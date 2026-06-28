World Cup 2026: Algeria and Austria play out spectacular 3-3 draw

Algeria and Austria drew 3-3 in a dramatic World Cup 2026 Group J match at Arrowhead Stadium, leaving Algeria eliminated and Austria through to the knockout stage.
The World Cup 2026 Group J match between Algeria and Austria ended in a 3-3 draw at Arrowhead Stadium on June 27, 2026. It was a match full of twists and turns, with both teams taking the lead in turn without being able to separate themselves, a result that leaves Algeria third in the group and eliminated from the competition.
The two countries had come into the match with similar but contrasting records — Algeria were coming off a 2-1 win over Jordan, while Austria had just lost 0-2 to Argentina. The stakes were therefore high in this final group match in the hope of qualifying, especially as all the teams in the group were separated by a narrow points gap.
The match started at a high tempo, marked by a yellow card for Marko Arnautović as early as the 11th minute. Austria opened the scoring in the 28th minute thanks to a finish from the Austrian centre-forward, set up by David Alaba. Algeria came back in first-half stoppage time through defender Rafik Belghali, ensuring a 1-1 scoreline at the break.
The second half saw the attacking intensity increase on both sides. Marcel Sabitzer restored Austria’s lead in the 55th minute, before Riyad Mahrez, with support from Houssem Aouar, responded in the 60th minute. Mahrez became a central figure by scoring twice, his second coming at the very end of the match (90+3), again from an Aouar assist.
At the very end of the game, in an electric atmosphere, Saša Kalajdžić equalised for Austria in the 90+6. The 3-3 result reflected the intensity and balance that prevailed throughout the match.
Algeria in a 4-2-3-1 and the dual influence of Mahrez and Aouar
Under Vladimir Petković, Algeria lined up in a 4-2-3-1 system with Oussama Benbot in goal and a defence made up of Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini and Jaouen Hadjam. The defensive midfield pair consisted of Farès Chaïbi and Nabil Bentaleb, while the attacking line relied on the trio of Riyad Mahrez, Houssem Aouar and Ibrahim Maza, with Amine Gouiri up front.
Riyad Mahrez had a major impact on the match with his two goals and constant involvement in the play, supported by Houssem Aouar, who provided two assists. Rafik Belghali was decisive as well, scoring a crucial goal before the break and remaining solid defensively until his substitution in the 71st minute. Algeria’s bench brought fresh energy with second-half introductions such as those of Amine Gouiri and Jaouen Hadjam.
Austria in a 4-2-3-1 with the efficiency of Arnautović and Sabitzer
Also lined up in a 4-2-3-1 by head coach Ralf Rangnick, Austria had Alexander Schlager in goal, protected by Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba and Phillipp Mwene. The midfield was occupied by Nicolas Seiwald and Xaver Schlager, while the attacking line featured Konrad Laimer, Romano Schmid and Marcel Sabitzer, with Marko Arnautović as the focal point.
Marko Arnautović, despite an early yellow card, stood out with his goal in the 28th minute before being replaced at the break. Marcel Sabitzer underlined his importance by scoring in the 55th minute, assisted by Konrad Laimer. Saša Kalajdžić’s efforts at the very end of the match allowed Austria to snatch a crucial point. David Alaba drove the team forward from the start, providing an assist and forcing Algeria to react quickly.
This draw leaves Algeria third in Group J with three points, eliminated on goal difference. Austria, also on three points, qualify for the knockout stage behind Argentina, who finished top of the group. This spectacular match confirmed the intensity of this group stage, full of suspense until the very end.
