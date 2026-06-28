World Cup 2026: Colombia and Portugal Level at Halftime (0-0)
Colombia and Portugal are locked at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup Group K match at Hard Rock Stadium in Miami.
The 2026 World Cup group-stage match between Colombia and Portugal at Hard Rock Stadium in Miami is 0-0 at halftime. No goals were scored in the first half.
Colombia, already winners over DR Congo (1-0) in this Group K, and Portugal, who had beaten Uzbekistan (5-0), are meeting in a tight match but one lacking attacking spark so far.
The two teams have traded blows without managing to convert their attempts. Colombia, set up in a 4-3-3 with Camilo Vargas in goal and an attacking trio of James Rodríguez, Jhon Córdoba and Luis Díaz, have put three shots on target, one of which was blocked. Portugal, the group favorites, are playing in a 4-2-3-1 with Cristiano Ronaldo up front and Bruno Fernandes, João Félix and Pedro Neto in support. Their only shot on target has not been enough to open the scoring.
Portugal have had more of the possession (63%) and show greater passing accuracy (91%) than Colombia, who have completed only 79% of their passes. Portuguese goalkeeper Diogo Costa and his Colombian counterpart Camilo Vargas have both been called into action but kept clean sheets during this first half.
Despite the absence of clear decisive chances, a few players such as Vitinha for Portugal and Davinson Sánchez for Colombia have stood out for their discipline and involvement, without, however, posing an attacking threat. There have been no cards or major incidents to report.
- 46'↑↓Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
- Tirs cadres : Colombia 3 / Portugal 2
- Tirs : Colombia 12 / Portugal 10
- Possession : Colombia 55% / Portugal 45%
- Corners : Colombia 1 / Portugal 0
- Fautes : Colombia 5 / Portugal 5
- Passes : Colombia 324 / Portugal 255
- Precision des passes : Colombia 89% / Portugal 93%
- xG : Colombia 0.89 / Portugal 0.54
- 6'⚽But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
- 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
- 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
- 45+5'⚽But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
- 46'↑↓Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 57'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 57e
- 71'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 72'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 72e
- 74'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 74e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 85e
- 85'↑↓Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu)RD Congo, 85e
- 88'Carton jaune - N. SemedoPortugal, 88e
- 90+2'Carton jaune - T. AraujoPortugal, 90+2e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 4 Tomás Araújo Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 15 João Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 10 Bernardo Silva Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 2 Nélson Semedo
- 3 Rúben Dias
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 17 Rafael Leão
- 26 Francisco Conceição
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 3 Steve Kapuadi Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 6 Ngal'ayel Mukau Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 25 Edo Kayembe Midfielder
- 20 Yoane Wissa Forward
- 17 Cédric Bakambu Forward
- 16 Timothy Fayulu
- 21 Matthieu Epolo
- 5 Dylan Batubinsika
- 12 Joris Kayembe
- 24 Gedeon Kalulu
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 14 Noah Sadiki
- 15 Aaron Tshibola
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 11 Gaël Kakuta
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- 23 Simon Banza
- Tirs cadres : Portugal 1 / DR Congo 2
- Tirs : Portugal 3 / DR Congo 7
- Possession : Portugal 78% / DR Congo 22%
- Corners : Portugal 3 / DR Congo 4
- Fautes : Portugal 5 / DR Congo 10
- Cartons jaunes : Portugal 1 / DR Congo 1
- Passes : Portugal 662 / DR Congo 179
- Precision des passes : Portugal 94% / DR Congo 82%
- xG : Portugal 0.24 / DR Congo 0.69
- João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Yoane Wissa (DR Congo) : note 7.2, 1 but(s)
- Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Arthur Masuaku (DR Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.3
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
- 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
- 40'⚽But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
- 46'↑↓Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
- 65'⚽But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
- 72'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
- 77'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
- 77'↑↓Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
- 80'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
- 80'↑↓Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
- 90+3'↑↓Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
- 90+9'⚽But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
- 1 Utkir Yusupov Goalkeeper
- 2 Abdukodir Khusanov Defender
- 18 Abdulla Abdullaev Defender
- 5 Rustam Ashurmatov Defender
- 24 Bekhruz Karimov Midfielder
- 6 Akmal Mozgovoy Midfielder
- 7 Otabek Shukurov Midfielder
- 13 Sherzod Nasrullaev Midfielder
- 22 Abbosbek Fayzullaev Forward
- 11 Oston Urunov Forward
- 14 Eldor Shomurodov Forward
- 4 Farrukh Sayfiev
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 12 Abduvokhid Nematov
- 16 Botirali Ergashev
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 26 Jakhongir Urozov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 9 Odiljon Khamrobekov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 19 Azizjon Ganiev
- 23 Sherzod Esanov
- 20 Azizbek Amanov
- 21 Igor Sergeev
- 12 Camilo Vargas Goalkeeper
- 2 Daniel Muñoz Defender
- 23 Davinson Sánchez Defender
- 3 Jhon Lucumí Defender
- 17 Johan Mojica Defender
- 14 Gustavo Puerta Midfielder
- 16 Jefferson Lerma Midfielder
- 11 Jhon Arias Midfielder
- 10 James Rodríguez Forward
- 25 Luis Javier Suárez Forward
- 7 Luis Díaz Forward
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 18 Willer Ditta
- 13 Yerry Mina
- 5 Kevin Castaño
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 15 Juan Portilla
- 20 Juan Fernando Quintero
- 21 Jaminton Campaz
- 26 Andrés Gómez
- 9 Jhon Córdoba
- 19 Cucho Hernández
- Tirs cadres : Uzbekistan 2 / Colombia 3
- Tirs : Uzbekistan 6 / Colombia 14
- Possession : Uzbekistan 37% / Colombia 63%
- Corners : Uzbekistan 3 / Colombia 4
- Fautes : Uzbekistan 14 / Colombia 10
- Cartons jaunes : Uzbekistan 1 / Colombia 1
- Passes : Uzbekistan 287 / Colombia 511
- Precision des passes : Uzbekistan 76% / Colombia 86%
- xG : Uzbekistan 1.14 / Colombia 1.43
- Luis Díaz (Colombia) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Daniel Muñoz (Colombia) : note 7.5, 1 but(s)
- Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistan) : note 7.2, 1 but(s)
- Gustavo Puerta (Colombia) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Camilo Vargas (Colombia) : note 6.2, 2 arret(s)
- Abdulla Abdullaev (Uzbekistan) : note 7
- Otabek Shukurov (Uzbekistan) : note 6.9
- Jefferson Lerma (Colombia) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 6'⚽But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
- 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
- 17'⚽But - N. MendesPortugal, 17e
- 29'VARVAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
- 39'⚽But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
- 46'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. NematovPortugal, 60e
- 64'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao)Portugal, 64e
- 68'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 68e
- 73'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 73e
- 76'↑↓Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva)Portugal, 76e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao)Portugal, 83e
- 87'⚽But - R. LeaoPortugal, 87e
- 90+2'↑↓Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 3 Rúben Dias Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 15 João Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 11 João Félix Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 2 Nélson Semedo
- 26 Francisco Conceição
- 16 Francisco Trincão
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 10 Bernardo Silva
- 21 Rúben Neves
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 12 Abduvokhid Nematov Goalkeeper
