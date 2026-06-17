Image Celtiis
Image Celtiis

Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine

Lionel Messi a marqué à la 17e minute pour l’Argentine face à l’Algérie, donnant aux siens l’avantage dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Servi par Rodrigo De Paul, le capitaine argentin a signé l’ouverture du score et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Ce but installe l’Argentine en tête très tôt dans le match.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Le scénario change immédiatement avec cette réalisation. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, l’Argentine dispose désormais d’une avance au score et peut aborder la suite avec cet avantage concret. Pour l’Algérie, la situation devient plus exigeante, avec un retard à combler après seulement 17 minutes de jeu. À ce stade, le seul fait confirmé reste cette ouverture du score argentine, sans autre élément de match établi.

Ce but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J, dans un match disputé à l’Arrowhead Stadium. L’Argentine mène donc 1-0 contre l’Algérie grâce à Lionel Messi, avec Rodrigo De Paul impliqué sur l’action décisive. La rencontre se poursuit désormais avec cet avantage initial pour la sélection argentine.

Argentine
1re periode 21' Arrowhead Stadium
Algérie
17/06/2026 02:00 Groupe J
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'VAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
  2. 17'But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
  3. 8'But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
1re periode 21' Arrowhead Stadium
Algérie
Compositions
Groupe J
Autriche
A venir Levi's Stadium
Jordanie
Avant-match
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine00000000
Algérie00000000
Autriche00000000
Jordanie00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
02:24 Football : Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine
02:19 Football : Argentine 0-1 Algérie : Chaibi lance l’Algérie
02:24 Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine