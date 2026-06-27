World Cup 2026: Egypt and Iran level at the break (1-1)

Egypt and Iran are level at 1-1 at half-time in their 2026 World Cup match after goals from M. Saber and R. Rezaeian.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Égypte VS Iran, le 27/06/2026 04:00, stade Lumen Field
Illustration du match Égypte VS Iran, le 27/06/2026 04:00, stade Lumen Field
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SUMMARY

Egypt – Iran has reached half-time at the 2026 World Cup, with Egypt and Iran level at 1-1.

The numbers nevertheless point to a more nuanced first half. Egypt had the ball with 52% possession and tried their luck, with 2 shots compared with 3 for Iran. In the decisive area, the shots-on-target count is 1 for Egypt and 3 for Iran. The xG figures remain close, with 0.17 for Egypt and 0.86 for Iran.

First-half key moments

  • Goal – M. Saber (Egypt, 5th)
  • Goal – R. Rezaeian (Iran, 14th)
  • Substitution – M. Abdelmonem (replaces Y. Ibrahim) (Egypt, 14th)
  • Yellow card – H. Kanaani (Iran, 19th)
  • Yellow card – M. Saber (Egypt, 20th)
  • Yellow card – Y. Ibrahim (Egypt, 42nd)
  • Yellow card – A. Nemati (Iran, 43rd)

A still fragile balance

Egypt and Iran head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.

Egypt
Finished Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Group G
Fil du match
  1. 5'But - M. SaberÉgypte, 5e
  2. 14'But - R. RezaeianIran, 14e
  3. 14'Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
  4. 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
  5. 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
  6. 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
  7. 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
  8. 46'Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
  9. 46'Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
  10. 46'Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
  11. 57'Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
  12. 67'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
  13. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
  14. 79'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 79e
  15. 90+1'Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 90+1e
  16. 90+2'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 90+2e
  17. 90+3'VAR - S. KhalilzadehIran, 90+3e
  18. 90+4'Carton jaune - S. KhalilzadehIran, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Egypt 3 / Iran 4
  • Tirs : Egypt 15 / Iran 10
  • Possession : Egypt 62% / Iran 38%
  • Corners : Egypt 8 / Iran 1
  • Fautes : Egypt 11 / Iran 16
  • Cartons jaunes : Egypt 3 / Iran 4
  • Passes : Egypt 579 / Iran 349
  • Precision des passes : Egypt 88% / Iran 77%
  • xG : Egypt 0.81 / Iran 1.59
Group G schedule
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Group G
Belgium
Finished Lumen Field
Egypt
Group G
Iran
Finished SoFi Stadium
New Zealand
Group G
Belgium
Finished SoFi Stadium
Iran
Group G
New Zealand
Finished BC Place
Egypt
Group G
Egypt
Finished Lumen Field
Iran
Group G
New Zealand
Finished BC Place
Belgium
Group G
TeamJGNPBPBCDiffPts
Belgium31206245
Egypt31205325
Iran30303303
New Zealand3012410-61
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