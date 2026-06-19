Mexique 1-0 Corée du Sud : Romo lance le Mexique
Luis Romo marque à la 50e minute pour le Mexique face à la Corée du Sud et débloque le tableau d’affichage. Le but donne l’avantage à la sélection mexicaine, qui mène désormais 1-0 après un score resté jusque-là à 0-0. Il s’agit de l’ouverture du score dans cette rencontre.
Ce changement au score place le Mexique en position favorable dans le match, avec une avance d’un but sur la Corée du Sud. Pour les Sud-Coréens, la situation est désormais plus contraignante, puisqu’ils se retrouvent menés après avoir tenu le 0-0 jusqu’à la 50e minute. Aucun autre élément de scénario confirmé ne modifie l’analyse immédiate de cette séquence.
Ce but intervient dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe A, au stade Estadio Akron. Avec cette réalisation de Luis Romo, le Mexique prend les commandes face à la Corée du Sud et inscrit le premier but de ce match, dont le score confirmé après l’action est 1-0.
- 4'Carton jaune - Lee Kang-InCorée du Sud, 4e
- 50'⚽But - L. Romo1-0Mexique
- 57'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 57e
- 57'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 57e
- 58'Carton jaune - Paik Seung-HoCorée du Sud, 58e
- 9'⚽9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique)
- 67'⚽67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique)
- 90+2'90+2' Carton rouge César Montes (Mexique)
- 50'50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud)
- 84'84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 17'17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud)
- 23'23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique)
- 49'49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud)
- 56'↑↓56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud)
- 61'↑↓61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 66'↑↓66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique)
- 66'↑↓66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique)
- 74'74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud)
- 76'↑↓76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique)
- 76'↑↓76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique)
- 77'↑↓77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud)
- 77'↑↓77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud)
- 79'↑↓79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique)
- 82'VAR82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 15 Israel Reyes Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 6 Erik Lira Milieu
- 25 Roberto Alvarado Milieu
- 26 Brian Gutiérrez Milieu
- 8 Álvaro Fidalgo Milieu
- 16 Julián Quiñones Milieu
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 14 Armando González
- 10 Alexis Vega
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 2 Jorge Sánchez
- 7 Luis Romo
- 20 Mateo Chávez
- 21 César Huerta
- 18 Obed Vargas
- 17 Orbelín Pineda
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Siphephelo Sithole Milieu
- 23 Jayden Adams Milieu
- 15 Iqraam Rayners Attaquant
- 9 Lyle Foster Attaquant
- 5 Thalente Mbatha
- 11 Themba Zwane
- 7 Oswin Appollis
- 17 Evidence Makgopa
- 22 Ricardo Goss
- 16 Sipho Chaine
- 26 Bradley Cross
- 3 Khulumani Ndamane
- 24 Olwethu Makhanya
- 18 Samukelo Kabini
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 8 Tshepang Moremi
- 10 Relebohile Mofokeng
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 12 Thapelo Maseko
- Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2
- Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3
- Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%
- Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1
- Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11
- Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335
- Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%
- xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
- Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)
- Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)
- Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)
- Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)
- 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
- 59'⚽But - L. Krejci (passe V. Coufal)Tchéquie, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 62e
- 64'↑↓Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek)Tchéquie, 64e
- 67'⚽But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In)Corée du Sud, 67e
- 69'↑↓Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung)Corée du Sud, 69e
- 69'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 69e
- 77'VARVAR - T. SoucekTchéquie, 77e
- 80'⚽But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom)Corée du Sud, 80e
- 84'↑↓Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil)Tchéquie, 84e
- 90+6'Carton jaune - Lee Gi-HyukCorée du Sud, 90+6e
- 1 Kim Seung-gyu Gardien
- 2 Han-Beom Lee Défenseur
- 4 Kim Min-jae Défenseur
- 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
- 22 Young-woo Seol Milieu
- 6 Hwang In-beom Milieu
- 8 Seung Ho Paik Milieu
- 13 Lee Tae-seok Milieu
- 19 Kang-in Lee Attaquant
- 10 Jae-sung Lee Attaquant
- 7 Son Heung-min Attaquant
- 11 Hwang Hee-chan
- 25 Ji-sung Eom
- 18 Hyeon-gyu Oh
- 24 Jin-gyu Kim
- 16 Jin-seob Park
- 21 Jo Hyeonwoo
- 12 Song Bum-keun
- 15 Kim Moon-hwan
- 14 Wi-je Cho
- 5 Kim Tae-hyeon
- 26 Dong-gyeong Lee
- 23 Jens Castrop
- 17 Jun-Ho Bae
- 9 Gue-sung Cho
- 20 Yang Hyun-Jun
- 1 Matěj Kovář Gardien
- 6 Štěpán Chaloupek Défenseur
- 4 Robin Hranáč Défenseur
- 7 Ladislav Krejčí Défenseur
- 5 Vladimír Coufal Milieu
- 22 Tomáš Souček Milieu
- 24 Alexandr Sojka Milieu
- 20 Jaroslav Zelený Milieu
- 17 Lukáš Provod Attaquant
- 15 Pavel Šulc Attaquant
- 10 Patrik Schick Attaquant
