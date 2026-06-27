World Cup 2026: Belgium lead New Zealand at half-time (1-0)
Belgium lead New Zealand 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after L. Trossard’s 28th-minute goal.
SUMMARY
New Zealand – Belgium has reached half-time at the 2026 World Cup, with Belgium leading New Zealand 1-0.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. New Zealand had the ball with 13% possession and tried their luck more often, with 0 shots compared with 5 for Belgium. In the decisive area, the shots-on-target tally is 0 for New Zealand and 2 for Belgium. The xG figures remain close, with 0.00 for New Zealand and 0.48 for Belgium.
First-half events
- Goal – L. Trossard (Belgium, 28th)
Belgium have taken an advantage
With this one-goal lead, Belgium head into the dressing room with a tangible advantage and a clear platform to build on. The second half could allow them to protect this scoreline, provided they do not sit too deep.
New Zealand must raise the tempo
For New Zealand, the return from the dressing room calls for greater precision in the opposition box. The team had the ball in spells, but they must turn those strong periods into clearer chances to avoid chasing the game until the end.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- 72'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 72e
- 72'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)Belgique, 72e
- 79'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 79e
- 84'⚽But - E. JustNouvelle-Zélande, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 85e
- 85'↑↓Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin)Belgique, 85e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe N. Raskin)Belgique, 86e
- 90+4'⚽But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku)Belgique, 90+4e
- Tirs cadres : New Zealand 1 / Belgium 7
- Tirs : New Zealand 3 / Belgium 26
- Possession : New Zealand 42% / Belgium 58%
- Corners : New Zealand 3 / Belgium 7
- Fautes : New Zealand 6 / Belgium 5
- Cartons jaunes : New Zealand 2 / Belgium 0
- Passes : New Zealand 289 / Belgium 406
- Precision des passes : New Zealand 82% / Belgium 87%
- xG : New Zealand 0.09 / Belgium 2.71
- 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
- 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
- 19'⚽But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
- 34'Carton jaune - A. FatouhÉgypte, 34e
- 56'↑↓Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)Belgique, 56e
- 66'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 66e
- 66'⚽But - M. Hany1-1Belgique
- 71'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)Égypte, 71e
- 75'Carton jaune - M. De CuyperBelgique, 75e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 86'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 86e
- 86'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)Belgique, 86e
- 89'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)Égypte, 89e
- 89'↑↓Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)Égypte, 89e
- 66'⚽But - R. Lukaku1-1Belgique
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 15 Thomas Meunier Defender
- 25 Nathan Ngoy Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 21 Timothy Castagne Defender
- 24 Amadou Onana Midfielder
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 11 Jérémy Doku Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 5 Maxim De Cuyper
- 23 Nicolas Raskin
- 9 Romelu Lukaku
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 20 Hans Vanaken
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 2 Yasser Ibrahim Defender
- 14 Hamdy Fathy Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 19 Marwan Attia Midfielder
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 22 Omar Marmoush Forward
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 15 Karim Hafez
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 5 Rami Rabia
- 24 Tarek Alaa
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 21 Mahmoud Saber
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 18 Nabil Donga
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Belgium 2 / Egypt 3
- Tirs : Belgium 12 / Egypt 11
- Possession : Belgium 56% / Egypt 44%
- Corners : Belgium 2 / Egypt 6
- Fautes : Belgium 14 / Egypt 13
- Cartons jaunes : Belgium 2 / Egypt 2
- Passes : Belgium 398 / Egypt 310
- Precision des passes : Belgium 87% / Egypt 79%
- xG : Belgium 0.86 / Egypt 0.75
- Emam Ashour (Egypt) : note 7.9, 1 but(s)
- Mohamed Salah (Egypt) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Timothy Castagne (Belgium) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 6.7, 2 arret(s)
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7.3
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 6.2, 2 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.2
- Charles De Ketelaere (Belgium) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 18/11/2022 Belgium 1-2 Egypt (Friendlies)
- 06/06/2018 Belgium 3-0 Egypt (Friendlies)
- 7'⚽But - Elijah Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 32'⚽But - Ramin Rezaeian1-1Iran
- 45'↑↓Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)Iran, 45e
- 53'↑↓Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)Iran, 53e
- 54'⚽But - Elijah Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 64'⚽But - Mohammad Mohebbi2-2Iran · Passe : Ramin Rezaeian
- 65'↑↓Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)Iran, 65e
- 68'↑↓Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)Nouvelle-Zélande, 68e
- 68'↑↓Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)Nouvelle-Zélande, 68e
- 78'↑↓Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)Nouvelle-Zélande, 78e
- 80'↑↓Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)Iran, 80e
- 89'Carton jaune - Ehsan HajisafiIran, 89e
- 92'↑↓Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)Nouvelle-Zélande, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)Nouvelle-Zélande, 92e
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 23 Ramin Rezaeian Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 5 Milad Mohammadi Defender
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 17 Aria Yousefi Midfielder
