur le terrain.

Les incendies de Gironde, qui ravagent le sud-ouest de la France depuis plusieurs jours, ont mobilisé plus d’un millier de pompiers ainsi que des militaires déployés pour maîtriser le feu. Ces « méga-feux » ont détruit une végétation dense et fragilisé plusieurs communes, forçant l’évacuation de milliers d’habitants. En parallèle des opérations de lutte contre le feu, une mobilisation citoyenne intense s’est organisée pour soulager les sinistrés et soutenir les pompiers dans des conditions particulièrement éprouvantes.

Julien Courbet, alors en vacances dans la région, a été directement impacté par cette crise. Le lendemain d’une nuit marquée par un épais nuage de fumée et une pluie de cendres, il a pris la décision d’évacuer le Lège-Cap-Ferret avec sa famille, face à la menace imminente et pour faciliter le travail des secours. Il a décrit son réveil face à une atmosphère irrespirable qui lui a fait craindre pour la sécurité de ses proches et des habitants. Quelques jours plus tard, il reprenait la parole sur les ondes de RTL pour relayer la voix des victimes et de celles et ceux qui luttent contre les flammes.

Un engagement médiatique au service des sinistrés et des bénévoles

Mercredi 12 août 2026, Julien Courbet est retourné exceptionnellement aux commandes de son émission sur RTL, non pour animer un programme classique, mais pour mobiliser l’attention autour du soutien aux sinistrés des incendies de Gironde. L’animateur a donné la parole à des témoins directs, sinistrés ou bénévoles, évoquant leurs expériences et leur détermination à venir en aide aux populations affectées. Ce retour médiatique s’inscrit dans une dynamique de solidarité nationale où journalistes, associations et citoyens conjuguent leurs efforts.

Parmi les initiatives solidaires, Julien Courbet s’est associé à Pascal Obispo pour organiser un concert caritatif intitulé « SOS Solidarité ». Ce spectacle, prévu à l’Arkéa Arena de Bordeaux, a pour objectif de récolter des fonds et de sensibiliser le public à l’ampleur des dégâts occasionnés par les incendies. La billetterie affiche complet, témoignant du large élan de solidarité suscité par l’opération. Ce concert réunit artistes et bénévoles autour d’une cause commune, contribuant à soutenir les personnes déplacées et les communautés touchées par ces sinistres.

Cette implication médiatique et humaine de Julien Courbet souligne la gravité de la situation en Gironde, où la mobilisation dépasse les seules interventions des pompiers. Elle met également en lumière la volonté d’acteurs issus des médias d’utiliser leur visibilité pour relayer les besoins urgents et encourager les gestes d’entraide. RTL a précisé que ce retour exceptionnel était motivé par la nécessité de témoigner du rôle crucial joué par les anonymes engagés dans la lutte contre ces incendies, ainsi que du soutien indispensable apporté aux victimes.