- 2 Abdukodir Khusanov Defender
- 18 Abdulla Abdullaev Defender
- 5 Rustam Ashurmatov Defender
- 24 Bekhruz Karimov Midfielder
- 9 Odiljon Khamrobekov Midfielder
- 7 Otabek Shukurov Midfielder
- 13 Sherzod Nasrullaev Midfielder
- 19 Azizjon Ganiev Forward
- 22 Abbosbek Fayzullaev Forward
- 14 Eldor Shomurodov Forward
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 6 Akmal Mozgovoy
- 16 Botirali Ergashev
- 1 Utkir Yusupov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 4 Farrukh Sayfiev
- 26 Jakhongir Urozov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 20 Azizbek Amanov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 11 Oston Urunov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 23 Sherzod Esanov
- 21 Igor Sergeev
- Tirs cadres : Portugal 6 / Uzbekistan 2
- Tirs : Portugal 13 / Uzbekistan 6
- Possession : Portugal 66% / Uzbekistan 34%
- Corners : Portugal 2 / Uzbekistan 2
- Fautes : Portugal 11 / Uzbekistan 11
- Cartons jaunes : Portugal 1 / Uzbekistan 1
- Passes : Portugal 460 / Uzbekistan 244
- Precision des passes : Portugal 89% / Uzbekistan 80%
- xG : Portugal 1.99 / Uzbekistan 0.21
- Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)
- Rúben Dias (Portugal) : note 7.5
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 46'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 46e
- 56'Carton jaune - J. LucumiColombie, 56e
- 57'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 57e
- 58'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)Colombie, 58e
- 58'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 58e
- 72'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 72e
- 76'⚽But - D. Munoz (passe J. Quintero)Colombie, 76e
- 77'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)Colombie, 77e
- 82'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)RD Congo, 82e
- 90+3'Carton jaune - C. PickelRD Congo, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - J. LermaColombie, 90+4e
- 12 Camilo Vargas Goalkeeper
- 2 Daniel Muñoz Defender
- 23 Davinson Sánchez Defender
- 3 Jhon Lucumí Defender
- 17 Johan Mojica Defender
- 14 Gustavo Puerta Midfielder
- 16 Jefferson Lerma Midfielder
- 11 Jhon Arias Midfielder
- 10 James Rodríguez Forward
- 25 Luis Javier Suárez Forward
- 7 Luis Díaz Forward
- 20 Juan Fernando Quintero
- 9 Jhon Córdoba
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 13 Yerry Mina
- 18 Willer Ditta
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 21 Jaminton Campaz
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 26 Andrés Gómez
- 15 Juan Portilla
- 5 Kevin Castaño
- 19 Cucho Hernández
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 3 Steve Kapuadi Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 6 Ngal'ayel Mukau Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 25 Edo Kayembe Midfielder
- 17 Cédric Bakambu Forward
- 20 Yoane Wissa Forward
- 14 Noah Sadiki
- 23 Simon Banza
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 5 Dylan Batubinsika
- 15 Aaron Tshibola
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- Tirs cadres : Colombia 9 / DR Congo 0
- Tirs : Colombia 19 / DR Congo 5
- Possession : Colombia 64% / DR Congo 36%
- Corners : Colombia 5 / DR Congo 2
- Fautes : Colombia 11 / DR Congo 14
- Cartons jaunes : Colombia 1 / DR Congo 0
- Passes : Colombia 535 / DR Congo 291
- Precision des passes : Colombia 88% / DR Congo 76%
- xG : Colombia 0.99 / DR Congo 0.26
- Lionel Mpasi Nzau (DR Congo) : note 7.3, 8 arret(s)
- Daniel Muñoz (Colombia) : note 7.9, 1 but(s)
- Juan Fernando Quintero (Colombia) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Jhon Lucumí (Colombia) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Davinson Sánchez (Colombia) : note 7.3
- Jhon Arias (Colombia) : note 7.3
- Johan Mojica (Colombia) : note 7.2
- Jefferson Lerma (Colombia) : note 7
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 46'↑↓Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
- 12 Camilo Vargas Goalkeeper
- 4 Santiago Arias Defender
- 23 Davinson Sánchez Defender
- 3 Jhon Lucumí Defender
- 22 Deiver Machado Defender
- 11 Jhon Arias Midfielder
- 16 Jefferson Lerma Midfielder
- 14 Gustavo Puerta Midfielder
- 10 James Rodríguez Forward
- 9 Jhon Córdoba Forward
- 7 Luis Díaz Forward
- 1 David Ospina