- 20 Shahriar Moghanlou Forward
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 2 Saleh Hardani
- 13 Hossein Kanaani
- 3 Ehsan Hajsafi
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 25 Danial Eiri
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 21 Mohammad Ghorbani
- 16 Mahdi Torabi
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 5 Michael Boxall Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 20 Callum McCowatt Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 3 Francis De Vries
- 15 Nando Pijnaker
- 24 Callan Elliot
- 4 Tyler Bindon
- 21 Jesse Randall
- 19 Benjamin Old
- 23 Ryan Thomas
- 25 Lachlan Bayliss
- 14 Alex Rufer
- 18 Ben Waine
- 17 Kosta Barbarouses
- Tirs cadres : Iran 4 / New Zealand 8
- Tirs : Iran 17 / New Zealand 14
- Possession : Iran 47% / New Zealand 53%
- Corners : Iran 4 / New Zealand 1
- Fautes : Iran 9 / New Zealand 7
- Cartons jaunes : Iran 1 / New Zealand 0
- Cartons rouges : Iran 0 / New Zealand 0
- Elijah Just (New Zealand) : note 9, 2 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Chris Wood (New Zealand) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 6.6, 2 arret(s)
- Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2
- Finn Surman (New Zealand) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
- 25'VARVAR - M. TaremiIran, 25e
- 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
- 46'↑↓Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
- 58'↑↓Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
- 66'↑↓Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
- 66'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
- 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
- 73'↑↓Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
- 79'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
- 85'↑↓Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
- 87'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 15 Thomas Meunier Defender
- 25 Nathan Ngoy Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 23 Nicolas Raskin Midfielder
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 22 Alexis Saelemaekers Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 9 Romelu Lukaku Forward
- 21 Timothy Castagne
- 20 Hans Vanaken
- 14 Dodi Lukebakio
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 16 Koni De Winter
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 24 Amadou Onana
- 17 Charles De Ketelaere
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 2 Saleh Hardani Defender
- 13 Hossein Kanaani Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 3 Ehsan Hajsafi Defender
- 23 Ramin Rezaeian Midfielder
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 5 Milad Mohammadi
- 16 Mahdi Torabi
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 21 Mohammad Ghorbani
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Belgium 7 / Iran 3
- Tirs : Belgium 21 / Iran 7
- Possession : Belgium 71% / Iran 29%
- Corners : Belgium 4 / Iran 2
- Fautes : Belgium 7 / Iran 9
- Cartons jaunes : Belgium 1 / Iran 1
- Cartons rouges : Belgium 1 / Iran 0
- Passes : Belgium 604 / Iran 258
- Precision des passes : Belgium 86% / Iran 74%
- xG : Belgium 1.77 / Iran 0.61
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 7.6, 3 arret(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5
- Nathan Ngoy (Belgium) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Leandro Trossard (Belgium) : note 8.2
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.3
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7.3
- Maxim De Cuyper (Belgium) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 21/06/2026 Belgium 0-0 Iran (World Cup)
- 15'⚽But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
- 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
- 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
- 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
- 41'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
- 58'⚽But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
- 67'⚽But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
- 76'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 82'⚽But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
- 85'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
- 85'↑↓Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
- 90+9'↑↓Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 5 Michael Boxall Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 20 Callum McCowatt Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 19 Benjamin Old
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 4 Tyler Bindon
- 15 Nando Pijnaker
- 3 Francis De Vries
- 24 Callan Elliot
- 23 Ryan Thomas
- 14 Alex Rufer
- 25 Lachlan Bayliss
- 7 Logan Rogerson
- 21 Jesse Randall
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 2 Yasser Ibrahim Defender
- 14 Hamdy Fathy Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 19 Marwan Attia Midfielder
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 22 Omar Marmoush Forward
- 5 Rami Rabia
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 24 Tarek Alaa
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 15 Karim Hafez
- 25 Zizo
- 21 Mahmoud Saber
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 12 Haissem Hassan
- 18 Nabil Donga
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : New Zealand 4 / Egypt 7
- Tirs : New Zealand 10 / Egypt 19
- Possession : New Zealand 45% / Egypt 55%
- Corners : New Zealand 4 / Egypt 3
- Fautes : New Zealand 14 / Egypt 8
- Cartons jaunes : New Zealand 2 / Egypt 1
- Passes : New Zealand 412 / Egypt 512
- Precision des passes : New Zealand 80% / Egypt 88%
- xG : New Zealand 0.61 / Egypt 1.96
- Mohamed Salah (Egypt) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Ziko (Egypt) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmoud Trézéguet (Egypt) : note 7.5, 1 but(s)
- Finn Surman (New Zealand) : note 7.3, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 7.9, 4 arret(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 7, 4 arret(s)
- Mohamed Hany (Egypt) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Tim Payne (New Zealand) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
No confirmed absence yet.
