CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie
La phase finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce vendredi avec une rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Découvrez les compositions officielles des deux sélections.
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SOMMAIRE
Les compositions
Canada
Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David.
Bosnie-Herzégovine
Vasilij – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Memic – Demirovic, Lukic.
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