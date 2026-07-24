«Je choisirais Cristiano», Chris Paul tranche entre Messi et Ronaldo

Invité à désigner le meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la légende de la NBA Chris Paul a finalement donné sa préférence au capitaine portugais. Un choix motivé par l’admiration qu’il nourrit depuis longtemps pour l’attaquant lusitanien.

La légende de la NBA Chris Paul a pris position dans l’un des débats les plus emblématiques du football mondial. Interrogé sur le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l’ancien meneur de jeu a accordé sa préférence au capitaine de la sélection portugaise. Les deux stars ont participé à la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé dès les huitièmes de finale par la Roja, tandis que l’Argentine de Lionel Messi s’est hissée jusqu’en finale avant de s’incliner face aux Espagnols après prolongation.

Invité à départager les deux quintuples Ballons d’Or, Chris Paul a reconnu la difficulté de l’exercice avant d’expliquer son choix. « C’est une question difficile, parce que Messi… Mais je dirais probablement Cristiano Ronaldo. » L’ancien joueur des Phoenix Suns, des Los Angeles Clippers et des Golden State Warriors a ensuite développé son raisonnement. « J’ai énormément de respect pour les deux. Quand je regarde Messi, je suis impressionné par certains de ses buts et par sa passion. Mais Cristiano Ronaldo est celui que j’ai le plus suivi au fil des années. »

Au cours de leur carrière exceptionnelle, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont remporté 13 Ballons d’Or à eux deux, marquant durablement l’histoire du football et alimentant un débat qui continue de passionner les supporters du monde entier.