Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse
Embolo lance la Suisse face au Qatar à la 17e minute.
Le but est inscrit sur penalty.
Au tableau d’affichage, la Suisse mène désormais 0-1 face au Qatar.
En ouvrant le score, la Suisse peut désormais gérer le tempo avec plus de maîtrise, tandis que le Qatar doit prendre davantage de risques pour revenir.
Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe B, disputée au Levi's Stadium, entre Qatar et Suisse.
Benin Web TV suit l’évolution du score et les autres faits majeurs de cette rencontre du Mondial 2026.
- 16'Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e)
- 17'But - B. Embolo (Suisse, 17e)
- 11'Carton jaune - A. Johnston (Canada, 11e)
- 21'But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) (Bosnie-Herzégovine, 21e)
- 45'Carton jaune - E. Demirovic (Bosnie-Herzégovine, 45e)
- 45+1'Carton jaune - J. Lukic (Bosnie-Herzégovine, 45+1e)
- 53'Carton jaune - L. De Fougerolles (Canada, 53e)
- 61'Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) (Canada, 61e)
- 61'Remplacement - J. David (remplace P. David) (Canada, 61e)
- 61'Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) (Canada, 61e)
- 62'Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) (Bosnie-Herzégovine, 62e)
- 62'Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) (Bosnie-Herzégovine, 62e)
- 74'Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) (Bosnie-Herzégovine, 74e)
- 74'Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) (Bosnie-Herzégovine, 74e)
- 76'Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) (Canada, 76e)
- 78'But - C. Larin (passe P. David) (Canada, 78e)
- 84'Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) (Bosnie-Herzégovine, 84e)
- 90+1'Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) (Canada, 90+1e)
- 90+3'Carton jaune - N. Katic (Bosnie-Herzégovine, 90+3e)
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 20 Esmir Bajraktarević Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 13 Ivan Bašić Milieu
- 15 Amar Memić Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 25 Jovo Lukić Attaquant
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8
- Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
- Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
- 16'Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e)
- 17'But - B. Embolo (Suisse, 17e)
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 13 Ricardo Rodríguez Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 1 / Suisse 3
- Tirs : Qatar 1 / Suisse 5
- Possession : Qatar 23% / Suisse 77%
- Corners : Qatar 0 / Suisse 1
- Fautes : Qatar 2 / Suisse 2
- Cartons jaunes : Qatar 1 / Suisse 0
- Passes : Qatar 32 / Suisse 103
- Precision des passes : Qatar 41% / Suisse 87%
- xG : Qatar 0.31 / Suisse 1.38
- Breel Embolo (Suisse) : note 7.3, 1 but(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7, 1 arret(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.2, 2 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Rubén Vargas (Suisse) : note 6.9
- Edmilson Junior (Qatar) : note 6.7
- Yusuf Abdurisag (Qatar) : note 6.7
- Nico Elvedi (Suisse) : note 6.7
- Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 6.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
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|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suisse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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