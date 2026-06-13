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Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse

Embolo lance la Suisse face au Qatar à la 17e minute.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Qatar VS Suisse, le 13/06/2026 20:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Le but est inscrit sur penalty.

Au tableau d’affichage, la Suisse mène désormais 0-1 face au Qatar.

En ouvrant le score, la Suisse peut désormais gérer le tempo avec plus de maîtrise, tandis que le Qatar doit prendre davantage de risques pour revenir.

Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe B, disputée au Levi's Stadium, entre Qatar et Suisse.

Benin Web TV suit l’évolution du score et les autres faits majeurs de cette rencontre du Mondial 2026.

Qatar
1re periode 22' Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e)
  2. 17'But - B. Embolo (Suisse, 17e)
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
1re periode 22' Levi's Stadium
Suisse
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Bosnie-Herzégovine10101101
Canada10101101
Qatar00000000
Suisse00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
20:25 Football : Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse
19:31 Football : Mondial 2026 : le Qatar en 4-3-3, la Suisse avec Xhaka et Embolo
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