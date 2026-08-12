Mali : 10 ans de prison requis contre Ras Bath, le verdict attendu le 17 août

Le parquet a requis mardi 10 ans de prison ferme contre le chroniqueur Youssouf Bathily, alias Ras Bath, poursuivi au Mali pour « association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l’État ». Il a demandé la même peine contre l’influenceuse Rokia Doumbia, dite « Rose, la vie chère », dont cinq années seraient assorties du sursis.

Le procès s’est poursuivi le 11 août devant la cour d’appel de Bamako, sous forte surveillance et à huis clos. La défense a plaidé la relaxe des deux prévenus et contesté la valeur de plusieurs éléments présentés à l’audience.

Au cours de ses réquisitions, le ministère public a soutenu que Ras Bath et Rokia Doumbia auraient agi dans le cadre d’une même entreprise. Le procureur les a présentés comme étant « en association de malfaiteurs », sans toutefois que les débats rapportés publiquement ne fassent état d’un acte précis qu’ils auraient commis conjointement.

Le représentant du parquet a également estimé que, compte tenu du contexte politique malien, le chroniqueur devait être « mis hors d’état de nuire » aux autorités actuelles. Il a affirmé que la remise en liberté de personnes comme Ras Bath représenterait un danger pour la dynamique engagée par les autorités, des propos qui relèvent de l’argumentation de l’accusation et non d’une décision de justice.

Le parquet a requis 10 ans de prison ferme contre Ras Bath. Pour Rokia Doumbia, il a demandé une peine de 10 ans, dont cinq ans avec sursis.

La défense conteste les éléments du dossier

Les avocats des deux prévenus ont demandé leur relaxe. Ils se sont notamment appuyés sur les procès-verbaux d’audition pour soutenir que Ras Bath et Rokia Doumbia n’avaient jamais été interrogés sur la commission d’une infraction qu’ils auraient préparée ou exécutée ensemble.

La défense a également demandé l’annulation des enregistrements audio produits comme éléments de preuve devant la cour. La juridiction doit encore se prononcer sur cette contestation ainsi que sur le fond des poursuites.

Le procès intervient après une première audience marquée par la présence de nombreux partisans de Ras Bath, certains l’ayant porté en triomphe à la sortie de la cour en scandant « Libérez Ras Bath ». Ce rassemblement avait conduit au renforcement du dispositif de sécurité autour de la Cour d’appel de Bamako.

À l’issue de l’audience de mardi, l’affaire a été mise en délibéré. Le verdict est attendu le 17 août.