- 22/06/2026 New Zealand 1-3 Egypt (World Cup)
- 22/03/2024 Egypt 1-0 New Zealand (Friendlies)
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- 67'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 79'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 79e
- 90+1'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 90+1e
- 90+2'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 90+2e
- 90+3'VARVAR - S. KhalilzadehIran, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - S. KhalilzadehIran, 90+4e
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 5 Rami Rabia Defender
- 6 Mohamed Abdelmonem Defender
- 13 Ahmed Fatouh Defender
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 21 Mahmoud Saber Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 10 Mohamed Salah Midfielder
- 7 Mahmoud Trézéguet Midfielder
- 11 Mostafa Ziko Forward
- 2 Yasser Ibrahim
- 19 Marwan Attia
- 22 Omar Marmoush
- 25 Zizo
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 15 Karim Hafez
- 24 Tarek Alaa
- 18 Nabil Donga
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 9 Hamza Abdelkarim
- 1 Alireza Beiranvand Goalkeeper
- 23 Ramin Rezaeian Defender
- 13 Hossein Kanaani Defender
- 4 Shoja Khalilzadeh Defender
- 19 Ali Nemati Defender
- 5 Milad Mohammadi Defender
- 14 Saman Ghoddos Midfielder
- 21 Mohammad Ghorbani Midfielder
- 6 Saeid Ezatolahi Midfielder
- 8 Mohammad Mohebi Midfielder
- 9 Mehdi Taremi Forward
- 2 Saleh Hardani
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 3 Ehsan Hajsafi
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 16 Mahdi Torabi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Egypt 3 / Iran 4
- Tirs : Egypt 15 / Iran 10
- Possession : Egypt 62% / Iran 38%
- Corners : Egypt 8 / Iran 1
- Fautes : Egypt 11 / Iran 16
- Cartons jaunes : Egypt 3 / Iran 4
- Passes : Egypt 579 / Iran 349
- Precision des passes : Egypt 88% / Iran 77%
- xG : Egypt 0.81 / Iran 1.59
- Mahmoud Saber (Egypt) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 7.2, 1 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 6.9, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 7.9, 3 arret(s)
- Mahmoud Trézéguet (Egypt) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 6.7, 2 arret(s)
- Ali Nemati (Iran) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Mohamed Hany (Egypt) : note 7.5
- Hossam Abdelmaguid : Egypt · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
No reliable head-to-head available yet.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- 72'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 72e
- 72'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)Belgique, 72e
- 79'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 79e
- 84'⚽But - E. JustNouvelle-Zélande, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 85e
- 85'↑↓Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin)Belgique, 85e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe N. Raskin)Belgique, 86e
- 90+4'⚽But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku)Belgique, 90+4e
- 1 Max Crocombe Goalkeeper
- 2 Tim Payne Defender
- 16 Finn Surman Defender
- 4 Tyler Bindon Defender
- 13 Liberato Cacace Defender
- 6 Joe Bell Midfielder
- 8 Marko Stamenić Midfielder
- 10 Sarpreet Singh Midfielder
- 23 Ryan Thomas Midfielder
- 11 Elijah Just Midfielder
- 9 Chris Wood Forward
- 22 Michael Woud
- 12 Alex Paulsen
- 15 Nando Pijnaker
- 5 Michael Boxall
- 3 Francis De Vries
- 26 Tommy Smith
- 24 Callan Elliot
- 14 Alex Rufer
- 20 Callum McCowatt
- 21 Jesse Randall
- 25 Lachlan Bayliss
- 19 Benjamin Old
- 7 Logan Rogerson
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 21 Timothy Castagne Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 3 Arthur Theate Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 20 Hans Vanaken Midfielder
- 11 Jérémy Doku Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 23 Nicolas Raskin
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : New Zealand 1 / Belgium 7
- Tirs : New Zealand 3 / Belgium 26
- Possession : New Zealand 42% / Belgium 58%
- Corners : New Zealand 3 / Belgium 7
- Fautes : New Zealand 6 / Belgium 5
- Cartons jaunes : New Zealand 2 / Belgium 0
- Passes : New Zealand 289 / Belgium 406
- Precision des passes : New Zealand 82% / Belgium 87%
- xG : New Zealand 0.09 / Belgium 2.71
- Leandro Trossard (Belgium) : note 8.7, 2 but(s)
- Max Crocombe (New Zealand) : note 6.7, 4 arret(s)
- Hans Vanaken (Belgium) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Kevin De Bruyne (Belgium) : note 7.9
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 7, 1 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgium) : note 7.3
- Sarpreet Singh (New Zealand) : note 7.2
- Youri Tielemans (Belgium) : note 7
- Z. Debast : Belgium · Missing Fixture · Leg Injury
- J. Doku : Belgium · Missing Fixture · Illness
- N. Ngoy : Belgium · Missing Fixture · Red Card
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgium
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|Egypt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|New Zealand
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
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