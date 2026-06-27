World Cup 2026: Egypt and Iran level at the break (1-1)
Egypt and Iran are level at 1-1 at half-time in their 2026 World Cup match after goals from M. Saber and R. Rezaeian.
SUMMARY
Egypt – Iran has reached half-time at the 2026 World Cup, with Egypt and Iran level at 1-1.
The numbers nevertheless point to a more nuanced first half. Egypt had the ball with 52% possession and tried their luck, with 2 shots compared with 3 for Iran. In the decisive area, the shots-on-target count is 1 for Egypt and 3 for Iran. The xG figures remain close, with 0.17 for Egypt and 0.86 for Iran.
First-half key moments
- Goal – M. Saber (Egypt, 5th)
- Goal – R. Rezaeian (Iran, 14th)
- Substitution – M. Abdelmonem (replaces Y. Ibrahim) (Egypt, 14th)
- Yellow card – H. Kanaani (Iran, 19th)
- Yellow card – M. Saber (Egypt, 20th)
- Yellow card – Y. Ibrahim (Egypt, 42nd)
- Yellow card – A. Nemati (Iran, 43rd)
A still fragile balance
Egypt and Iran head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- 67'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 79'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 79e
- 90+1'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 90+1e
- 90+2'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 90+2e
- 90+3'VARVAR - S. KhalilzadehIran, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - S. KhalilzadehIran, 90+4e
- Tirs cadres : Egypt 3 / Iran 4
- Tirs : Egypt 15 / Iran 10
- Possession : Egypt 62% / Iran 38%
- Corners : Egypt 8 / Iran 1
- Fautes : Egypt 11 / Iran 16
- Cartons jaunes : Egypt 3 / Iran 4
- Passes : Egypt 579 / Iran 349
- Precision des passes : Egypt 88% / Iran 77%
- xG : Egypt 0.81 / Iran 1.59
- 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
- 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
- 19'⚽But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
- 34'Carton jaune - A. FatouhÉgypte, 34e
- 56'↑↓Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)Belgique, 56e
- 66'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 66e
- 66'⚽But - M. Hany1-1Belgique
- 71'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)Égypte, 71e
- 75'Carton jaune - M. De CuyperBelgique, 75e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 86'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 86e
- 86'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)Belgique, 86e
- 89'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)Égypte, 89e
- 89'↑↓Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)Égypte, 89e
- 66'⚽But - R. Lukaku1-1Belgique
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 15 Thomas Meunier Defender
- 25 Nathan Ngoy Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 21 Timothy Castagne Defender
- 24 Amadou Onana Midfielder
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 11 Jérémy Doku Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 5 Maxim De Cuyper
- 23 Nicolas Raskin
- 9 Romelu Lukaku
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 20 Hans Vanaken
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 2 Yasser Ibrahim Defender
- 14 Hamdy Fathy Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 19 Marwan Attia Midfielder
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 22 Omar Marmoush Forward
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 15 Karim Hafez
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 5 Rami Rabia
- 24 Tarek Alaa
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 21 Mahmoud Saber
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 18 Nabil Donga
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Belgium 2 / Egypt 3
- Tirs : Belgium 12 / Egypt 11
- Possession : Belgium 56% / Egypt 44%
- Corners : Belgium 2 / Egypt 6
- Fautes : Belgium 14 / Egypt 13
- Cartons jaunes : Belgium 2 / Egypt 2
- Passes : Belgium 398 / Egypt 310
- Precision des passes : Belgium 87% / Egypt 79%
- xG : Belgium 0.86 / Egypt 0.75
- Emam Ashour (Egypt) : note 7.9, 1 but(s)
- Mohamed Salah (Egypt) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Timothy Castagne (Belgium) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 6.7, 2 arret(s)
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7.3
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 6.2, 2 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.2
- Charles De Ketelaere (Belgium) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 18/11/2022 Belgium 1-2 Egypt (Friendlies)
- 06/06/2018 Belgium 3-0 Egypt (Friendlies)
- 7'⚽But - Elijah Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 32'⚽But - Ramin Rezaeian1-1Iran
- 45'↑↓Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)Iran, 45e
- 53'↑↓Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)Iran, 53e
- 54'⚽But - Elijah Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 64'⚽But - Mohammad Mohebbi2-2Iran · Passe : Ramin Rezaeian
- 65'↑↓Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)Iran, 65e
- 68'↑↓Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)Nouvelle-Zélande, 68e
- 68'↑↓Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)Nouvelle-Zélande, 68e
- 78'↑↓Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)Nouvelle-Zélande, 78e
- 80'↑↓Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)Iran, 80e
- 89'Carton jaune - Ehsan HajisafiIran, 89e
- 92'↑↓Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)Nouvelle-Zélande, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)Nouvelle-Zélande, 92e
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 23 Ramin Rezaeian Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 5 Milad Mohammadi Defender
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 17 Aria Yousefi Midfielder
- 20 Shahriar Moghanlou Forward
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 2 Saleh Hardani
- 13 Hossein Kanaani
- 3 Ehsan Hajsafi
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 25 Danial Eiri
