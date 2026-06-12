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Monde

CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie

La phase finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce vendredi avec une rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Découvrez les compositions officielles des deux sélections.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Bosnie-Herzégovine, le 12/06/2026 20:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les compositions

Canada

Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David.

Bosnie-Herzégovine

Vasilij – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Memic – Demirovic, Lukic.


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