Algeria
Finished
3-3
Arrowhead Stadium Austria
28/06/2026 03:00
·
Group J
Fil du match
11' Carton jaune - M. Arnautovic Autriche, 11e 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) Autriche, 28e 45' ⚽ But - R. Belghali Algérie, 45e 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) Autriche, 46e 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) Autriche, 55e 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 60e 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 62e 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) Algérie, 71e 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 90+3e 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) Algérie, 90+4e 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) Autriche, 90+5e 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Autriche, 90+6e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Algeria 5 / Austria 2 Tirs : Algeria 12 / Austria 9 Possession : Algeria 65% / Austria 35% Corners : Algeria 0 / Austria 3 Fautes : Algeria 3 / Austria 7 Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1 Passes : Algeria 754 / Austria 396 Precision des passes : Algeria 94% / Austria 87% xG : Algeria 1.59 / Austria 1.18
Joueurs clés
Riyad Mahrez (Algeria) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algeria) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Austria) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algeria) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Austria) : note 7.3, 1 but(s)
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
10
Farès Chaïbi
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Key players
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
11' Carton jaune - M. Arnautovic Autriche, 11e 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) Autriche, 28e 45' ⚽ But - R. Belghali Algérie, 45e 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) Autriche, 46e 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) Autriche, 55e 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 60e 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 62e 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) Algérie, 71e 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 90+3e 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) Algérie, 90+4e 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) Autriche, 90+5e 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Autriche, 90+6e
Line-ups
Starters 11
16
Oussama Benbot
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
13
Jaouen Hadjam
Defender
10
Farès Chaïbi
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
8
Houssem Aouar
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
7
Marko Arnautović
Forward
Substitutes 15
10
Florian Grillitsch
24
Paul Wanner
11
Michael Gregoritsch
3
Kevin Danso
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
14
Saša Kalajdžić
Match stats
Tirs cadres : Algeria 5 / Austria 2 Tirs : Algeria 12 / Austria 9 Possession : Algeria 65% / Austria 35% Corners : Algeria 0 / Austria 3 Fautes : Algeria 3 / Austria 7 Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1 Passes : Algeria 754 / Austria 396 Precision des passes : Algeria 94% / Austria 87% xG : Algeria 1.59 / Austria 1.18
Key players
Riyad Mahrez (Algeria) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algeria) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Austria) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algeria) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Austria) : note 7.3, 1 but(s) David Alaba (Austria) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Konrad Laimer (Austria) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Nabil Bentaleb (Algeria) : note 7.3
Absences & injuries
M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Finished
3-3
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
17' Carton jaune - M. Abu Taha Jordanieieie, 17e 19' ⚽ But - G. Lo Celso Argentine, 19e 31' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 31e 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) Jordanieieie, 46e 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) Jordanieieie, 55e 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) Argentine, 60e 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) Argentine, 60e 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) Argentine, 61e 64' Carton jaune - Y. Al Arab Jordanieieie, 64e 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) Argentine, 71e 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) Jordanieieie, 76e 80' ⚽ But - L. Messi Argentine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) Argentine, 82e 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90e 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90e 90+5' Carton jaune - Shararh Jordanieieie, 90+5e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
24
Ali Al Azaizeh
Forward
9
Ali Olwan
Forward
11
Odeh Fakhoury
Forward
Substitutes 15
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
14
Exequiel Palacios
Defender
19
Nicolás Otamendi
Defender
2
Marcos Senesi
Defender
3
Nicolás Tagliafico
Defender
17
Giuliano Simeone
Midfielder
18
Nico Paz
Midfielder
5
Leandro Paredes
Midfielder
11
Giovani Lo Celso
Midfielder
22
Lautaro Martínez
Forward
9
Julián Alvarez
Forward
Substitutes 15
16
Thiago Almada
10
Lionel Messi
20
Alexis Mac Allister
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
Match stats
Tirs cadres : Jordan 1 / Argentina 4 Tirs : Jordan 5 / Argentina 12 Possession : Jordan 27% / Argentina 73% Corners : Jordan 1 / Argentina 6 Fautes : Jordan 11 / Argentina 7 Cartons jaunes : Jordan 2 / Argentina 0 Passes : Jordan 277 / Argentina 780 Precision des passes : Jordan 80% / Argentina 92% xG : Jordan 0.74 / Argentina 2.14
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentina) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordan) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Leandro Paredes (Argentina) : note 7 Ali Al Azaizeh (Jordan) : note 6.9 Nicolás Otamendi (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
28/06/2026 Jordan 1-3 Argentina (World Cup)
28/06
Group J
Jordan
Finished
1-3
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
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