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 21 Mohammad Ghorbani
- 16 Mahdi Torabi
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 5 Michael Boxall Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 20 Callum McCowatt Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 3 Francis De Vries
- 15 Nando Pijnaker
- 24 Callan Elliot
- 4 Tyler Bindon
- 21 Jesse Randall
- 19 Benjamin Old
- 23 Ryan Thomas
- 25 Lachlan Bayliss
- 14 Alex Rufer
- 18 Ben Waine
- 17 Kosta Barbarouses
- Tirs cadres : Iran 4 / New Zealand 8
- Tirs : Iran 17 / New Zealand 14
- Possession : Iran 47% / New Zealand 53%
- Corners : Iran 4 / New Zealand 1
- Fautes : Iran 9 / New Zealand 7
- Cartons jaunes : Iran 1 / New Zealand 0
- Cartons rouges : Iran 0 / New Zealand 0
- Elijah Just (New Zealand) : note 9, 2 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Chris Wood (New Zealand) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 6.6, 2 arret(s)
- Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2
- Finn Surman (New Zealand) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
- 25'VARVAR - M. TaremiIran, 25e
- 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
- 46'↑↓Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
- 58'↑↓Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
- 66'↑↓Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
- 66'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
- 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
- 73'↑↓Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
- 79'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
- 85'↑↓Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
- 87'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 15 Thomas Meunier Defender
- 25 Nathan Ngoy Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 23 Nicolas Raskin Midfielder
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 22 Alexis Saelemaekers Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 9 Romelu Lukaku Forward
- 21 Timothy Castagne
- 20 Hans Vanaken
- 14 Dodi Lukebakio
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 16 Koni De Winter
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 24 Amadou Onana
- 17 Charles De Ketelaere
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 2 Saleh Hardani Defender
- 13 Hossein Kanaani Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 3 Ehsan Hajsafi Defender
- 23 Ramin Rezaeian Midfielder
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 5 Milad Mohammadi
- 16 Mahdi Torabi
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 21 Mohammad Ghorbani
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Belgium 7 / Iran 3
- Tirs : Belgium 21 / Iran 7
- Possession : Belgium 71% / Iran 29%
- Corners : Belgium 4 / Iran 2
- Fautes : Belgium 7 / Iran 9
- Cartons jaunes : Belgium 1 / Iran 1
- Cartons rouges : Belgium 1 / Iran 0
- Passes : Belgium 604 / Iran 258
- Precision des passes : Belgium 86% / Iran 74%
- xG : Belgium 1.77 / Iran 0.61
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 7.6, 3 arret(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5
- Nathan Ngoy (Belgium) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Leandro Trossard (Belgium) : note 8.2
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.3
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7.3
- Maxim De Cuyper (Belgium) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 21/06/2026 Belgium 0-0 Iran (World Cup)
- 15'⚽But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
- 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
- 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
- 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
- 41'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
- 58'⚽But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
- 67'⚽But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
- 76'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 82'⚽But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
- 85'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
- 85'↑↓Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
- 90+9'↑↓Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 5 Michael Boxall Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 20 Callum McCowatt Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 19 Benjamin Old
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 4 Tyler Bindon
- 15 Nando Pijnaker
- 3 Francis De Vries
- 24 Callan Elliot
- 23 Ryan Thomas
- 14 Alex Rufer
- 25 Lachlan Bayliss
- 7 Logan Rogerson
- 21 Jesse Randall
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 2 Yasser Ibrahim Defender
- 14 Hamdy Fathy Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 19 Marwan Attia Midfielder
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 22 Omar Marmoush Forward
- 5 Rami Rabia
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 24 Tarek Alaa
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 15 Karim Hafez
- 25 Zizo
- 21 Mahmoud Saber
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 12 Haissem Hassan
- 18 Nabil Donga
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : New Zealand 4 / Egypt 7
- Tirs : New Zealand 10 / Egypt 19
- Possession : New Zealand 45% / Egypt 55%
- Corners : New Zealand 4 / Egypt 3
- Fautes : New Zealand 14 / Egypt 8
- Cartons jaunes : New Zealand 2 / Egypt 1
- Passes : New Zealand 412 / Egypt 512
- Precision des passes : New Zealand 80% / Egypt 88%
- xG : New Zealand 0.61 / Egypt 1.96
- Mohamed Salah (Egypt) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Ziko (Egypt) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmoud Trézéguet (Egypt) : note 7.5, 1 but(s)
- Finn Surman (New Zealand) : note 7.3, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 7.9, 4 arret(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 7, 4 arret(s)
- Mohamed Hany (Egypt) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Tim Payne (New Zealand) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
No confirmed absence yet.
