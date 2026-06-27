World Cup 2026: Belgium lead New Zealand at half-time (1-0)

Belgium lead New Zealand 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after L. Trossard’s 28th-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
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SUMMARY

New Zealand – Belgium has reached half-time at the 2026 World Cup, with Belgium leading New Zealand 1-0.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. New Zealand had the ball with 13% possession and tried their luck more often, with 0 shots compared with 5 for Belgium. In the decisive area, the shots-on-target tally is 0 for New Zealand and 2 for Belgium. The xG figures remain close, with 0.00 for New Zealand and 0.48 for Belgium.

First-half events

  • Goal – L. Trossard (Belgium, 28th)

Belgium have taken an advantage

With this one-goal lead, Belgium head into the dressing room with a tangible advantage and a clear platform to build on. The second half could allow them to protect this scoreline, provided they do not sit too deep.

New Zealand must raise the tempo

For New Zealand, the return from the dressing room calls for greater precision in the opposition box. The team had the ball in spells, but they must turn those strong periods into clearer chances to avoid chasing the game until the end.

New Zealand
Finished BC Place
Belgium
27/06/2026 04:00 Group G
Fil du match
  1. 28'But - L. TrossardBelgique, 28e
  2. 46'Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
  3. 46'Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
  4. 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
  5. 50'But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
  6. 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
  7. 56'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
  8. 64'Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
  9. 64'Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
  10. 66'But - K. De BruyneBelgique, 66e
  11. 72'Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 72e
  12. 72'Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)Belgique, 72e
  13. 79'Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 79e
  14. 84'But - E. JustNouvelle-Zélande, 84e
  15. 85'Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 85e
  16. 85'Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin)Belgique, 85e
  17. 86'But - R. Lukaku (passe N. Raskin)Belgique, 86e
  18. 90+4'But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku)Belgique, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : New Zealand 1 / Belgium 7
  • Tirs : New Zealand 3 / Belgium 26
  • Possession : New Zealand 42% / Belgium 58%
  • Corners : New Zealand 3 / Belgium 7
  • Fautes : New Zealand 6 / Belgium 5
  • Cartons jaunes : New Zealand 2 / Belgium 0
  • Passes : New Zealand 289 / Belgium 406
  • Precision des passes : New Zealand 82% / Belgium 87%
  • xG : New Zealand 0.09 / Belgium 2.71
Group G schedule
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Group G
Belgium
Finished Lumen Field
Egypt
Group G
Iran
Finished SoFi Stadium
New Zealand
Group G
Belgium
Finished SoFi Stadium
Iran
Group G
New Zealand
Finished BC Place
Egypt
Group G
Egypt
Finished Lumen Field
Iran
Group G
New Zealand
Finished BC Place
Belgium
Group G
TeamJGNPBPBCDiffPts
Belgium31206245
Egypt31205325
Iran30303303
New Zealand3012410-61
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FIL D'ACTU
05:59 Football : World Cup 2026: Belgium crush New Zealand as Trossard scores twice
04:55 Football : World Cup 2026: Belgium lead New Zealand at half-time (1-0)
05:59 World Cup 2026: Belgium crush New Zealand as Trossard scores twice