- 18 Michal Sadílek
- 9 Adam Hložek
- 19 Tomáš Chorý
- 13 Mojmír Chytil
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 14 David Jurásek
- 2 David Zima
- 3 Tomáš Holeš
- 21 David Douděra
- 26 Denis Višinský
- 25 Hugo Sochurek
- 12 Lukáš Červ
- 8 Vladimír Darida
- 11 Jan Kuchta
- Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4
- Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8
- Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%
- Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5
- Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16
- Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0
- Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323
- Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%
- xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
- Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)
- Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)
- Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)
- Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)
- Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
- 6'⚽But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
- 33'Carton jaune - T. MokoenaAfrique du Sud, 33e
- 40'Carton jaune - T. MbathaAfrique du Sud, 40e
- 46'↑↓Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng)Afrique du Sud, 46e
- 55'↑↓Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc)Tchéquie, 55e
- 55'↑↓Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny)Tchéquie, 55e
- 66'↑↓Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa)Afrique du Sud, 66e
- 67'↑↓Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod)Tchéquie, 67e
- 67'↑↓Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek)Tchéquie, 67e
- 75'Carton jaune - L. KrejciTchéquie, 75e
- 78'↑↓Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima)Tchéquie, 78e
- 83'⚽But - T. Mokoena1-1Afrique du Sud
- 84'↑↓Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele)Afrique du Sud, 84e
- 1 Matěj Kovář Gardien
- 3 Tomáš Holeš Défenseur
- 4 Robin Hranáč Défenseur
- 7 Ladislav Krejčí Défenseur
- 5 Vladimír Coufal Milieu
- 8 Vladimír Darida Milieu
- 12 Lukáš Červ Milieu
- 18 Michal Sadílek Milieu
- 24 Alexandr Sojka Milieu
- 10 Patrik Schick Attaquant
- 9 Adam Hložek Attaquant
- 20 Jaroslav Zelený
- 15 Pavel Šulc
- 22 Tomáš Souček
- 17 Lukáš Provod
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 2 David Zima
- 6 Štěpán Chaloupek
- 21 David Douděra
- 25 Hugo Sochurek
- 26 Denis Višinský
- 11 Jan Kuchta
- 13 Mojmír Chytil
- 19 Tomáš Chorý
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 5 Thalente Mbatha Milieu
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 23 Jayden Adams Milieu
- 12 Thapelo Maseko Attaquant
- 15 Iqraam Rayners Attaquant
- 7 Oswin Appollis Attaquant
- 10 Relebohile Mofokeng
- 17 Evidence Makgopa
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 8 Tshepang Moremi
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3
- Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14
- Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%
- Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4
- Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10
- Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2
- Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531
- Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%
- xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
- Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)
- Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s)
- Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3
- Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 4'Carton jaune - Lee Kang-InCorée du Sud, 4e
- 50'⚽But - L. Romo1-0Mexique
- 57'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 57e
- 57'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 57e
- 58'Carton jaune - Paik Seung-HoCorée du Sud, 58e
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 4 Edson Álvarez Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 26 Brian Gutiérrez Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 10 Alexis Vega
- 21 César Huerta
- 11 Santiago Giménez
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 1 Kim Seung-gyu Gardien
- 2 Han-Beom Lee Défenseur
- 4 Kim Min-jae Défenseur
- 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
- 15 Kim Moon-hwan Milieu
- 6 Hwang In-beom Milieu
- 8 Seung Ho Paik Milieu
- 22 Young-woo Seol Milieu
- 19 Kang-in Lee Attaquant
- 10 Jae-sung Lee Attaquant
- 7 Son Heung-min Attaquant
- 12 Song Bum-keun
- 21 Jo Hyeonwoo
- 5 Kim Tae-hyeon
- 14 Wi-je Cho
- 13 Lee Tae-seok
- 16 Jin-seob Park
- 23 Jens Castrop
- 17 Jun-Ho Bae
- 24 Jin-gyu Kim
- 25 Ji-sung Eom
- 26 Dong-gyeong Lee
- 11 Hwang Hee-chan
- 20 Yang Hyun-Jun
- 9 Gue-sung Cho
- 18 Hyeon-gyu Oh
- Tirs cadres : Mexique 1 / Corée du Sud 0
- Tirs : Mexique 3 / Corée du Sud 2
- Possession : Mexique 48% / Corée du Sud 52%
- Fautes : Mexique 4 / Corée du Sud 4
- Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 1
- Passes : Mexique 259 / Corée du Sud 285
- Precision des passes : Mexique 85% / Corée du Sud 85%
- xG : Mexique 0.11 / Corée du Sud 0.11
- Luis Romo (Mexique) : note 7.2
- Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 6.6, 1 arret(s)
- Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
- Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9
- Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7
- Johan Vásquez (Mexique) : note 6.7
- Brian Gutiérrez (Mexique) : note 6.7
- Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 10/09/2025 Mexique 2-2 Corée du Sud (Friendlies)
- 14/11/2020 Mexique 3-2 Corée du Sud (Friendlies)
- 23/06/2018 Corée du Sud 1-2 Mexique (World Cup)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrique du Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Commentaires