- 24 Álvaro Montero
- 17 Johan Mojica
- 18 Willer Ditta
- 13 Yerry Mina
- 26 Andrés Gómez
- 2 Daniel Muñoz
- 21 Jaminton Campaz
- 8 Jorge Carrascal
- 20 Juan Fernando Quintero
- 15 Juan Portilla
- 5 Kevin Castaño
- 6 Richard Ríos
- 19 Cucho Hernández
- 25 Luis Javier Suárez
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 3 Rúben Dias Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 21 Rúben Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 11 João Félix Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 2 Nélson Semedo
- 4 Tomás Araújo
- 10 Bernardo Silva
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 15 João Neves
- 24 Samú Costa
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- Tirs cadres : Colombia 3 / Portugal 2
- Tirs : Colombia 12 / Portugal 10
- Possession : Colombia 55% / Portugal 45%
- Corners : Colombia 1 / Portugal 0
- Fautes : Colombia 5 / Portugal 5
- Passes : Colombia 324 / Portugal 255
- Precision des passes : Colombia 89% / Portugal 93%
- xG : Colombia 0.89 / Portugal 0.54
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.2, 3 arret(s)
- Camilo Vargas (Colombia) : note 7.3, 2 arret(s)
- Santiago Arias (Colombia) : note 7.2
- James Rodríguez (Colombia) : note 7.2
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.2
- Vitinha (Portugal) : note 7.2
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2
- Davinson Sánchez (Colombia) : note 7
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 10'⚽But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 10e
- 17'VARVAR - N. MbukuRD Congo, 17e
- 21'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 21e
- 43'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 43e
- 45+5'Carton jaune - N. MbukuRD Congo, 45+5e
- 48'Carton jaune - S. NasrullaevOuzbékistan, 48e
- 51'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace F. Mayele)RD Congo, 51e
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 7 Nathanaël Mbuku Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 14 Noah Sadiki Midfielder
- 9 Brian Cipenga Midfielder
- 17 Cédric Bakambu Forward
- 20 Yoane Wissa Forward
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 5 Dylan Batubinsika
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 3 Steve Kapuadi
- 15 Aaron Tshibola
- 18 Charles Pickel
- 11 Gaël Kakuta
- 10 Théo Bongonda
- 25 Edo Kayembe
- 6 Ngal'ayel Mukau
- 19 Fiston Mayele
- 13 Meschak Elia
- 23 Simon Banza
- 12 Abduvokhid Nematov Goalkeeper
- 5 Rustam Ashurmatov Defender
- 2 Abdukodir Khusanov Defender
- 26 Jakhongir Urozov Defender
- 3 Khozhiakbar Alizhonov Midfielder
- 7 Otabek Shukurov Midfielder
- 6 Akmal Mozgovoy Midfielder
- 13 Sherzod Nasrullaev Midfielder
- 17 Dostonbek Khamdamov Forward
- 22 Abbosbek Fayzullaev Forward
- 14 Eldor Shomurodov Forward
- 16 Botirali Ergashev
- 1 Utkir Yusupov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 4 Farrukh Sayfiev
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 24 Bekhruz Karimov
- 20 Azizbek Amanov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 11 Oston Urunov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 23 Sherzod Esanov
- 18 Abdulla Abdullaev
- 19 Azizjon Ganiev
- 9 Odiljon Khamrobekov
- 21 Igor Sergeev
- Tirs cadres : DR Congo 1 / Uzbekistan 1
- Tirs : DR Congo 6 / Uzbekistan 3
- Possession : DR Congo 65% / Uzbekistan 35%
- Corners : DR Congo 1 / Uzbekistan 3
- Fautes : DR Congo 5 / Uzbekistan 11
- Cartons jaunes : DR Congo 2 / Uzbekistan 2
- Passes : DR Congo 294 / Uzbekistan 148
- Precision des passes : DR Congo 83% / Uzbekistan 74%
- xG : DR Congo 0.36 / Uzbekistan 0.06
- Eldor Shomurodov (Uzbekistan) : note 7.3, 1 but(s)
- Akmal Mozgovoy (Uzbekistan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Noah Sadiki (DR Congo) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Abdukodir Khusanov (Uzbekistan) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Sherzod Nasrullaev (Uzbekistan) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Axel Tuanzebe (DR Congo) : note 6.9
- Samuel Moutoussamy (DR Congo) : note 6.9
- Rustam Ashurmatov (Uzbekistan) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|DR Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Uzbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
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