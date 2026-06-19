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Mexique 1-0 Corée du Sud : Romo lance le Mexique

Luis Romo marque à la 50e minute pour le Mexique face à la Corée du Sud et débloque le tableau d’affichage. Le but donne l’avantage à la sélection mexicaine, qui mène désormais 1-0 après un score resté jusque-là à 0-0. Il s’agit de l’ouverture du score dans cette rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Mexique VS Corée du Sud, le 19/06/2026 02:00, stade Estadio Akron
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce changement au score place le Mexique en position favorable dans le match, avec une avance d’un but sur la Corée du Sud. Pour les Sud-Coréens, la situation est désormais plus contraignante, puisqu’ils se retrouvent menés après avoir tenu le 0-0 jusqu’à la 50e minute. Aucun autre élément de scénario confirmé ne modifie l’analyse immédiate de cette séquence.

Ce but intervient dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe A, au stade Estadio Akron. Avec cette réalisation de Luis Romo, le Mexique prend les commandes face à la Corée du Sud et inscrit le premier but de ce match, dont le score confirmé après l’action est 1-0.

Mexique
2e periode 70' Estadio Akron
Corée du Sud
19/06/2026 02:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - Lee Kang-InCorée du Sud, 4e
  2. 50'But - L. Romo1-0Mexique
  3. 57'Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 57e
  4. 57'Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 57e
  5. 58'Carton jaune - Paik Seung-HoCorée du Sud, 58e
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
2e periode 70' Estadio Akron
Corée du Sud
Résumé à la pause
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique11002023
Corée du Sud11002113
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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