World Cup 2026: South Africa in 4-2-3-1 against South Korea’s 3-4-2-1 with Kim Min-jae starting

South Africa line up in a 4-2-3-1 and South Korea in a 3-4-2-1 for their World Cup 2026 Group A match at BBVA Stadium in Monterrey.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

The World Cup 2026 group-stage match between South Africa and South Korea will be played on June 25 at 02:00 GMT+1 at BBVA Stadium in Monterrey. This crucial Group A clash pits two teams with contrasting strategies against each other, with South Africa holding one point after their 1-1 draw against Czechia, while South Korea are looking to bounce back after a 0-1 defeat to Mexico.

Both teams have revealed their official lineups with different tactical setups. South Africa, under head coach Hugo Broos, line up in a classic 4-2-3-1 built around a solid defensive block and an attack led by Evidence Makgopa up front. For their part, Myung-Bo Hong’s South Korea opt for a bolder 3-4-2-1, with a three-man defence and a strengthened midfield designed to disrupt the opposition’s build-up play.

Several key players feature in both starting XIs. For South Africa, goalkeeper Ronwen Williams is protected by a defence organised around Khuliso Mudau and Ime Okon. The reliable midfield of Thalente Mbatha and Sphephelo Sithole supports attacks driven by Relebohile Mofokeng and Oswin Appollis. The only notable absentee is T. Mokoena, suspended for an accumulation of yellow cards.

Opposite them, the South Korean side retain a defensive line energised by Kim Min-jae and Gi-Hyuk Lee. The midfield blends experience and dynamism with Seung Ho Paik, Hwang In-beom and Lee Tae-seok. Lee Kang-in and Hwang Hee-chan bring creativity behind lone striker Hyeon-gyu Oh, who is seeking redemption after a mixed start to the group.

How South Africa line up

In a 4-2-3-1, Hugo Broos’ South Africa prioritise a balance between defensive discipline and attacking pressure. Ronwen Williams remains a reliable last line of defence, while the back four features Khuliso Mudau and Ime Okon on the flanks, reinforced by Mbekezeli Mbokazi and Aubrey Modiba. The double pivot in midfield is made up of Thalente Mbatha and Sphephelo Sithole to control the tempo and protect the defence.

Further forward, Relebohile Mofokeng takes up the playmaker’s role, with Oswin Appollis and Thapelo Maseko supplying lone striker Evidence Makgopa. This system is designed to maximise mobility and creativity in midfield while securing the goal against sudden attacks.

How South Korea line up

Myung-Bo Hong sets up in a 3-4-2-1 that prioritises defensive solidity and control of midfield. With Kim Seung-gyu in goal, the three-man defence is built around Han-Beom Lee, Kim Min-jae and Gi-Hyuk Lee, who are disciplined in their positioning and marking. The four-man midfield, with Young-woo Seol and Seung Ho Paik on the wings, offers width and cover, while Hwang In-beom and Lee Tae-seok operate as central engines.

In attack, Kang-in Lee and Hwang Hee-chan play behind Hyeon-gyu Oh, the focal point for South Korea’s attack. This setup should allow the Asian side to vary between possession phases and quick transitional play.

Starting lineups

South Africa
System4-2-3-1Head coachHugo Broos
Starters11
  1. 1 Ronwen Williams Goalkeeper
  2. 20 Khuliso Mudau Defender
  3. 21 Ime Okon Defender
  4. 14 Mbekezeli Mbokazi Defender
  5. 6 Aubrey Modiba Defender
  6. 5 Thalente Mbatha Midfielder
  7. 13 Sphephelo Sithole Midfielder
  8. 12 Thapelo Maseko Midfielder
  9. 10 Relebohile Mofokeng Midfielder
  10. 7 Oswin Appollis Midfielder
  11. 17 Evidence Makgopa Forward
Substitutes13
  • 22 Ricardo Goss
  • 16 Sipho Chaine
  • 26 Bradley Cross
  • 3 Khulumani Ndamane
  • 19 Nkosinathi Sibisi
  • 24 Olwethu Makhanya
  • 18 Samukelo Kabini
  • 2 Tholo Thabang Matuludi
  • 23 Jayden Adams
  • 25 Kamogelo Sebelebele
  • 8 Tshepang Moremi
  • 15 Iqraam Rayners
  • 9 Lyle Foster
South Korea
System3-4-2-1Head coachMyung-Bo Hong
Starters11
  1. 1 Kim Seung-gyu Goalkeeper
  2. 2 Han-Beom Lee Defender
  3. 4 Kim Min-jae Defender
  4. 3 Gi-Hyuk Lee Defender
  5. 22 Young-woo Seol Midfielder
  6. 8 Seung Ho Paik Midfielder
  7. 6 Hwang In-beom Midfielder
  8. 13 Lee Tae-seok Midfielder
  9. 19 Kang-in Lee Forward
  10. 11 Hwang Hee-chan Forward
  11. 18 Hyeon-gyu Oh Forward
Substitutes15
  • 21 Jo Hyeonwoo
  • 12 Song Bum-keun
  • 15 Kim Moon-hwan
  • 5 Kim Tae-hyeon
  • 14 Wi-je Cho
  • 26 Dong-gyeong Lee
  • 10 Jae-sung Lee
  • 23 Jens Castrop
  • 25 Ji-sung Eom
  • 24 Jin-gyu Kim
  • 16 Jin-seob Park
  • 17 Jun-Ho Bae
  • 9 Gue-sung Cho
  • 20 Yang Hyun-Jun
  • 7 Son Heung-min
South Africa
Upcoming Estadio BBVA
South Korea
25/06/2026 02:00 Group A
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group A schedule
View full schedule
Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group A
Czech Republic
Finished Mercedes-Benz Stadium
South Africa
Group A
Mexico
Finished Estadio Akron
South Korea
Group A
Czech Republic
Upcoming Estadio Azteca
Mexico
Group A
South Africa
Upcoming Estadio BBVA
South Korea
Group A
TeamJGNPBPBCDiffPts
Mexico22003036
South Korea21012203
Czech Republic201123-11
South Africa201113-21
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