- 22/06/2026 New Zealand 1-3 Egypt (World Cup)
- 22/03/2024 Egypt 1-0 New Zealand (Friendlies)
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- 67'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 79'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 79e
- 90+1'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 90+1e
- 90+2'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 90+2e
- 90+3'VARVAR - S. KhalilzadehIran, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - S. KhalilzadehIran, 90+4e
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 5 Rami Rabia Defender
- 6 Mohamed Abdelmonem Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 21 Mahmoud Saber Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 7 Mahmoud Trézéguet Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Forward
- 2 Yasser Ibrahim
- 19 Marwan Attia
- 22 Omar Marmoush
- 25 Zizo
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 15 Karim Hafez
- 24 Tarek Alaa
- 18 Nabil Donga
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 9 Hamza Abdelkarim
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 23 Ramin Rezaeian Defender
- 13 Hossein Kanaani Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 5 Milad Mohammadi Defender
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 21 Mohammad Ghorbani Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 2 Saleh Hardani
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 3 Ehsan Hajsafi
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 16 Mahdi Torabi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Egypt 3 / Iran 4
- Tirs : Egypt 15 / Iran 10
- Possession : Egypt 62% / Iran 38%
- Corners : Egypt 8 / Iran 1
- Fautes : Egypt 11 / Iran 16
- Cartons jaunes : Egypt 3 / Iran 4
- Passes : Egypt 579 / Iran 349
- Precision des passes : Egypt 88% / Iran 77%
- xG : Egypt 0.81 / Iran 1.59
- Mahmoud Saber (Egypt) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 7.2, 1 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 6.9, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 7.9, 3 arret(s)
- Mahmoud Trézéguet (Egypt) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 6.7, 2 arret(s)
- Ali Nemati (Iran) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Mohamed Hany (Egypt) : note 7.5
- Hossam Abdelmaguid : Egypt · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
No reliable head-to-head available yet.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- 72'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 72e
- 72'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)Belgique, 72e
- 79'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 79e
- 84'⚽But - E. JustNouvelle-Zélande, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 85e
- 85'↑↓Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin)Belgique, 85e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe N. Raskin)Belgique, 86e
- 90+4'⚽But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku)Belgique, 90+4e
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 4 Tyler Bindon Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 23 Ryan Thomas Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 22 Michael Woud
- 12 Alex Paulsen
- 15 Nando Pijnaker
- 5 Michael Boxall
- 3 Francis De Vries
- 26 Tommy Smith
- 24 Callan Elliot
- 14 Alex Rufer
- 20 Callum McCowatt
- 21 Jesse Randall
- 25 Lachlan Bayliss
- 19 Benjamin Old
- 7 Logan Rogerson
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 21 Timothy Castagne Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 3 Arthur Theate Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 20 Hans Vanaken Midfielder
- 11 Jérémy Doku Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 23 Nicolas Raskin
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : New Zealand 1 / Belgium 7
- Tirs : New Zealand 3 / Belgium 26
- Possession : New Zealand 42% / Belgium 58%
- Corners : New Zealand 3 / Belgium 7
- Fautes : New Zealand 6 / Belgium 5
- Cartons jaunes : New Zealand 2 / Belgium 0
- Passes : New Zealand 289 / Belgium 406
- Precision des passes : New Zealand 82% / Belgium 87%
- xG : New Zealand 0.09 / Belgium 2.71
- Leandro Trossard (Belgium) : note 8.7, 2 but(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 6.7, 4 arret(s)
- Hans Vanaken (Belgium) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Kevin De Bruyne (Belgium) : note 7.9
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 7, 1 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.3
- Sarpreet Singh (New Zealand) : note 7.2
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7
- Z. Debast : Belgium · Missing Fixture · Leg Injury
- J. Doku : Belgium · Missing Fixture · Illness
- N. Ngoy : Belgium · Missing Fixture · Red Card
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgium
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|Egypt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|New Zealand
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
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