« En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique », Hakimi avant Brésil – Maroc

Le Maroc lance sa Coupe du monde 2026 par un choc face au Brésil, samedi au MetLife Stadium, près de New York. Demi-finalistes en 2022 et désormais installés parmi les meilleures sélections mondiales, les Lions de l’Atlas veulent confirmer leur statut face à une Seleção conduite par Carlo Ancelotti et portée par ses stars offensives.

Le Maroc, demi-finaliste de la précédente Coupe du monde, entre en lice samedi 13 juin face au Brésil, au MetLife Stadium d’East Rutherford, près de New York, pour la première journée du groupe C du Mondial 2026. En conférence de presse vendredi, le capitaine marocain Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, a affiché la confiance de sa sélection avant cette affiche d’ouverture du groupe.

« En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique », a déclaré Hakimi, reconnaissant la qualité de l’adversaire mais soulignant celle de son équipe. Il a assuré que le Maroc, prêt selon lui à réaliser une grande performance, était habitué aux conditions climatiques du pays hôte et s’y était préparé en arrivant en amont.

Brésil - Maroc A venir

Les Lions de l’Atlas, désormais dirigés par Mohamed Ouahbi qui a succédé à Walid Regragui, avaient atteint les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar, devenant la première sélection africaine à ce stade de la compétition. Le Maroc occupe la 7e place du classement FIFA, juste derrière le Brésil. Le groupe C comprend également l’Écosse et Haïti.

Quintuple champion du monde, le Brésil est conduit par l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, qui avait désigné le Maroc comme « l’adversaire le plus dangereux » du groupe à l’issue du tirage au sort de décembre 2025. La sélection brésilienne s’appuie sur des joueurs comme Vinicius, Raphinha et Estêvão.

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées lors de la Coupe du monde 1998 en France, dans un groupe qui réunissait aussi l’Écosse. Le Maroc avait alors battu les Écossais 3-0 mais avait été éliminé au premier tour. Le coup d’envoi de Brésil-Maroc est fixé à 18 heures, heure locale de New York. Le vainqueur du groupe C et son dauphin se qualifieront pour le tour suivant du tournoi, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet 13/06

23:00 Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium Groupe C A venir Avant-match 14/06

02:00 Haïti - Écosse Boston Stadium Groupe C A venir 19/06

23:00 Écosse - Maroc Boston Stadium Groupe C A venir 20/06

01:30 Brésil - Haïti Philadelphia Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Écosse - Brésil Miami Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Maroc - Haïti Atlanta Stadium Groupe C A venir