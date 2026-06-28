World Cup 2026: Colombia and Portugal Level at Halftime (0-0)

Colombia and Portugal are locked at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup Group K match at Hard Rock Stadium in Miami.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Portugal, le 28/06/2026 00:30, stade Hard Rock Stadium
Illustration du match Colombie VS Portugal, le 28/06/2026 00:30, stade Hard Rock Stadium
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The 2026 World Cup group-stage match between Colombia and Portugal at Hard Rock Stadium in Miami is 0-0 at halftime. No goals were scored in the first half.

Colombia, already winners over DR Congo (1-0) in this Group K, and Portugal, who had beaten Uzbekistan (5-0), are meeting in a tight match but one lacking attacking spark so far.

The two teams have traded blows without managing to convert their attempts. Colombia, set up in a 4-3-3 with Camilo Vargas in goal and an attacking trio of James Rodríguez, Jhon Córdoba and Luis Díaz, have put three shots on target, one of which was blocked. Portugal, the group favorites, are playing in a 4-2-3-1 with Cristiano Ronaldo up front and Bruno Fernandes, João Félix and Pedro Neto in support. Their only shot on target has not been enough to open the scoring.

Portugal have had more of the possession (63%) and show greater passing accuracy (91%) than Colombia, who have completed only 79% of their passes. Portuguese goalkeeper Diogo Costa and his Colombian counterpart Camilo Vargas have both been called into action but kept clean sheets during this first half.

Despite the absence of clear decisive chances, a few players such as Vitinha for Portugal and Davinson Sánchez for Colombia have stood out for their discipline and involvement, without, however, posing an attacking threat. There have been no cards or major incidents to report.

Colombia
Second half 56' Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Group K
Fil du match
  1. 46'Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombia 3 / Portugal 2
  • Tirs : Colombia 12 / Portugal 10
  • Possession : Colombia 55% / Portugal 45%
  • Corners : Colombia 1 / Portugal 0
  • Fautes : Colombia 5 / Portugal 5
  • Passes : Colombia 324 / Portugal 255
  • Precision des passes : Colombia 89% / Portugal 93%
  • xG : Colombia 0.89 / Portugal 0.54
Group K schedule
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Group K
Portugal
Finished NRG Stadium
DR Congo
Group K
Uzbekistan
Finished Estadio Azteca
Colombia
Group K
Portugal
Finished NRG Stadium
Uzbekistan
Group K
Colombia
Finished Estadio Akron
DR Congo
Group K
Colombia
Second half 56' Hard Rock Stadium
Portugal
Group K
DR Congo
Second half 55' Mercedes-Benz Stadium
Uzbekistan
Group K
TeamJGNPBPBCDiffPts
Colombia22004136
Portugal21106154
DR Congo201112-11
Uzbekistan200218-70
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FIL D'ACTU
01:27 Football : World Cup 2026: Uzbekistan Lead DR Congo at Halftime (1-0)
01:22 Football : World Cup 2026: Colombia and Portugal Level at Halftime (0-0)
01:27 World Cup 2026: Uzbekistan Lead DR Congo at Halftime (1-0)