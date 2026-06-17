Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine

Le scénario change immédiatement avec cette réalisation. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, l’Argentine dispose désormais d’une avance au score et peut aborder la suite avec cet avantage concret. Pour l’Algérie, la situation devient plus exigeante, avec un retard à combler après seulement 17 minutes de jeu. À ce stade, le seul fait confirmé reste cette ouverture du score argentine, sans autre élément de match établi.
Ce but intervient dans la
Phase de groupes, au sein du Groupe J, dans un match disputé à l’Arrowhead Stadium. L’Argentine mène donc 1-0 contre l’Algérie grâce à Lionel Messi, avec Rodrigo De Paul impliqué sur l’action décisive. La rencontre se poursuit désormais avec cet avantage initial pour la sélection argentine. Contexte du but Événement publié à la 17e minute. Score au moment de l’événement : 1-0. Score actuel : Argentine 1-0 Algérie.
Argentine
1re periode 21'
1-0
Arrowhead Stadium Algérie
17/06/2026 02:00
·
Groupe J
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
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8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
7
Rodrigo De Paul
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
16
Thiago Almada
Milieu
Remplaçants 15
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
26
Nahuel Molina
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
15
Nicolás González
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
9
Julián Alvarez
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
10
Farès Chaïbi
Attaquant
22
Ibrahim Maza
Milieu
9
Amine Gouiri
Attaquant
Remplaçants 15
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
7
Riyad Mahrez
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
18
Mohamed Amoura
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Argentine
1re periode 21'
1-0
Arrowhead Stadium Algérie
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Statistiques
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Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
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17/06
Groupe J
Autriche
A venir
05:00
Levi's Stadium Jordanie
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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22/06
Groupe J
Argentine
A venir
18:00
AT&T Stadium Autriche
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Compositions
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Fil du match
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Compositions
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Absences et blessures
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23/06
Groupe J
Jordanie
A venir
04:00
Levi's Stadium Algérie
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
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28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium Autriche
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
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Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0
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